Тур: 26.
3:0
Второй тайм: 90'
0'
1:0
23' ГолБук Робин
30' Желтая карточкаПекальски Иво
2:0
37' ГолKalipha Jawla
47' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
65' Желтая карточкаBenjamin Orn
3:0
67' ГолKalipha Jawla
80' Желтая карточкаХадая Элиас
Ход матча
23'
1:0
30'
37'
2:0
65'
67'
3:0
80'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
10 Jaheem Burke
-
14 Wiggo Hjort
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Утсиктенс
Хельсинборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|6
|0.23
|Бук Робин
|5 (1)
|0.19
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.19
|Моенза Малкольм
|2
|0.08
|Бом Карл
|2
|0.08
|Фальцетас Александр
|2
|0.08
|Kalipha Jawla
|2
|0.08
|Albin Skoglund
|2
|0.08
|Мохидин Аллан
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.04
|Erik Westermark
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|1
|0.04
|Брандт Йеспер
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|10 (3)
|0.38
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.23
|Adrian Svanback
|4
|0.15
|Benjamin Acquah
|4
|0.15
|Ervin Gigovac
|2
|0.08
|Биркфельдт Йон
|2
|0.08
|Milan Rasmussen
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|8
|0
|Predrag Randjelovic II
|7
|0
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Родеблад Лове Кевин
|6
|0
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Erik Westermark
|4
|0
|Suleman Zurmati
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Хадая Элиас
|3
|0
|Daniel Hermansson
|1
|1
|Бом Карл
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Kalipha Jawla
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|8
|1
|Биркфельдт Йон
|7
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Лупер Вильгельм
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Adrian Svanback
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Хельсинборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
0
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хельсинборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
14
Утсиктенс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Хельсинборг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
7
35%
31-45
5
33%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
7
47%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
3
17%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
2
17%
76-90
Забито
29
34
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
3
10%
4
12%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
10
29%
29%
31-45
7
24%
7
21%
46-60
3
10%
1
3%
61-75
6
21%
6
18%
76-90
Пропущено
33
24
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
2
6%
3
13%
1-15
7
21%
4
17%
16-30
5
15%
5
21%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
8
24%
2
8%
61-75
11
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3
Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Хельсинборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Результаты матчей
Утсиктенс
Хельсинборг
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:3
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
7 раз 28%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
48
310
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
49
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
178
817
916
223
817
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|8
|3
|45 - 22
|50
|2.
|26
|13
|6
|7
|41 - 28
|45
|3.
|25
|12
|8
|5
|43 - 23
|44
|4.
|0:3
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|3:1
|26
|12
|6
|8
|43 - 31
|42
|6.
|25
|10
|7
|8
|27 - 21
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|41 - 37
|34
|8.
|3:0
|26
|9
|7
|10
|31 - 34
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|25
|8
|7
|10
|30 - 30
|31
|11.
|25
|7
|9
|9
|28 - 39
|30
|12.
|25
|7
|7
|11
|38 - 39
|28
|13.
|1:3
|26
|7
|7
|12
|25 - 37
|28
|14.
|25
|7
|6
|12
|21 - 34
|27
|15.
|25
|6
|7
|12
|32 - 48
|25
|16.
|26
|5
|7
|14
|19 - 42
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|3:1
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|1:3
|13
|6
|4
|3
|16 - 15
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|8.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|10.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|0:3
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|15.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|16.
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|2.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|3.
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|3:1
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|10.
|3:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|16.
|1:3
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8