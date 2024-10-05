Тур: 26.
0'
1:0
8' ГолАдриан Самуэль
2:0
30' ГолЭнглунд Лео
2:1
39' ГолIeltsin Camoes
90' Желтая карточкаНилльсон Маттиас
90' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
90' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
90'+10
Ход матча
8'
1:0
30'
2:0
39'
90'
90'
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Гефле
Браге
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.22
1.25
Среднее время на гол
73
72
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.11
Среднее время на гол
36
81
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
55
78
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|8
|0.31
|Энглунд Лео
|7 (1)
|0.27
|Constantino Capotondi
|6
|0.23
|Лундин Антон
|3
|0.12
|Эдквист Адриан
|3
|0.12
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.08
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.08
|Адриан Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Friberg
|1
|0.04
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|12 (2)
|0.46
|Johan Arvidsson
|3
|0.12
|Amar Muhsin
|3
|0.12
|Henry Sletsjoee
|2
|0.08
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.08
|Тити Адиль
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Ferhan Abic
|1
|0.04
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Вейлид Сесар
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|6
|0
|Эдквист Адриан
|4
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Лундин Антон
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Энглунд Лео
|3
|0
|Gustav Friberg
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|7
|0
|Ieltsin Camoes
|4
|1
|Samouil Izountouemoi
|4
|0
|Oskar Aagren
|2
|1
|Берггрен Густав
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Тити Адиль
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Браге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
5
Гефле
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Браге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
5
16
Гефле
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Браге
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
30
9
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
19%
3
27%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
5
24%
2
18%
76-90
Пропущено
21
11
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
19%
2
18%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
14%
3
27%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
6
50%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Пропущено
29
12
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
10%
4
33%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
9
31%
2
17%
76-90
1
0%
0%
Забито
33
28
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
7
21%
1
4%
1-15
2
6%
6
21%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
7
21%
7
25%
61-75
7
21%
6
21%
76-90
Пропущено
50
23
27 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
7
14%
6
26%
1-15
10
20%
3
13%
16-30
10
20%
4
17%
31-45
8
16%
3
13%
46-60
2
4%
2
9%
61-75
12
24%
5
22%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3
Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0
Браге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0
Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1
Результаты матчей
Гефле
Браге
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гефле
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
94
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
188
1313
719
323
125
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8