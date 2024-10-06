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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Первый тайм: 20'
ФК Монреаль
0'
10' Желтая карточка
Эдвардс Рахим

Ход матча

10'
 
Эдвардс Рахим
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
ФК Монреаль
4.70
4.30
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4.90
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Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
10
Биэл
Пеп
9
Свидерски
Кароль
11
Абада
Лиэль
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
11
Маршалл-Ратти
Джакил
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
23
Кларк
Кейден
14
Сунуси
Ибрахим
Шарлотт
4-3-3
ФК Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Шарлотт
ФК Монреаль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
0:0
М
2:1
М
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 8 0.24
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.18
Абада Лиэль 6 0.18
Свидерски Кароль 5 (2) 0.15
Тавареш Юри 3 0.09
Вествуд Эшли 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Урсо Жуниор 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 10 (1) 0.3
Сунуси Ибрахим 6 0.18
Коккаро Матиас 4 (2) 0.12
Ласситер Ариэль 3 0.09
Дюк Брайс 3 0.09
Кларк Кейден 3 0.09
Тейшейра Руан 2 0.06
Вильсен Жюль-Антони 2 0.06
Янков Доминик 2 0.06
Опоку Квадво 2 0.06
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.06
Пьетт Самюэль 1 0.03
Фернандо Алварез 1 0.03
Пирс Том 1 0.03
Салиба Натан 1 0.03
Тойе Мейсон 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Хоакин Соса 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Бёрн Натан 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Кахлина Кристиян 4 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Маланда Адилсон 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Абада Лиэль 2 0
Педро Жоао 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Бендер Бен 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 8 1
Кэмпбелл Джордж 8 0
Ласситер Ариэль 5 1
Салиба Натан 5 1
Пьетт Самюэль 6 0
Шуаньер Матьё 5 0
Уотерман Джоэл 5 0
Янков Доминик 4 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Фернандо Алварез 2 0
Пирс Том 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Дюк Брайс 2 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ФК Монреаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
12
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ФК Монреаль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

13
23
Шарлотт
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
59% (19)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
ФК Монреаль
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

18
35

Голы по времени матча

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
17%
4
21%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
22%
1
5%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
7
37%
61-75
7
30%
4
21%
76-90

Пропущено

15
40
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
0
0%
4
10%
1-15
2
13%
7
18%
16-30
2
13%
6
15%
31-45
4
27%
10
25%
46-60
2
13%
3
8%
61-75
5
33%
10
25%
76-90

Забито

17
26
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
7
27%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
2
12%
4
15%
76-90

Пропущено

23
23
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
9
39%
7
30%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
7
30%
5
22%
76-90

Забито

40
45
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 14
8 Не забивали 11
5
13%
6
13%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
9
23%
8
18%
31-45
9
23%
6
13%
46-60
5
13%
11
24%
61-75
9
23%
8
18%
76-90

Пропущено

38
63
17 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
2
5%
5
8%
1-15
4
11%
12
19%
16-30
11
29%
13
21%
31-45
5
13%
13
21%
46-60
4
11%
5
8%
61-75
12
32%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0
ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2
ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2

Результаты матчей

Шарлотт
ФК Монреаль

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
4:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
11 раз 34%
0
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
9
7
3
13
2.5
3
13
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
23
9
10
22
1.5
16
16
5
27
2.5
5
27
2
30
3.5
2
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 32 13 9 10 50 - 44 48
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 33 13 8 12 53 - 48 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 32 6 3 23 40 - 74 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 32 17 9 6 63 - 36 60
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 33 17 5 11 55 - 45 56
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 33 15 7 11 56 - 47 52
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 33 11 15 7 52 - 45 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 33 12 10 11 41 - 37 46
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 33 10 11 12 46 - 62 41
9.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 33 10 10 13 52 - 66 40
10.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 33 9 10 14 59 - 51 37
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 33 8 11 14 42 - 47 35
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 32 9 4 19 34 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 25 - 23 23
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 4 1 11 18 - 31 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 16 9 4 3 32 - 19 31
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 17 8 6 3 23 - 15 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
9.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 26 20
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 17 5 4 8 18 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 4 6 27 - 26 25
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 31 27
5.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 17 6 5 6 26 - 33 23
6.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 17 5 5 7 33 - 30 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 25 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 17 3 6 8 20 - 39 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Эдвардс Рахим получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
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Шарлотт
Ничья
ФК Монреаль
4.70
4.30
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4.90
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ФК Монреаль
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