Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
27
О'Нил
Шейн
22
Ларьи
Ричи
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
19
Устари
Оскар
32
Аллен
Ноа
33
Негри
Франко
41
Руис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
-
19 Устари ОскарВратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гомес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Торонто
Интер Майами
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
3.17
0.75
Среднее время на гол
28
120
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
2.3
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
100
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|9 (2)
|0.26
|Бернардески Федерико
|8
|0.24
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.12
|Керр Деандре
|3
|0.09
|Этьенн Дерик
|3
|0.09
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.06
|Осорио Джонатан
|2
|0.06
|Спайсер Тайрис
|2
|0.06
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Флорес Дейби
|1
|0.03
|Франклин Кобе
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|18
|0.55
|Месси Лионель
|17 (1)
|0.52
|Кампана Леонардо
|7
|0.21
|Тейлор Роберт
|5
|0.15
|Альба Жорди
|4
|0.12
|Рохас Матиас
|4
|0.12
|Гомес Диего
|3
|0.09
|Кремаски Бенха
|3
|0.09
|Редондо Федерико
|2
|0.06
|Фрэй Ян
|2
|0.06
|Афонсо Лео
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|10
|3
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|9
|0
|Осорио Джонатан
|8
|0
|О'Нил Шейн
|7
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Джонсон Шон
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Томпсон Коси
|4
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Керр Деандре
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|13
|2
|Альба Жорди
|8
|0
|Вейгандт Марсело
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Гомес Диего
|6
|0
|Суарес Луис
|6
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Редондо Федерико
|5
|0
|Аллен Ноа
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Брайт Янник
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Месси Лионель
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Интер Майами
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
11
5
Торонто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Интер Майами
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
8
38
Торонто
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
21% (7)
30% (10)
Интер Майами
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
30
20
Упущенные победы
19
43
Голы по времени матча
Забито
26
32
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
5
16%
16-30
5
19%
8
25%
31-45
4
15%
7
22%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
7
27%
7
22%
76-90
Пропущено
32
28
6 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
0
0%
6
21%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
3
9%
5
18%
31-45
7
22%
5
18%
46-60
9
28%
7
25%
61-75
10
31%
3
11%
76-90
Забито
13
41
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 16
2
15%
9
22%
1-15
1
8%
5
12%
16-30
3
23%
4
10%
31-45
3
23%
7
17%
46-60
0
0%
9
22%
61-75
4
31%
7
17%
76-90
Пропущено
29
18
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
7%
3
17%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
12
41%
4
22%
76-90
Забито
39
73
18 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 15
8 Не забивали 2
6
15%
9
12%
1-15
4
10%
10
14%
16-30
8
21%
12
16%
31-45
7
18%
14
19%
46-60
3
8%
14
19%
61-75
11
28%
14
19%
76-90
Пропущено
61
46
15 В 1-м тайме 22
46 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
2
3%
9
20%
1-15
6
10%
3
7%
16-30
7
11%
10
22%
31-45
12
20%
7
15%
46-60
12
20%
10
22%
61-75
22
36%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Чикаго Файр - Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Торонто - Коламбус Крю 0:2
Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3
Результаты матчей
Торонто
Интер Майами
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:3
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
3
8 раз 25%
1
7 раз 22%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торонто
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
79
124
313
610
115
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
142
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
302
1023
239
330
1220
132
428
132
230
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|50 - 44
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|32
|6
|3
|23
|40 - 74
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|72 - 47
|69
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|0:0 Заявка
|34
|11
|5
|18
|40 - 60
|38
|10.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|50 - 66
|37
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|18 - 31
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|1
|9
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 33
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|22 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торонто 0:0 Интер Майами
Исход игры
Торонто
12% (14)
Ничья
12.8% (15)
Интер Майами
75.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
83.81% (88)
Меньше
16.19% (17)
Обе команды забьют
Да
93.33% (98)
Нет
6.67% (7)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
50.4% (59)
1:3 Интер Майами
11.1% (13)
2:1 Торонто
9.4% (11)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Интер Майами
2.6% (3)
0:2 Интер Майами
1.7% (2)
1:0 Торонто
1.7% (2)
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