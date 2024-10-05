  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 26.
Варберг БоИС
1:1
Конец матча
Эребру
0'
36' Желтая карточка
Бергмарк Никлас
0:1
42' Гол
Кроон Самуэль
77' Желтая карточка
Альфонси Оливер
82' Желтая карточка
Oskar Kaeck
1:1
90' Гол
Броман Густав
90'+8
29
Андерссон
Фредрик
2
Броман
Густав
4
Дальстрём
Никлас
24
Хеллман
Эмиль
5
Сверриссон
Оскар
9
Курочкин
Антон
12
Кустович
Кевин
28
Erion
Sadiku
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
16
Йоханссон
Александр
II
1
Пальссон
Мальте
3
Oskar
Kaeck
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
11
Кроон
Самуэль
99
Ясин
Ахмед
15
Бергмарк
Никлас
22
Lucas
Shlimon
10
Бакман
Виктор
70
Андерссон
Эрик
17
Хольмберг
Карл
Варберг БоИС
4-4-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Эребру

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:1
А
0:3
А
1:0
А
2:1
А
1:0
КШ
3:3
К
3:3
С
1:2
С
3:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Среднее время на гол

67
49

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
57

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 9 0.35
Aulon Bitiqi 5 (1) 0.19
Йоханссон Александр II 5 0.19
Yusuff Abdulazeez 3 0.12
Курочкин Антон 2 (1) 0.08
Монтиль Диего II 2 (1) 0.08
Эдлунд Олле 2 0.08
Токич Марк 2 0.08
Кустович Кевин 2 0.08
Транберг Робин 1 0.04
Броман Густав 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Янссон Лео 1 0.04
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.46
Ясин Ахмед 3 0.12
Tobias Bjoernstad 2 0.08
Кроон Самуэль 2 0.08
Андерссон Эрик 2 0.08
Саид Мохаммед 2 0.08
Гваргис Питер 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Бакман Виктор 1 0.04
Крона Себастьян 1 0.04
Adam Bark 1 0.04
Elias Barsoum 1 0.04
Hamse Shagaxle 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Theodor Hansemon 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 5 1
Закриссон Хампус 5 0
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Броман Густав 3 0
Кустович Кевин 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Erion Sadiku 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0
Roar Hansen 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 9 0
Маккью Эрик 7 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Модиг Йеспер 3 1
Бергмарк Никлас 4 0
Хольмберг Карл 3 0
Бакман Виктор 3 0
Tobias Bjoernstad 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Ясин Ахмед 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Oskar Kaeck 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эребру
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
7
Варберг БоИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Эребру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

16
19
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Эребру
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Забито

21
19
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
10%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
8
38%
8
42%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
4
19%
3
16%
76-90

Пропущено

21
11
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
6
29%
6
55%
76-90

Забито

38
29
12 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
2
5%
2
7%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
6
16%
3
10%
31-45
11
29%
10
34%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
9
24%
6
21%
76-90

Пропущено

39
31
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
13%
2
6%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
7
18%
4
13%
61-75
8
21%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Варберг БоИС - Браге 0:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2
Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Ландскруна 1:0 Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1
Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Эребру

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
6
7
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
2
10
3
10
2.5
1
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
16
9
10
15
1.5
8
17
5
20
2.5
4
21
3
22
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 25 12 8 5 43 - 23 44
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 26 12 6 8 43 - 31 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Утсиктенс
 26 9 7 10 32 - 34 34
9.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 25 7 9 9 28 - 39 30
12.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
13.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Гефле
 26 7 7 12 34 - 49 28
15.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
9.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
10.
Гефле
 13 5 4 4 21 - 21 19
11.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
12.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
6.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Андерссон Эрик сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Кроон Самуэль бьет в цель!
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