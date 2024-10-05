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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:0
Первый тайм: 13'
Интер Майами
0'
Прогнозы 117
Торонто 12% (14)
X 12.8% (15)
Интер Майами 75.2% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Торонто
Ничья
Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонсон
Шон
27
О'Нил
Шейн
17
Рустед
Сигурд
15
Гомис
Никесон
19
Франклин
Кобе
22
Ларьи
Ричи
8
Лонгстафф
Мэттью
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
21
Осорио
Джонатан
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
19
Устари
Оскар
32
Аллен
Ноа
6
Авилес
Томас
27
Кривцов
Сергей
33
Негри
Франко
24
Грессель
Юлиан
41
Руис
Давид
30
Кремаски
Бенха
7
Рохас
Матиас
8
Кампана
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
Торонто
3-4-2-1
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Торонто
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

КЛ
4:3
М
3:1
М
4:0
М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

3.17
0.75

Среднее время на гол

28
120

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.3
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
100

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 9 (2) 0.26
Бернардески Федерико 8 0.24
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.12
Керр Деандре 3 0.09
Этьенн Дерик 3 0.09
Лонгстафф Мэттью 2 0.06
Осорио Джонатан 2 0.06
Спайсер Тайрис 2 0.06
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.03
Ларьи Ричи 1 0.03
Флорес Дейби 1 0.03
Франклин Кобе 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 18 0.55
Месси Лионель 17 (1) 0.52
Кампана Леонардо 7 0.21
Тейлор Роберт 5 0.15
Альба Жорди 4 0.12
Рохас Матиас 4 0.12
Гомес Диего 3 0.09
Кремаски Бенха 3 0.09
Редондо Федерико 2 0.06
Фрэй Ян 2 0.06
Афонсо Лео 2 0.06
Грессель Юлиан 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Руис Давид 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Вейгандт Марсело 0 0
Негри Франко 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 10 3
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 9 0
Осорио Джонатан 8 0
О'Нил Шейн 7 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
Джонсон Шон 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Томпсон Коси 4 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Овусу Принс-Осеи 2 0
Мабика Айме 2 0
Керр Деандре 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 13 2
Альба Жорди 8 0
Вейгандт Марсело 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Гомес Диего 6 0
Суарес Луис 6 0
Кампана Леонардо 5 0
Редондо Федерико 5 0
Аллен Ноа 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Фрэй Ян 4 0
Брайт Янник 4 0
Руис Давид 2 1
Кремаски Бенха 3 0
Месси Лионель 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Торонто
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Интер Майами
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

11
5
Торонто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Интер Майами
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

8
38
Торонто
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
21% (7)
30% (10)
Интер Майами
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

30
20

Упущенные победы

19
43

Голы по времени матча

Забито

26
32
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
5
16%
16-30
5
19%
8
25%
31-45
4
15%
7
22%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
7
27%
7
22%
76-90

Пропущено

32
28
6 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
0
0%
6
21%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
3
9%
5
18%
31-45
7
22%
5
18%
46-60
9
28%
7
25%
61-75
10
31%
3
11%
76-90

Забито

13
41
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 16
2
15%
9
22%
1-15
1
8%
5
12%
16-30
3
23%
4
10%
31-45
3
23%
7
17%
46-60
0
0%
9
22%
61-75
4
31%
7
17%
76-90

Пропущено

29
18
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
7%
3
17%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
12
41%
4
22%
76-90

Забито

39
73
18 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 15
8 Не забивали 2
6
15%
9
12%
1-15
4
10%
10
14%
16-30
8
21%
12
16%
31-45
7
18%
14
19%
46-60
3
8%
14
19%
61-75
11
28%
14
19%
76-90

Пропущено

61
46
15 В 1-м тайме 22
46 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
2
3%
9
20%
1-15
6
10%
3
7%
16-30
7
11%
10
22%
31-45
12
20%
7
15%
46-60
12
20%
10
22%
61-75
22
36%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Чикаго Файр - Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Торонто - Коламбус Крю 0:2
Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3

Результаты матчей

Торонто
Интер Майами

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:3
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
3
8 раз 25%
1
7 раз 22%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торонто
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
12
4
3
13
2.5
6
10
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
2
3
14
1.5
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
30
2
10
23
1.5
23
9
3
30
2.5
12
20
1
32
3.5
4
28
1
32
4.5
2
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 31 13 8 10 50 - 44 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 32 6 3 23 40 - 74 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 33 20 9 4 72 - 47 69
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Торонто
 0:0 Заявка 34 11 5 18 40 - 60 38
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 32 9 10 13 50 - 66 37
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 4 1 11 18 - 31 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Торонто
 0:0 Заявка 17 7 1 9 27 - 31 22
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 17 10 5 2 33 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 22 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Джонатан Осорио пробежался к чужой штрафной площадке и приложился по воротам "Интер Майами" из-за её пределов - не попал в створ.
  • 11'
    У "Торонто" в самом разгаре борьба за попадание в стадию плей-офф, так что для хозяев матч имеет большое значение.
  • 9'
    Придумали гости заброс вперёд и потеряли мяч. В позиционной атаке снова находится "Торонто". Отбор осуществляют "цапли" без фола, по мнению арбитра, возле своей штрафной площадки.
  • 8'
    Долго теперь беспрерывно "Интер Майами" мячом владеет вдали от чужих ворот, но так не создашь голевой момент, нужно что-то придумывать.
  • 7'
    Мэттью Лонгстафф пробивает низом из-за пределов штрафной площади в левую часть створа. Мяч фиксирует в перчатках Оскар Устари.
  • 6'
    Логично, что не самый основной состав сегодня выпустил в старте Тата Мартино. Есть повод дать поиграть тем, у кого меньше игровой практики. Лео Месси тоже на скамейке.
  • 5'
    Ох и долго длилась позиционная атака "Торонто", ничем толковым она не завершилась. Мяч теперь в ногах у Оскара Устари.
  • 4'
    Хозяева владеют мячом на своей половине поля. Задумываться должны они о победе, ведь выиграть у "Интер Майами" в США и Канаде сейчас достаточно престижно.
  • 3'
    Самые первые минуты проходят без опасных моментов. Если что, "Интер Майами" решил вопрос попадания в плей-офф уже давно, а регулярный сезон выиграл недавно.
  • 2'
    "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Торонто" тёмно-серо-красная расцветка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 50.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торонто 0:0 Интер Майами

Исход игры
Торонто
12% (14)
Ничья
12.8% (15)
Интер Майами
75.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
83.81% (88)
Меньше
16.19% (17)
Обе команды забьют
Да
93.33% (98)
Нет
6.67% (7)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
50.4% (59)
1:3 Интер Майами
11.1% (13)
2:1 Торонто
9.4% (11)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Интер Майами
2.6% (3)
0:2 Интер Майами
1.7% (2)
1:0 Торонто
1.7% (2)
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Торонто
Интер Майами
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