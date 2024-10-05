Тур: 26.
4:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолБук Робин
30' Желтая карточкаПекальски Иво
2:0
37' ГолKalipha Jawla
47' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
65' Желтая карточкаBenjamin Orn
3:0
67' ГолKalipha Jawla
81' Желтая карточкаХадая Элиас
4:0
90' ГолSalaou Hachimou
90'+10
Ход матча
23'
1:0
30'
37'
2:0
65'
67'
3:0
81'
90'
4:0
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
10 Jaheem Burke
-
14 Wiggo Hjort
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Утсиктенс
Хельсинборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|6
|0.23
|Бук Робин
|5 (1)
|0.19
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.19
|Моенза Малкольм
|2
|0.08
|Бом Карл
|2
|0.08
|Фальцетас Александр
|2
|0.08
|Kalipha Jawla
|2
|0.08
|Albin Skoglund
|2
|0.08
|Мохидин Аллан
|1
|0.04
|Salaou Hachimou
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.04
|Erik Westermark
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|1
|0.04
|Брандт Йеспер
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Wiggo Hjort
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|10 (3)
|0.38
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.23
|Adrian Svanback
|4
|0.15
|Benjamin Acquah
|4
|0.15
|Ervin Gigovac
|2
|0.08
|Биркфельдт Йон
|2
|0.08
|Milan Rasmussen
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|8
|0
|Predrag Randjelovic II
|7
|0
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Родеблад Лове Кевин
|6
|0
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Erik Westermark
|4
|0
|Suleman Zurmati
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Хадая Элиас
|3
|0
|Daniel Hermansson
|1
|1
|Бом Карл
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Kalipha Jawla
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|8
|1
|Биркфельдт Йон
|7
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Лупер Вильгельм
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Adrian Svanback
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хельсинборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
0
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
14
Утсиктенс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Хельсинборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
3
16%
7
35%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
5
25%
76-90
Пропущено
15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
7
47%
2
13%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
3
17%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
2
17%
76-90
Забито
33
34
15 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
6
18%
16-30
7
21%
10
29%
29%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
4
12%
1
3%
61-75
7
21%
6
18%
76-90
Пропущено
33
28
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
2
6%
3
11%
1-15
7
21%
5
18%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
8
24%
3
11%
61-75
11
33%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3
Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Хельсинборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Результаты матчей
Утсиктенс
Хельсинборг
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
7 раз 27%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
58
310
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
179
917
917
323
818
224
125
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8