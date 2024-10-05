  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 26.
Утсиктенс
3:0
Второй тайм: 90'
Хельсинборг
0'
1:0
23' Гол
Бук Робин
30' Желтая карточка
Пекальски Иво
2:0
37' Гол
Kalipha Jawla
47' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
65' Желтая карточка
Benjamin Orn
3:0
67' Гол
Kalipha Jawla
80' Желтая карточка
Хадая Элиас
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
2
Daniel
Hermansson
13
Моенза
Малкольм
27
Salaou
Hachimou
23
Пекальски
Иво
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
20
Kalipha
Jawla
11
Бук
Робин
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
11
Milan
Rasmussen
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Утсиктенс
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Хельсинборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас 6 0.23
Бук Робин 5 (1) 0.19
Трпчевски Филип 5 (1) 0.19
Моенза Малкольм 2 0.08
Бом Карл 2 0.08
Фальцетас Александр 2 0.08
Kalipha Jawla 2 0.08
Albin Skoglund 2 0.08
Мохидин Аллан 1 0.04
Predrag Randjelovic II 1 0.04
Erik Westermark 1 0.04
Пекальски Иво 1 0.04
Брандт Йеспер 1 0.04
Мартинссон Фредрик 0 0
Salaou Hachimou 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 10 (3) 0.38
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.23
Adrian Svanback 4 0.15
Benjamin Acquah 4 0.15
Ervin Gigovac 2 0.08
Биркфельдт Йон 2 0.08
Milan Rasmussen 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Orn 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Amar Muhsin 1 0.04
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 8 0
Predrag Randjelovic II 7 0
Фальцетас Александр 6 0
Родеблад Лове Кевин 6 0
Брандт Йеспер 5 0
Мохидин Аллан 5 0
Albin Skoglund 5 0
Erik Westermark 4 0
Suleman Zurmati 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Хадая Элиас 3 0
Daniel Hermansson 1 1
Бом Карл 2 0
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Bosko Orovic 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Jaheem Burke 1 0
Kalipha Jawla 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 7 0
Рогне Томас 3 1
Lukas Kjellnaes 4 0
Лупер Вильгельм 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Adrian Svanback 2 0
Daniel Bergman 2 0
Олссон Деннис 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Хельсинборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
0
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хельсинборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
14
Утсиктенс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Хельсинборг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
7
35%
31-45
5
33%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
7
47%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
3
17%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
2
17%
76-90

Забито

29
34
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
3
10%
4
12%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
10
29%
29%
31-45
7
24%
7
21%
46-60
3
10%
1
3%
61-75
6
21%
6
18%
76-90

Пропущено

33
24
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
2
6%
3
13%
1-15
7
21%
4
17%
16-30
5
15%
5
21%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
8
24%
2
8%
61-75
11
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3
Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Хельсинборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Хельсинборг

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:3
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
7 раз 28%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
3
10
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
8
17
1.5
9
16
2
23
2.5
8
17
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 25 12 8 5 43 - 23 44
4.
Хельсинборг
 0:3 26 12 7 7 35 - 26 43
5.
Сандвикен
 3:1 26 12 6 8 43 - 31 42
6.
Браге
 25 10 7 8 27 - 21 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Утсиктенс
 3:0 26 9 7 10 31 - 34 34
9.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
10.
Эребру
 25 8 7 10 30 - 30 31
11.
Оддевольд
 25 7 9 9 28 - 39 30
12.
Варберг БоИС
 25 7 7 11 38 - 39 28
13.
Эстерсунд
 1:3 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
15.
Гефле
 25 6 7 12 32 - 48 25
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 3:1 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 1:3 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Утсиктенс
 3:0 13 6 3 4 18 - 15 21
9.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
10.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Хельсинборг
 0:3 13 4 6 3 14 - 12 18
13.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
14.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
15.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 0:3 13 8 1 4 21 - 14 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 3:1 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 3:0 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
16.
Эстерсунд
 1:3 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Abundance Salaou сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Kalipha Jawla бьет в цель!
    • 30'
      Пекальски Иво получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Kalipha Jawla сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Бук Робин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
    Хельсинборг
    3.80
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    3.40
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    3.25
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