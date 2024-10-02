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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
 
Позже
Нью-Йорк Ред Буллз
Прогнозы 33
Атланта Юнайтед 72.7% (24)
X 15.2% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз 12.1% (4)
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Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
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История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:2
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
0:1
М
3:3
М
1:0
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:3
М
0:0
М
1:2

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.11
0.38

Среднее время на гол

81
240

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
102

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 8 0.25
Риос Даниэль 7 0.22
Альмада Тьяго 6 (2) 0.19
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.16
Тьяре Джамал 5 0.16
Силва Алешандре 2 0.06
Грегерсен Стиан 2 0.06
Миранчук Алексей 2 (1) 0.06
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Амадор Педру 0 0
Эрнандес Рональд 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (2) 0.41
Маноэль Элиас 8 (1) 0.25
Форсберг Эмиль 7 (4) 0.22
Харпер Кэмерон 5 0.16
Ванзейр Данте 4 0.13
Кармона Викельман 3 0.09
Толкин Джон 2 0.06
Холл Джулиан 2 0.06
Гьенгор Деннис 2 0.06
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 1
Леннон Брукс 7 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Маккарти Дэкс 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Рейес Андрес 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Нилис Дилан 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Страуд Питер 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Мира Райан 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

15
12
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

11
27
Атланта Юнайтед
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

26
39

Голы по времени матча

Забито

28
24
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
7
25%
5
21%
31-45
7
25%
6
25%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
6
21%
6
25%
76-90

Пропущено

26
24
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
8%
7
29%
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
6
23%
9
38%
61-75
6
23%
3
13%
76-90

Забито

14
28
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
3
21%
6
21%
46-60
4
29%
4
14%
61-75
4
29%
7
25%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
14%
6
29%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
4
19%
61-75
5
24%
4
19%
76-90

Забито

42
52
14 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
2
5%
3
6%
1-15
2
5%
9
17%
16-30
10
24%
8
15%
31-45
10
24%
12
23%
46-60
8
19%
7
13%
61-75
10
24%
13
25%
76-90

Пропущено

47
45
16 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 23
5
11%
13
29%
1-15
3
6%
2
4%
16-30
8
17%
5
11%
31-45
10
21%
5
11%
46-60
10
21%
13
29%
61-75
11
23%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
4
4 раза 13%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
11
5
1.5
9
7
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
7
9
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
25
7
14
18
1.5
16
16
3
29
2.5
7
25
1
31
3.5
4
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 31 13 8 10 50 - 44 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 1:0 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 1:1 Заявка 32 10 8 14 51 - 53 38
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 32 5 4 23 38 - 73 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 32 9 10 13 50 - 66 37
11.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 1:1 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 3 2 11 16 - 30 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 1:1 Заявка 16 1 6 9 19 - 29 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 22 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 19 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 33
    Атланта Юнайтед 72.7% (24)
    X 15.2% (5)
    Нью-Йорк Ред Буллз 12.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атланта Юнайтед
    Ничья
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2.40
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    3.70
    Реклама, betcity.ru
    2.87
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    Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз

    Исход игры
    Атланта Юнайтед
    72.7% (24)
    Ничья
    15.2% (5)
    Нью-Йорк Ред Буллз
    12.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (21)
    Меньше
    30% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    76.67% (23)
    Нет
    23.33% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Атланта Юнайтед
    48.5% (16)
    1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
    9.1% (3)
    1:0 Атланта Юнайтед
    9.1% (3)
    2:0 Атланта Юнайтед
    9.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (2)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
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    Нью-Йорк Ред Буллз
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