Тур: 26.
0'
32' Желтая карточкаKasper Harletun
0:1
45' ГолОрдоньес Аркимидес
1:1
48' ГолЭнгквист Эмиль
2:1
60' ГолCalvin Kabuye
3:1
68' ГолCalvin Kabuye
90' Желтая карточкаMamadou Koyate
Ход матча
32'
45'
48'
60'
2:1
68'
90'
15
Джуниор
Джон
27
Ziad
Ghanoum
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 James Kirby
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
История личных встреч
Сандвикен
Эстерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|8
|0.31
|Джуниор Джон
|8
|0.31
|James Kirby
|7
|0.27
|Энгквист Эмиль
|5 (3)
|0.19
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.19
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.08
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.19
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0.15
|Сульич Али
|3
|0.12
|Аджумани Янник
|2
|0.08
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.08
|Мусолитин Николай
|2
|0.08
|Спорронг Альбин
|2
|0.08
|Simon Marklund
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёдерберг Даниэль
|6
|1
|Kasper Harletun
|5
|0
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|4
|0
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Джуниор Джон
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Ludwig Thorell
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|4
|0
|Хопкатт Джейми
|3
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
7
Сандвикен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Эстерсунд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
14
15
Сандвикен
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Эстерсунд
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
23
9
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
33%
16-30
3
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
11
48%
2
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Забито
16
16
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
13%
7
44%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
8
53%
76-90
Забито
39
25
14 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
5
13%
7
28%
1-15
4
10%
4
16%
16-30
5
13%
4
16%
31-45
5
13%
3
12%
46-60
4
10%
1
4%
61-75
15
38%
6
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
31
33
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
6
19%
1
3%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
6
19%
4
12%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
4
13%
13
39%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2
Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0
Результаты матчей
Сандвикен
Эстерсунд
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 44%
0
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
84
49
48
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
57
76
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1510
1510
619
421
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|8
|3
|45 - 22
|50
|2.
|26
|13
|6
|7
|41 - 28
|45
|3.
|25
|12
|8
|5
|43 - 23
|44
|4.
|0:3
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|3:1
|26
|12
|6
|8
|43 - 31
|42
|6.
|25
|10
|7
|8
|27 - 21
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|41 - 37
|34
|8.
|3:0
|26
|9
|7
|10
|31 - 34
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|25
|8
|7
|10
|30 - 30
|31
|11.
|25
|7
|9
|9
|28 - 39
|30
|12.
|25
|7
|7
|11
|38 - 39
|28
|13.
|1:3
|26
|7
|7
|12
|25 - 37
|28
|14.
|25
|7
|6
|12
|21 - 34
|27
|15.
|25
|6
|7
|12
|32 - 48
|25
|16.
|26
|5
|7
|14
|19 - 42
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|3:1
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|1:3
|13
|6
|4
|3
|16 - 15
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|8.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|10.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|0:3
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|15.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|16.
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|2.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|3.
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|3:1
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|10.
|3:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|16.
|1:3
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8