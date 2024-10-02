Тур: 1. Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум.
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.11
0.38
Среднее время на гол
81
240
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
102
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|8
|0.25
|Риос Даниэль
|7
|0.22
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.19
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.16
|Тьяре Джамал
|5
|0.16
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Грегерсен Стиан
|2
|0.06
|Миранчук Алексей
|2 (1)
|0.06
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|13 (2)
|0.41
|Маноэль Элиас
|8 (1)
|0.25
|Форсберг Эмиль
|7 (4)
|0.22
|Харпер Кэмерон
|5
|0.16
|Ванзейр Данте
|4
|0.13
|Кармона Викельман
|3
|0.09
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Холл Джулиан
|2
|0.06
|Гьенгор Деннис
|2
|0.06
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Рейес Андрес
|1
|0.03
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|1
|Леннон Брукс
|7
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Маккарти Дэкс
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Рейес Андрес
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Нилис Дилан
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Страуд Питер
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Мира Райан
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
15
12
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
27
Атланта Юнайтед
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
26
39
Голы по времени матча
Забито
28
24
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
7
25%
5
21%
31-45
7
25%
6
25%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
6
21%
6
25%
76-90
Пропущено
26
24
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
8%
7
29%
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
6
23%
9
38%
61-75
6
23%
3
13%
76-90
Забито
14
28
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
3
21%
6
21%
46-60
4
29%
4
14%
61-75
4
29%
7
25%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
14%
6
29%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
4
19%
61-75
5
24%
4
19%
76-90
Забито
42
52
14 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
2
5%
3
6%
1-15
2
5%
9
17%
16-30
10
24%
8
15%
31-45
10
24%
12
23%
46-60
8
19%
7
13%
61-75
10
24%
13
25%
76-90
Пропущено
47
45
16 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 23
5
11%
13
29%
1-15
3
6%
2
4%
16-30
8
17%
5
11%
31-45
10
21%
5
11%
46-60
10
21%
13
29%
61-75
11
23%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:2
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
4
4 раза 13%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
115
97
214
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
313
79
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
257
1418
1616
329
725
131
428
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|1:0 Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|3:0 Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|0:3 Заявка
|31
|13
|8
|10
|50 - 44
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|1:0 Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|1:1 Заявка
|32
|10
|8
|14
|51 - 53
|38
|12.
|0:1 Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|1:1 Заявка
|32
|5
|4
|23
|38 - 73
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|50 - 66
|37
|11.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|0:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|3:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|1:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:3 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|1:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 30
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|0:3 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|3:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|0:1 Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|1:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|19 - 29
|9
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 33
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|22 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Исход игры
Атланта Юнайтед
72.7% (24)
Ничья
15.2% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
70% (21)
Меньше
30% (9)
Обе команды забьют
Да
76.67% (23)
Нет
23.33% (7)
Популярный счёт
2:1 Атланта Юнайтед
48.5% (16)
1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
9.1% (3)
1:0 Атланта Юнайтед
9.1% (3)
2:0 Атланта Юнайтед
9.1% (3)
2:2 Ничья
6.1% (2)
1:1 Ничья
6.1% (2)
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