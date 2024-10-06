Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
10'
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
10
Биэл
Пеп
11
Абада
Лиэль
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
23
Кларк
Кейден
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
23 Кларк КейденПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бугай ДавидЗащитник
-
46 Пирс ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
История личных встреч
Шарлотт
ФК Монреаль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|8
|0.24
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0.18
|Абада Лиэль
|6
|0.18
|Свидерски Кароль
|5 (2)
|0.15
|Тавареш Юри
|3
|0.09
|Вествуд Эшли
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Урсо Жуниор
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|10 (1)
|0.3
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.18
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.12
|Ласситер Ариэль
|3
|0.09
|Дюк Брайс
|3
|0.09
|Кларк Кейден
|3
|0.09
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.06
|Янков Доминик
|2
|0.06
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.06
|Пьетт Самюэль
|1
|0.03
|Фернандо Алварез
|1
|0.03
|Пирс Том
|1
|0.03
|Салиба Натан
|1
|0.03
|Тойе Мейсон
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Кахлина Кристиян
|4
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Абада Лиэль
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|8
|1
|Кэмпбелл Джордж
|8
|0
|Ласситер Ариэль
|5
|1
|Салиба Натан
|5
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Уотерман Джоэл
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фернандо Алварез
|2
|0
|Пирс Том
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ФК Монреаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
12
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ФК Монреаль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
13
23
Шарлотт
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
59% (19)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
ФК Монреаль
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
18
35
Голы по времени матча
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
17%
4
21%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
22%
1
5%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
7
37%
61-75
7
30%
4
21%
76-90
Пропущено
15
40
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
0
0%
4
10%
1-15
2
13%
7
18%
16-30
2
13%
6
15%
31-45
4
27%
10
25%
46-60
2
13%
3
8%
61-75
5
33%
10
25%
76-90
Забито
17
26
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
7
27%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
2
12%
4
15%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
9
39%
7
30%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
7
30%
5
22%
76-90
Забито
40
45
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 14
8 Не забивали 11
5
13%
6
13%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
9
23%
8
18%
31-45
9
23%
6
13%
46-60
5
13%
11
24%
61-75
9
23%
8
18%
76-90
Пропущено
38
63
17 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
2
5%
5
8%
1-15
4
11%
12
19%
16-30
11
29%
13
21%
31-45
5
13%
13
21%
46-60
4
11%
5
8%
61-75
12
32%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0
ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2
ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
Результаты матчей
Шарлотт
ФК Монреаль
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
4:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
11 раз 34%
0
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
610
97
313
313
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
412
79
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
239
1022
1616
527
527
230
230
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|0:0 Заявка
|32
|13
|9
|10
|50 - 44
|48
|8.
|0:0 Заявка
|33
|13
|8
|12
|53 - 48
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|32
|6
|3
|23
|40 - 74
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|1:0 Заявка
|32
|17
|9
|6
|63 - 36
|60
|3.
|0:1 Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 45
|56
|4.
|1:0 Заявка
|33
|15
|7
|11
|56 - 47
|52
|5.
|0:0 Заявка
|33
|11
|15
|7
|52 - 45
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|7.
|0:0 Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 37
|46
|8.
|0:0 Заявка
|33
|10
|11
|12
|46 - 62
|41
|9.
|2:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 66
|40
|10.
|0:1 Заявка
|33
|9
|10
|14
|59 - 51
|37
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|42 - 47
|35
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|0:2 Заявка
|32
|9
|4
|19
|34 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|18 - 31
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 19
|31
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|4.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 15
|30
|5.
|0:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|9.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 26
|20
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|0:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 30
|19
|14.
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|2:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 26
|25
|4.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|0:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 31
|27
|5.
|2:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 33
|23
|6.
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|33 - 30
|20
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 25
|20
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|20 - 39
|15
|13.
|0:2 Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10