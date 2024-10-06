  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
3:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
4' Гол
Эрнандес Хуан
14' Желтая карточка
Эррера Марсело II
1:1
25' Гол
Харриэль Натан
2:1
41' Гол
Фарси Мохамед
3:1
76' Гол
Эрнандес Хуан
3:2
78' Гол
Макглинн Джек
90' Желтая карточка
Чеберко Евгений
90'+4
28
Шульте
Патрик
12
Джонс
Дехуан
21
Чеберко
Евгений
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
2
Эррера
Марсело
II
7
Шамбос
Дилан
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирес
II
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
21
Жан-Жак
Денли
33
Салливан
Куинн
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
Коламбус Крю
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Филадельфия Юнион

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

36 матчей

47.2%
16.7%
36.1%
17 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:1
КЛ
3:1
М
1:1
М
4:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
3:0
М
4:1
ТМС
1:1
М
2:1
М
2:3
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.58
0.82

Среднее время на гол

57
109

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.82
0.79

Среднее время на гол

49
114

Всего голов

61
29

Голов в среднем за матч

1.69
0.81

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
31

Среднее время на гол

53
111

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 19 (2) 0.59
Росси Диего 12 (1) 0.38
Кристиан Рамирес II 8 0.25
Рассел-Роу Джейсен 5 0.16
Арфстен Макс 4 0.13
Фарси Мохамед 4 0.13
Морейра Стивен 2 0.06
Моррис Эйдан 2 0.06
Хинестроза Марино 2 0.06
Йебоа Яв 1 0.03
Мэцан Александру 1 0.03
Завадски Шон 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Джонс Дехуан 1 0.03
Эррера Марсело II 1 0.03
Джексон Азиль 1 0.03
Амундсен Мальте 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 17 (4) 0.52
Уре Микаэль 10 0.3
Барибо Тай 9 0.27
Карранса Хулиан 6 0.18
Салливан Куинн 4 0.12
Макглинн Джек 4 0.12
Буэно Хесус 3 0.09
Харриэль Натан 2 0.06
Бедойя Алехандро 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Камашо Руди 4 1
Эрнандес Хуан 3 1
Росси Диего 4 0
Чеберко Евгений 4 0
Джонс Деррик 2 1
Йебоа Яв 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Нагбе Дарлингтон 2 0
Мэцан Александру 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 6 1
Бедойя Алехандро 6 0
Газдаг Даниэль 6 0
Вагнер Кай 6 0
Уре Микаэль 5 0
Лоу Дэмион 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Харриэль Натан 4 0
Салливан Куинн 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Макглинн Джек 3 0
Флэк Леон 2 0
Блэйк Андре 1 0
Барибо Тай 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Филадельфия Юнион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
21
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
15

Упущенные победы

29
19
Коламбус Крю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Филадельфия Юнион
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
18

Упущенные победы

36
40

Голы по времени матча

Забито

34
36
11 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
9%
5
14%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
4
12%
8
22%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
7
19%
61-75
8
24%
8
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

21
31
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
10%
2
6%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
3
14%
7
23%
46-60
6
29%
2
6%
61-75
6
29%
10
32%
76-90

Забито

31
26
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
0
0%
4
15%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
10
32%
9
35%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
6
19%
4
15%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
3
14%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
8
47%
3
14%
76-90

Забито

65
62
21 В 1-м тайме 27
44 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
5%
9
15%
1-15
8
12%
7
11%
16-30
10
15%
11
18%
31-45
16
25%
13
21%
46-60
13
20%
10
16%
61-75
14
22%
12
19%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

38
52
14 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 25
4
11%
5
10%
1-15
3
8%
7
13%
16-30
7
18%
10
19%
31-45
4
11%
11
21%
46-60
6
16%
6
12%
61-75
14
37%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2
Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:5
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
2
12 раз 36%
1
8 раз 24%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
8
8
6
10
2.5
3
13
4
12
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
16
1
9
7
1.5
12
5
5
11
2.5
5
12
2
14
3.5
1
16
2
14
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
28
5
19
13
1.5
20
13
11
21
2.5
8
25
6
26
3.5
3
30
2
30
4.5
2
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 47 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 33 14 12 7 62 - 47 54
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 0:1 Заявка 33 10 9 14 35 - 45 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 33 6 4 23 40 - 74 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 32 17 9 6 65 - 38 60
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 32 9 4 19 35 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 17 13 3 1 42 - 24 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 31 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 9 4 3 34 - 21 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 4 9 4 26 - 28 21
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 0:1 Заявка 17 4 4 9 11 - 22 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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