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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
18' Желтая карточка
Веселинович Ранко
0:1
24' Пенальти
Дотсон Хассани
45' Желтая карточка
Олувасейи Тани
69' Желтая карточка
Йебоа Келвин
75' Желтая карточка
Сент-Клэр Дейн
77' Желтая карточка
Jefferson Diaz
79' Желтая карточка
Рапосо Райан
90'+7
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
22
Али
Ахмед
3
Адекугбе
Сэм
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
26
Армстронг
Стюарт
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
97
Сент-Клэр
Дейн
67
Харви
Карлос
28
Jefferson
Diaz
4
Тапиас
Мигель
13
Марканич
Энтони
11
Чжон
Сан
Бин
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
26
Joaquin
Pereyra1
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
14
Олувасейи
Тани
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Миннесота Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
1:3
М
3:2
М
1:1
ТМК
0:2
М
2:0
М
1:3
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
0:0
М
2:3
М
4:2
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 15 0.47
Голд Райан 9 (2) 0.28
Пико Фабрис 9 0.28
Рапосо Райан 3 0.09
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Лаборда Матиас 2 0.06
Крейлах Дамир 2 0.06
Веселинович Ранко 2 0.06
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 11 0.33
Олувасейи Тани 8 0.24
Йебоа Келвин 7 (3) 0.21
Лод Робин 6 0.18
Дотсон Хассани 5 (1) 0.15
Чжон Сан Бин 4 0.12
Пукки Теэму 4 0.12
Ариага Кервин 3 0.09
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 6 1
Кубас Андрес 7 0
Шёпф Алессандро 5 1
Уайт Брайан 5 0
Веселинович Ранко 4 0
Берхальтер Себастьян 4 0
Голд Райан 3 0
Адекугбе Сэм 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Рапосо Райан 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Такаока Ёхеи 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Браун Джавейн 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 9 0
Росалес Джозеф 6 1
Тапиас Мигель 5 1
Трапп Уилл 5 0
Дотсон Хассани 3 1
Чжон Сан Бин 4 0
Олувасейи Тани 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Jefferson Diaz 4 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Лод Робин 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Сент-Клэр Дейн 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
10
Ванкувер Уайткэпс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

21
18
Ванкувер Уайткэпс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Миннесота Юнайтед
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

20
20

Упущенные победы

29
28

Голы по времени матча

Забито

24
27
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
8
33%
4
15%
76-90

Пропущено

25
27
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
12%
2
7%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
7
28%
9
33%
76-90

Забито

26
26
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
6
23%
4
15%
61-75
6
23%
8
31%
76-90

Пропущено

20
22
14 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
10%
4
18%
1-15
5
25%
4
18%
16-30
7
35%
5
23%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
15%
4
18%
76-90

Забито

50
53
20 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
7
14%
5
9%
1-15
6
12%
10
19%
16-30
7
14%
9
17%
31-45
7
14%
8
15%
46-60
9
18%
9
17%
61-75
14
28%
12
23%
76-90

Пропущено

45
49
24 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 27
5
11%
6
12%
1-15
7
16%
9
18%
16-30
12
27%
9
18%
31-45
6
13%
4
8%
46-60
5
11%
8
16%
61-75
10
22%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
9
7
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
8
8
1.5
10
7
3
13
2.5
5
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
28
5
15
17
1.5
19
14
7
25
2.5
7
26
3
29
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 47 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 33 14 12 7 62 - 47 54
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 0:1 Заявка 33 10 9 14 35 - 45 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 33 6 4 23 40 - 74 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 32 17 9 6 65 - 38 60
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 32 9 4 19 35 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 17 13 3 1 42 - 24 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 31 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 9 4 3 34 - 21 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 4 9 4 26 - 28 21
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 0:1 Заявка 17 4 4 9 11 - 22 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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