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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:1
Первый тайм: 20'
Орландо Сити
0'
0:1
10' Гол
Энрике Рамиро
17' Желтая карточка
Вильдер Картахена

Ход матча

10'
0:1
Энрике Рамиро
(Смит Кайл)
17'
 
Вильдер Картахена
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Орландо Сити
3.85
3.95
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3.85
Все Коэффициенты
18
Челентано
Роман
2
Пауэлл
Альвас
12
Робинсон
Майлз
16
Хадебе
Тинейдж
91
Йедлин
Деандре
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
9
Джоаккини
Николас
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
10
Торрес
Факундо
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
9
Муриэль
Луис
Цинциннати
3-4-1-2
Орландо Сити
4-4-2

История личных встреч

Цинциннати
Орландо Сити

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
0:1
М
0:1
М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
5:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 13 (3) 0.39
Орельяно Лука 10 0.3
Кубо Юя 10 0.3
Келси Кевин 6 0.18
Буха Павел 4 0.12
Бэрд Кори 3 0.09
Сантос Сержио II 3 0.09
Асад Ямиль 2 0.06
Бупендза Аарон 2 0.06
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 14 (2) 0.42
Макгуайр Данкан 10 0.3
Энрике Рамиро 6 0.18
Муриэль Луис 5 (2) 0.15
Ангуло Иван 4 0.12
Охеда Мартин 3 0.09
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Линн Джек 2 0.06
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 9 0
Нвободо Обинна 7 1
Мерфи Ян 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Буха Павел 5 0
Келси Кевин 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Орельяно Лука 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 12 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 6 0
Макгуайр Данкан 6 0
Шлегель Родриго 4 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Торрес Факундо 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Охеда Мартин 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Орландо Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

4
10
Цинциннати
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Орландо Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

27
22
Цинциннати
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Орландо Сити
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

16
20

Упущенные победы

31
32

Голы по времени матча

Забито

26
26
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
6
23%
1
4%
31-45
8
31%
5
19%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
2
8%
10
38%
76-90

Пропущено

18
33
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
0
0%
8
24%
1-15
7
39%
4
12%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
4
22%
6
18%
61-75
2
11%
6
18%
76-90

Забито

31
26
7 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 21
3
10%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
8
26%
4
15%
46-60
8
26%
5
19%
61-75
8
26%
4
15%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
6
25%
2
12%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
2
8%
6
35%
76-90

Забито

57
52
18 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
6
11%
5
10%
1-15
2
4%
11
21%
16-30
10
18%
5
10%
31-45
16
28%
9
17%
46-60
13
23%
8
15%
61-75
10
18%
14
27%
76-90

Пропущено

42
50
20 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
4
10%
10
20%
1-15
11
26%
5
10%
16-30
5
12%
9
18%
31-45
8
19%
5
10%
46-60
10
24%
9
18%
61-75
4
10%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0

Результаты матчей

Цинциннати
Орландо Сити

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
3
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:2
8 раз 25%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
1
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
8
8
4
12
2.5
4
12
3
13
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
10
6
3
13
2.5
6
10
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
24
8
15
17
1.5
18
14
7
25
2.5
10
22
5
27
3.5
2
30
1
31
4.5
1
31
1
31
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 32 13 9 10 50 - 44 48
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 33 13 8 12 53 - 48 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 32 6 3 23 40 - 74 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 32 17 9 6 63 - 36 60
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 33 17 5 11 55 - 45 56
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 33 15 7 11 56 - 47 52
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 33 11 15 7 52 - 45 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 33 12 10 11 41 - 37 46
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 33 10 11 12 46 - 62 41
9.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 33 10 10 13 52 - 66 40
10.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 33 9 10 14 59 - 51 37
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 33 8 11 14 42 - 47 35
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 32 9 4 19 34 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 25 - 23 23
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 4 1 11 18 - 31 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 16 9 4 3 32 - 19 31
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 17 8 6 3 23 - 15 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
9.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 26 20
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 17 5 4 8 18 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 4 6 27 - 26 25
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 31 27
5.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 17 6 5 6 26 - 33 23
6.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 17 5 5 7 33 - 30 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 25 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 17 3 6 8 20 - 39 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Орландо Сити
3.85
3.95
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3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 0:1 Орландо Сити онлайн

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Цинциннати
Орландо Сити
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