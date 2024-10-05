  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 26.
Сандвикен
3:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
32' Желтая карточка
Kasper Harletun
0:1
45' Гол
Ордоньес Аркимидес
1:1
48' Гол
Энгквист Эмиль
2:1
60' Гол
Calvin Kabuye
3:1
67' Гол
Calvin Kabuye
90' Желтая карточка
Mamadou Koyate
90' Желтая карточка
Oscar Sjoestrand
90' Желтая карточка
Бенедиктссон Адам-Инги
90'+6
1
Якобссон
Феликс
2
Gustav
Thoern
17
Mamadou
Koyate
23
Энгквист
Эмиль
45
Kasper
Harletun
16
Mohammed
Sadat
4
Jonathan
Karlsson
15
Джуниор
Джон
10
Ludwig
Thorell
7
Calvin
Kabuye
30
Amin
Al-Hamawi
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
27
Ziad
Ghanoum
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
11
Мусолитин
Николай
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
28
Аджумани
Янник
10
Simon
Marklund
14
Ордоньес
Аркимидес
7
Перри
Небию
Сандвикен
5-4-1
Эстерсунд
3-4-3

История личных встреч

Сандвикен
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 8 0.31
Джуниор Джон 8 0.31
James Kirby 7 0.27
Энгквист Эмиль 5 (3) 0.19
Amin Al-Hamawi 5 0.19
Юсеф Мохаммед I 2 0.08
Jonathan Karlsson 1 0.04
Бирингиро Лига 1 0.04
Martin Springfeldt 1 0.04
Якобссон Феликс 1 0.04
Сёдерберг Даниэль 1 0.04
Oscar Sjoestrand 1 0.04
Liam Vaboe 1 0.04
Mohammed Sadat 0 0
Kasper Harletun 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Adam Kiani 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.19
Ордоньес Аркимидес 4 0.15
Сульич Али 3 0.12
Аджумани Янник 2 0.08
Брэндон Эрик 2 (2) 0.08
Мусолитин Николай 2 0.08
Спорронг Альбин 2 0.08
Simon Marklund 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Chrisnovic N'sa 1 0.04
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёдерберг Даниэль 6 1
Mamadou Koyate 5 0
Kasper Harletun 5 0
Calvin Kabuye 5 0
Энгквист Эмиль 3 1
Martin Springfeldt 3 1
Jonathan Karlsson 3 0
Джуниор Джон 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Бирингиро Лига 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Mohammed Sadat 1 0
Ludwig Thorell 1 0
Liam Vaboe 1 0
Oscar Sjoestrand 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 4 0
Хопкатт Джейми 3 0
Мусолитин Николай 3 0
Аджумани Янник 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Jakob Hedenquist 3 0
Бенедиктссон Адам-Инги 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Philip Bonde 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Ziad Ghanoum 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
8
Сандвикен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Эстерсунд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

14
15
Сандвикен
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
19% (5)
31% (8)
Эстерсунд
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

26
10
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
3
30%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
11
42%
2
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
21
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Забито

16
16
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
13%
7
44%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
8
53%
76-90

Забито

42
26
14 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
5
12%
7
27%
1-15
4
10%
4
15%
16-30
5
12%
5
19%
31-45
7
17%
3
12%
46-60
5
12%
1
4%
61-75
15
36%
6
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

32
36
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
6
19%
1
3%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
22%
6
17%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
4
13%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2
Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0

Результаты матчей

Сандвикен
Эстерсунд

Точный счет

3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 42%
0
6 раз 23%
1
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
4
9
5
8
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
7
6
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
16
10
16
10
1.5
6
20
5
21
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 25 12 8 5 43 - 23 44
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 26 12 6 8 43 - 31 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Утсиктенс
 26 9 7 10 32 - 34 34
9.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 25 7 9 9 28 - 39 30
12.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
13.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Гефле
 26 7 7 12 34 - 49 28
15.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
9.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
10.
Гефле
 13 5 4 4 21 - 21 19
11.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
12.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
6.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
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    • 67'
      Г О О О О Л - Calvin Kabuye бьет в цель!
    • 65'
      Kasper Harletun уходит с поля. Зинедин Смайлович выходит вместо него
    • 60'
      Kasper Harletun сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Calvin Kabuye бьет в цель!
    • 48'
      Jonathan Karlsson сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Энгквист Эмиль бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Simon Marklund сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Ордоньес Аркимидес бьет в цель!
    • 32'
      Kasper Harletun получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сандвикен 3:1 Эстерсунд онлайн

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