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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
0:2
Первый тайм: 19'
Ди Си Юнайтед

Ход матча

3'
0:1
Сантуш Педру
(Родригес Мартин IV)
8'
0:2
Бентеке Кристиан
(Бартлетт Лукас)
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.30
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4.05
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Все Коэффициенты
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
25
Peyton
Miller
80
Юсуф
Альхассан
8
Полстер
Мэтт
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
9
Вриони
Джакомо
24
Боно
Александер
22
Эррера
Аарон
3
Бартлетт
Лукас
4
Пелтола
Матти
8
Страуд
Джаред
7
Сантуш
Педру
43
Клих
Матеуш
14
Родригес
Мартин
IV
10
Пирани
Габриэл
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

43 матча

46.5%
20.9%
32.6%
20 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
41.9%
34.8%
10 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.5%
23.3%
37.2%
17 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

М
3:1
М
4:0
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
2:3
М
3:2
М
1:0
М
4:3
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:0
М
3:2
М
1:0
ОК
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
1:2
ОК
3:1
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
0:1
ОК
2:3
М
2:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:1
ОК
3:1
М
2:2

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.89
1.28

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

44
19

Голов в среднем за матч

1.76
1.06

Среднее время на гол

51
85

Всего голов

78
51

Голов в среднем за матч

1.81
1.19

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

49
75

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.28
Хиль Карлес 7 (1) 0.22
Байрактаревич Есмир 3 0.09
Вуд Бобби 3 0.09
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Luca Langoni 2 0.06
Чанкалай Томас 2 0.06
Хиль Начо 1 0.03
Бай Брэндон 1 0.03
Бак Ноуэл 1 0.03
Харкс Иэн 1 0.03
Лима Ник 1 0.03
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Peyton Miller 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 23 (3) 0.7
Пирани Габриэл 6 0.18
Страуд Джаред 3 0.09
Сантуш Педру 3 0.09
Дахоме Кристиан 3 0.09
Клих Матеуш 2 (2) 0.06
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.06
Родригес Мартин IV 2 0.06
Бартлетт Лукас 2 0.06
Эррера Аарон 1 0.03
Маррелл Джейкоб 1 0.03
Баджи Доминик 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Шнегг Давид 1 0.03
Флетчер Кристиан 1 0.03
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 9 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Борреро Дилан 3 1
Хиль Карлес 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Ивачич Альяз 3 0
Паркер Тим 2 0
Хиль Начо 2 0
Лима Ник 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Peyton Miller 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Байрактаревич Есмир 1 0
Панайоту Джек 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 9 1
Клих Матеуш 10 0
Бентеке Кристиан 8 1
Эррера Аарон 9 0
Сантуш Педру 5 1
Бартлетт Лукас 5 1
Пелтола Матти 3 1
Маквей Кристофер 4 0
Страуд Джаред 4 0
Родригес Мартин IV 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Таканг Борис 2 1
Акинмбони Матаи 2 1
Пирани Габриэл 3 0
Баджи Доминик 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

9
9
Нью-Инглэнд Революшн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
7% (1)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

32
22

Упущенные победы

10
16
Нью-Инглэнд Революшн
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
16% (5)
39% (12)
Ди Си Юнайтед
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
19% (6)
44% (14)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

35
30

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

17
25
14 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
4
24%
2
8%
1-15
4
24%
6
24%
16-30
6
35%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
12%
8
32%
76-90

Пропущено

29
32
9 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
3%
3
9%
1-15
4
14%
8
25%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
9
31%
7
22%
76-90

Забито

16
26
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
1
6%
4
15%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Пропущено

34
33
12 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
6%
4
12%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
6
18%
7
21%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
9
26%
8
24%
76-90

Забито

33
51
20 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
5
15%
6
12%
1-15
7
21%
9
18%
16-30
8
24%
10
20%
31-45
3
9%
5
10%
46-60
4
12%
8
16%
61-75
6
18%
13
25%
76-90

Пропущено

63
65
21 В 1-м тайме 32
42 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 30
3
5%
7
11%
1-15
6
10%
12
18%
16-30
12
19%
13
20%
31-45
12
19%
9
14%
46-60
12
19%
9
14%
61-75
18
29%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 3:4 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
2:3
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 38%
0
7 раз 22%
1
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
9
7
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
9
7
1
14
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
25
7
8
23
1.5
18
14
2
29
2.5
6
26
1
30
3.5
1
31
1
30
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 32 13 9 10 50 - 44 48
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 33 13 8 12 53 - 48 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 32 6 3 23 40 - 74 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 32 17 9 6 63 - 36 60
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 33 17 5 11 55 - 45 56
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 33 15 7 11 56 - 47 52
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 33 11 15 7 52 - 45 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 33 12 10 11 41 - 37 46
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 33 10 11 12 46 - 62 41
9.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 33 10 10 13 52 - 66 40
10.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 33 9 10 14 59 - 51 37
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 33 8 11 14 42 - 47 35
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 32 9 4 19 34 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 25 - 23 23
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 4 1 11 18 - 31 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 16 9 4 3 32 - 19 31
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 17 8 6 3 23 - 15 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
9.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 26 20
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 17 5 4 8 18 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 4 6 27 - 26 25
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 31 27
5.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 17 6 5 6 26 - 33 23
6.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 17 5 5 7 33 - 30 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 25 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 17 3 6 8 20 - 39 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.30
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4.05
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2.95
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Ди Си Юнайтед
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