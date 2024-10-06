Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаВеселинович Ранко
0:1
24' ПенальтиДотсон Хассани
45' Желтая карточкаОлувасейи Тани
69' Желтая карточкаЙебоа Келвин
75' Желтая карточкаСент-Клэр Дейн
77' Желтая карточкаJefferson Diaz
79' Желтая карточкаРапосо Райан
90'+7
Ход матча
24'
0:1
45'
69'
75'
77'
79'
15
Утвик
Бьорн
22
Али
Ахмед
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
67
Харви
Карлос
11
Чжон
Сан
Бин
20
Трапп
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
-
22 Али АхмедЗащитник
- Защитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Окампо ЭдьеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
- Вратарь
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Бачарач УгоЗащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Месанви ЛоикНападающий
-
19 Шашуа СэмюэлНападающий
- Нападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.43
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1
1.86
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|15
|0.47
|Голд Райан
|9 (2)
|0.28
|Пико Фабрис
|9
|0.28
|Рапосо Райан
|3
|0.09
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Лаборда Матиас
|2
|0.06
|Крейлах Дамир
|2
|0.06
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|11
|0.33
|Олувасейи Тани
|8
|0.24
|Йебоа Келвин
|7 (3)
|0.21
|Лод Робин
|6
|0.18
|Дотсон Хассани
|5 (1)
|0.15
|Чжон Сан Бин
|4
|0.12
|Пукки Теэму
|4
|0.12
|Ариага Кервин
|3
|0.09
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Бран Алехандро
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|6
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Уайт Брайан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Берхальтер Себастьян
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Адекугбе Сэм
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|9
|0
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Тапиас Мигель
|5
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Дотсон Хассани
|3
|1
|Чжон Сан Бин
|4
|0
|Олувасейи Тани
|4
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Jefferson Diaz
|4
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Сент-Клэр Дейн
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
10
Ванкувер Уайткэпс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
21
18
Ванкувер Уайткэпс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Миннесота Юнайтед
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
20
20
Упущенные победы
29
28
Голы по времени матча
Забито
24
27
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
8
33%
4
15%
76-90
Пропущено
25
27
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
12%
2
7%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
7
28%
9
33%
76-90
Забито
26
26
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
6
23%
4
15%
61-75
6
23%
8
31%
76-90
Пропущено
20
22
14 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
10%
4
18%
1-15
5
25%
4
18%
16-30
7
35%
5
23%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
15%
4
18%
76-90
Забито
50
53
20 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
7
14%
5
9%
1-15
6
12%
10
19%
16-30
7
14%
9
17%
31-45
7
14%
8
15%
46-60
9
18%
9
17%
61-75
14
28%
12
23%
76-90
Пропущено
45
49
24 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 27
5
11%
6
12%
1-15
7
16%
9
18%
16-30
12
27%
9
18%
31-45
6
13%
4
8%
46-60
5
11%
8
16%
61-75
10
22%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
79
97
412
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
88
107
313
512
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
285
1517
1914
725
726
329
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 47
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|1:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|0:0 Заявка
|33
|14
|12
|7
|62 - 47
|54
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|0:1 Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|35 - 45
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|0:0 Заявка
|33
|6
|4
|23
|40 - 74
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|42 - 24
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|26 - 28
|21
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 22
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|0:0 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10