  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 26.
Утсиктенс
4:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
23' Гол
Бук Робин
30' Желтая карточка
Пекальски Иво
2:0
37' Гол
Kalipha Jawla
47' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
65' Желтая карточка
Benjamin Orn
3:0
67' Гол
Kalipha Jawla
81' Желтая карточка
Хадая Элиас
4:0
90' Гол
Salaou Hachimou
90'+10
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
2
Daniel
Hermansson
13
Моенза
Малкольм
27
Salaou
Hachimou
23
Пекальски
Иво
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
20
Kalipha
Jawla
11
Бук
Робин
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
11
Milan
Rasmussen
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Утсиктенс
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Хельсинборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас 6 0.23
Бук Робин 5 (1) 0.19
Трпчевски Филип 5 (1) 0.19
Моенза Малкольм 2 0.08
Бом Карл 2 0.08
Фальцетас Александр 2 0.08
Kalipha Jawla 2 0.08
Albin Skoglund 2 0.08
Мохидин Аллан 1 0.04
Salaou Hachimou 1 0.04
Predrag Randjelovic II 1 0.04
Erik Westermark 1 0.04
Пекальски Иво 1 0.04
Брандт Йеспер 1 0.04
Мартинссон Фредрик 0 0
Wiggo Hjort 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 10 (3) 0.38
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.23
Adrian Svanback 4 0.15
Benjamin Acquah 4 0.15
Ervin Gigovac 2 0.08
Биркфельдт Йон 2 0.08
Milan Rasmussen 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Orn 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Amar Muhsin 1 0.04
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 8 0
Predrag Randjelovic II 7 0
Фальцетас Александр 6 0
Родеблад Лове Кевин 6 0
Брандт Йеспер 5 0
Мохидин Аллан 5 0
Albin Skoglund 5 0
Erik Westermark 4 0
Suleman Zurmati 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Хадая Элиас 3 0
Daniel Hermansson 1 1
Бом Карл 2 0
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Bosko Orovic 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Jaheem Burke 1 0
Kalipha Jawla 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 7 0
Рогне Томас 3 1
Lukas Kjellnaes 4 0
Лупер Вильгельм 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Adrian Svanback 2 0
Daniel Bergman 2 0
Олссон Деннис 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хельсинборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
0
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
14
Утсиктенс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Хельсинборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
3
16%
7
35%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
5
25%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
7
47%
2
13%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
3
17%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
2
17%
76-90

Забито

33
34
15 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
6
18%
16-30
7
21%
10
29%
29%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
4
12%
1
3%
61-75
7
21%
6
18%
76-90

Пропущено

33
28
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
2
6%
3
11%
1-15
7
21%
5
18%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
8
24%
3
11%
61-75
11
33%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3
Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Хельсинборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Хельсинборг

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
7 раз 27%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
17
9
9
17
1.5
9
17
3
23
2.5
8
18
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 25 12 8 5 43 - 23 44
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 26 12 6 8 43 - 31 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Утсиктенс
 26 9 7 10 32 - 34 34
9.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 25 7 9 9 28 - 39 30
12.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
13.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Гефле
 26 7 7 12 34 - 49 28
15.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
9.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
10.
Гефле
 13 5 4 4 21 - 21 19
11.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
12.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
6.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Abundance Salaou сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Kalipha Jawla бьет в цель!
    • 30'
      Пекальски Иво получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Kalipha Jawla сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Бук Робин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 4:0 Хельсинборг онлайн

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