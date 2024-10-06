Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
3:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЭрнандес Хуан
14' Желтая карточкаЭррера Марсело II
1:1
25' ГолХарриэль Натан
2:1
41' ГолФарси Мохамед
3:1
76' ГолЭрнандес Хуан
3:2
78' ГолМакглинн Джек
90' Желтая карточкаЧеберко Евгений
90'+4
Ход матча
4'
1:0
25'
1:1
41'
2:1
76'
3:1
78'
3:2
90'
12
Джонс
Дехуан
10
Росси
Диего
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Коламбус Крю
Филадельфия Юнион
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
36 матчей
47.2%
16.7%
36.1%
17 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.58
0.82
Среднее время на гол
57
109
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.82
0.79
Среднее время на гол
49
114
Всего голов
61
29
Голов в среднем за матч
1.69
0.81
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
Среднее время на гол
53
111
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (2)
|0.59
|Росси Диего
|12 (1)
|0.38
|Кристиан Рамирес II
|8
|0.25
|Рассел-Роу Джейсен
|5
|0.16
|Арфстен Макс
|4
|0.13
|Фарси Мохамед
|4
|0.13
|Морейра Стивен
|2
|0.06
|Моррис Эйдан
|2
|0.06
|Хинестроза Марино
|2
|0.06
|Йебоа Яв
|1
|0.03
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Завадски Шон
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Эррера Марсело II
|1
|0.03
|Джексон Азиль
|1
|0.03
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|17 (4)
|0.52
|Уре Микаэль
|10
|0.3
|Барибо Тай
|9
|0.27
|Карранса Хулиан
|6
|0.18
|Салливан Куинн
|4
|0.12
|Макглинн Джек
|4
|0.12
|Буэно Хесус
|3
|0.09
|Харриэль Натан
|2
|0.06
|Бедойя Алехандро
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Камашо Руди
|4
|1
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Росси Диего
|4
|0
|Чеберко Евгений
|4
|0
|Джонс Деррик
|2
|1
|Йебоа Яв
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|6
|0
|Вагнер Кай
|6
|0
|Уре Микаэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Харриэль Натан
|4
|0
|Салливан Куинн
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Филадельфия Юнион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
21
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
15
Упущенные победы
29
19
Коламбус Крю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Филадельфия Юнион
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
18
Упущенные победы
36
40
Голы по времени матча
Забито
34
36
11 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
9%
5
14%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
4
12%
8
22%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
7
19%
61-75
8
24%
8
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
21
31
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
10%
2
6%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
3
14%
7
23%
46-60
6
29%
2
6%
61-75
6
29%
10
32%
76-90
Забито
31
26
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
0
0%
4
15%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
10
32%
9
35%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
6
19%
4
15%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
3
14%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
8
47%
3
14%
76-90
Забито
65
62
21 В 1-м тайме 27
44 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
5%
9
15%
1-15
8
12%
7
11%
16-30
10
15%
11
18%
31-45
16
25%
13
21%
46-60
13
20%
10
16%
61-75
14
22%
12
19%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
38
52
14 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 25
4
11%
5
10%
1-15
3
8%
7
13%
16-30
7
18%
10
19%
31-45
4
11%
11
21%
46-60
6
16%
6
12%
61-75
14
37%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2
Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Филадельфия Юнион
Точный счет
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:5
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
2
12 раз 36%
1
8 раз 24%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
106
88
610
313
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
161
97
125
511
512
214
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
285
1913
2013
1121
825
626
330
230
231
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 47
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|1:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|0:0 Заявка
|33
|14
|12
|7
|62 - 47
|54
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|0:1 Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|35 - 45
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|0:0 Заявка
|33
|6
|4
|23
|40 - 74
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|42 - 24
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|26 - 28
|21
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 22
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|0:0 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10