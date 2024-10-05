  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 26.
Гефле
2:1
Конец матча
Браге
0'
1:0
8' Гол
Адриан Самуэль
2:0
30' Гол
Энглунд Лео
2:1
39' Гол
Ieltsin Camoes
90' Желтая карточка
Нилльсон Маттиас
90' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
90' Желтая карточка
Samouil Izountouemoi
90'+10
22
Нилльсон
Маттиас
7
Эдквист
Адриан
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
19
Аспгрен
Кристоффер
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
35
Адриан
Самуэль
10
Samouil
Izountouemoi
11
Энглунд
Лео
8
Лундин
Антон
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
33
Amar
Muhsin
Гефле
4-3-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Гефле
Браге

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:2
ТМК
3:0
С
2:0
ТМК
0:1
С
1:1
ТМК
2:1
С
0:2
С
4:2
ТМК
0:0
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
1:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.22
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.11

Среднее время на гол

36
81

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 8 0.31
Энглунд Лео 7 (1) 0.27
Constantino Capotondi 6 0.23
Лундин Антон 3 0.12
Эдквист Адриан 3 0.12
Ройсхенберг Мартин 2 0.08
Лагерфельдт Лукас 2 0.08
Адриан Самуэль 1 0.04
Gustav Friberg 1 0.04
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 12 (2) 0.46
Johan Arvidsson 3 0.12
Amar Muhsin 3 0.12
Henry Sletsjoee 2 0.08
Берггрен Густав 2 0.08
Kevin Appiah Nyarko 2 0.08
Тити Адиль 2 0.08
Викстрём Эмиль 1 0.04
Christopher Redenstrand 1 0.04
Ferhan Abic 1 0.04
Pontus Jonsson1 0 0
Вейлид Сесар 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 6 0
Эдквист Адриан 4 1
Рафаэль Йорк 5 0
Лагерфельдт Лукас 5 0
Лундин Антон 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Энглунд Лео 3 0
Gustav Friberg 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 7 0
Ieltsin Camoes 4 1
Samouil Izountouemoi 4 0
Oskar Aagren 2 1
Берггрен Густав 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Kevin Appiah Nyarko 3 0
Jacob Stensson 2 0
Тити Адиль 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Amar Muhsin 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Oemuer Pektas 1 0

Результаты матчей

Гефле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Браге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
5
Гефле
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Браге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

5
16
Гефле
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Браге
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

30
9

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
19%
3
27%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
5
24%
2
18%
76-90

Пропущено

21
11
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
19%
2
18%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
14%
3
27%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
6
50%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Пропущено

29
12
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
10%
4
33%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
9
31%
2
17%
76-90
1
0%
0%

Забито

33
28
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
7
21%
1
4%
1-15
2
6%
6
21%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
7
21%
7
25%
61-75
7
21%
6
21%
76-90

Пропущено

50
23
27 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
7
14%
6
26%
1-15
10
20%
3
13%
16-30
10
20%
4
17%
31-45
8
16%
3
13%
46-60
2
4%
2
9%
61-75
12
24%
5
22%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3
Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0
Браге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0
Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1

Результаты матчей

Гефле
Браге

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гефле
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
18
8
13
13
1.5
7
19
3
23
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 25 12 8 5 43 - 23 44
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 26 12 6 8 43 - 31 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Утсиктенс
 26 9 7 10 32 - 34 34
9.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 25 7 9 9 28 - 39 30
12.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
13.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Гефле
 26 7 7 12 34 - 49 28
15.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
9.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
10.
Гефле
 13 5 4 4 21 - 21 19
11.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
12.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
6.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
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