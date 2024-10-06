Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолСантуш Педру
0:2
8' ГолБентеке Кристиан
54' Желтая карточкаLuca Langoni
72' Желтая карточкаСантуш Педру
1:2
74' Гол в свои воротаПелтола Матти
75' Желтая карточкаХиль Начо
75' Желтая карточкаБартлетт Лукас
90'+10
Ход матча
3'
8'
54'
66'
72'
74'
1:2
75'
75'
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
27 Паркер ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
43 матча
46.5%
20.9%
32.6%
20 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
41.9%
34.8%
10 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
39.5%
23.3%
37.2%
17 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.89
1.28
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
44
19
Голов в среднем за матч
1.76
1.06
Среднее время на гол
51
85
Всего голов
78
51
Голов в среднем за матч
1.81
1.19
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
49
75
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.28
|Хиль Карлес
|7 (1)
|0.22
|Байрактаревич Есмир
|3
|0.09
|Вуд Бобби
|3
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Luca Langoni
|2
|0.06
|Чанкалай Томас
|2
|0.06
|Хиль Начо
|1
|0.03
|Бай Брэндон
|1
|0.03
|Бак Ноуэл
|1
|0.03
|Харкс Иэн
|1
|0.03
|Лима Ник
|1
|0.03
|Борреро Дилан
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Peyton Miller
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|23 (3)
|0.7
|Пирани Габриэл
|6
|0.18
|Страуд Джаред
|3
|0.09
|Сантуш Педру
|3
|0.09
|Дахоме Кристиан
|3
|0.09
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.06
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.06
|Бартлетт Лукас
|2
|0.06
|Родригес Мартин IV
|2
|0.06
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.03
|Баджи Доминик
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|1
|0.03
|Флетчер Кристиан
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
|Акинмбони Матаи
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|9
|0
|Кесслер Генри
|7
|0
|Вриони Джакомо
|5
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Борреро Дилан
|3
|1
|Хиль Карлес
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|3
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Peyton Miller
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
|Байрактаревич Есмир
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|9
|1
|Клих Матеуш
|10
|0
|Бентеке Кристиан
|8
|1
|Эррера Аарон
|9
|0
|Сантуш Педру
|6
|1
|Бартлетт Лукас
|6
|1
|Пелтола Матти
|3
|1
|Маквей Кристофер
|4
|0
|Страуд Джаред
|4
|0
|Родригес Мартин IV
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Таканг Борис
|2
|1
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Пирани Габриэл
|3
|0
|Баджи Доминик
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Саркис Хейден
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
|Troy Lesesne
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
9
9
Нью-Инглэнд Революшн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
7% (1)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
32
22
Упущенные победы
10
16
Нью-Инглэнд Революшн
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
16% (5)
38% (12)
Ди Си Юнайтед
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
18% (6)
45% (15)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
35
30
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
17
28
14 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
24%
4
14%
1-15
4
24%
6
21%
16-30
6
35%
4
14%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
2
12%
8
29%
76-90
Пропущено
32
32
11 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
9%
3
9%
1-15
4
13%
8
25%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
6
19%
2
6%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
9
28%
7
22%
76-90
Забито
16
26
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
1
6%
4
15%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Пропущено
34
33
12 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
6%
4
12%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
6
18%
7
21%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
9
26%
8
24%
76-90
Забито
33
54
20 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
5
15%
8
15%
1-15
7
21%
9
17%
16-30
8
24%
10
19%
31-45
3
9%
5
9%
46-60
4
12%
9
17%
61-75
6
18%
13
24%
76-90
Пропущено
66
65
23 В 1-м тайме 32
43 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 30
5
8%
7
11%
1-15
6
9%
12
18%
16-30
12
18%
13
20%
31-45
12
18%
9
14%
46-60
13
20%
9
14%
61-75
18
27%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 3:4 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 18%
2:3
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
13 раз 39%
0
7 раз 21%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
151
413
97
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
116
411
107
114
413
114
116
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
267
824
1914
230
627
131
132
131
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 47
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|1:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|0:0 Заявка
|33
|14
|12
|7
|62 - 47
|54
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|0:1 Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|35 - 45
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|0:0 Заявка
|33
|6
|4
|23
|40 - 74
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|42 - 24
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|26 - 28
|21
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 22
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|0:0 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10