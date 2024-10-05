Тур: 26.
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаБергмарк Никлас
0:1
42' ГолКроон Самуэль
77' Желтая карточкаАльфонси Оливер
82' Желтая карточкаOskar Kaeck
1:1
90' ГолБроман Густав
90'+8
Ход матча
36'
42'
0:1
77'
82'
90'
1:1
28
Erion
Sadiku
13
Эдлунд
Олле
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Aulon Bitiqi
-
Главный тренер: Roar Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Варберг БоИС
Эребру
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Среднее время на гол
67
49
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
57
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|9
|0.35
|Aulon Bitiqi
|5 (1)
|0.19
|Йоханссон Александр II
|5
|0.19
|Yusuff Abdulazeez
|3
|0.12
|Курочкин Антон
|2 (1)
|0.08
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.08
|Эдлунд Олле
|2
|0.08
|Токич Марк
|2
|0.08
|Кустович Кевин
|2
|0.08
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Броман Густав
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Янссон Лео
|1
|0.04
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.46
|Ясин Ахмед
|3
|0.12
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|2
|0.08
|Андерссон Эрик
|2
|0.08
|Саид Мохаммед
|2
|0.08
|Гваргис Питер
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Бакман Виктор
|1
|0.04
|Крона Себастьян
|1
|0.04
|Adam Bark
|1
|0.04
|Elias Barsoum
|1
|0.04
|Hamse Shagaxle
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|5
|1
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Броман Густав
|3
|0
|Кустович Кевин
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
|Roar Hansen
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|0
|Маккью Эрик
|7
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Модиг Йеспер
|3
|1
|Бергмарк Никлас
|4
|0
|Хольмберг Карл
|3
|0
|Бакман Виктор
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Ясин Ахмед
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
|Oskar Kaeck
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эребру
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
7
Варберг БоИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Эребру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
16
19
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Эребру
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Забито
21
19
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
10%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
8
38%
8
42%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
4
19%
3
16%
76-90
Пропущено
21
11
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
6
29%
6
55%
76-90
Забито
38
29
12 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
2
5%
2
7%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
6
16%
3
10%
31-45
11
29%
10
34%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
9
24%
6
21%
76-90
Пропущено
39
31
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
13%
2
6%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
7
18%
4
13%
61-75
8
21%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Варберг БоИС - Браге 0:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2
Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Ландскруна 1:0 Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1
Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Эребру
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
57
67
210
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
58
210
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
169
1015
817
520
421
322
223
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8