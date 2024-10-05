Тур: 26.
0'
32' Желтая карточкаKasper Harletun
0:1
45' ГолОрдоньес Аркимидес
1:1
48' ГолЭнгквист Эмиль
2:1
60' ГолCalvin Kabuye
3:1
67' ГолCalvin Kabuye
90' Желтая карточкаMamadou Koyate
90' Желтая карточкаOscar Sjoestrand
90' Желтая карточкаБенедиктссон Адам-Инги
90'+6
Ход матча
32'
45'
48'
60'
2:1
67'
90'
90'
15
Джуниор
Джон
27
Ziad
Ghanoum
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 James Kirby
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
История личных встреч
Сандвикен
Эстерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|8
|0.31
|Джуниор Джон
|8
|0.31
|James Kirby
|7
|0.27
|Энгквист Эмиль
|5 (3)
|0.19
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.19
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.08
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.19
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0.15
|Сульич Али
|3
|0.12
|Аджумани Янник
|2
|0.08
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.08
|Мусолитин Николай
|2
|0.08
|Спорронг Альбин
|2
|0.08
|Simon Marklund
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёдерберг Даниэль
|6
|1
|Mamadou Koyate
|5
|0
|Kasper Harletun
|5
|0
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Джуниор Джон
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Ludwig Thorell
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
|Oscar Sjoestrand
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|4
|0
|Хопкатт Джейми
|3
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
8
Сандвикен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Эстерсунд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
14
15
Сандвикен
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
19% (5)
31% (8)
Эстерсунд
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
26
10
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
3
30%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
11
42%
2
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
11
21
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Забито
16
16
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
13%
7
44%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
8
53%
76-90
Забито
42
26
14 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
5
12%
7
27%
1-15
4
10%
4
15%
16-30
5
12%
5
19%
31-45
7
17%
3
12%
46-60
5
12%
1
4%
61-75
15
36%
6
23%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
32
36
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
6
19%
1
3%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
22%
6
17%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
4
13%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2
Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0
Результаты матчей
Сандвикен
Эстерсунд
Точный счет
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 42%
0
6 раз 23%
1
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
94
49
58
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
76
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1610
1610
620
521
224
224
125
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8