Первый тайм

12' Джонатан Осорио пробежался к чужой штрафной площадке и приложился по воротам "Интер Майами" из-за её пределов - не попал в створ.

11' У "Торонто" в самом разгаре борьба за попадание в стадию плей-офф, так что для хозяев матч имеет большое значение.

9' Придумали гости заброс вперёд и потеряли мяч. В позиционной атаке снова находится "Торонто". Отбор осуществляют "цапли" без фола, по мнению арбитра, возле своей штрафной площадки.

8' Долго теперь беспрерывно "Интер Майами" мячом владеет вдали от чужих ворот, но так не создашь голевой момент, нужно что-то придумывать.

7' Мэттью Лонгстафф пробивает низом из-за пределов штрафной площади в левую часть створа. Мяч фиксирует в перчатках Оскар Устари.

6' Логично, что не самый основной состав сегодня выпустил в старте Тата Мартино. Есть повод дать поиграть тем, у кого меньше игровой практики. Лео Месси тоже на скамейке.