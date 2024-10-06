Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЭнрике Рамиро
17' Желтая карточкаВильдер Картахена
35' Желтая карточкаКелси Кевин
1:1
45' ГолАкоста Лусиано
1:2
66' ГолАнгуло Иван
1:3
72' ГолЭнрике Рамиро
90' Желтая карточкаЯнссон Робин
90' Желтая карточкаШлегель Родриго
90'+8
Ход матча
10'
0:1
35'
45'
1:1
46'
66'
1:2
72'
1:3
81'
90'
90'
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
34 Цукада ЮтароНападающий
-
18 Брусет ХейнеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Цинциннати
Орландо Сити
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|14 (3)
|0.42
|Орельяно Лука
|10
|0.3
|Кубо Юя
|10
|0.3
|Келси Кевин
|6
|0.18
|Буха Павел
|4
|0.12
|Бэрд Кори
|3
|0.09
|Сантос Сержио II
|3
|0.09
|Асад Ямиль
|2
|0.06
|Бупендза Аарон
|2
|0.06
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (2)
|0.42
|Макгуайр Данкан
|10
|0.3
|Энрике Рамиро
|8
|0.24
|Ангуло Иван
|5
|0.15
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.15
|Охеда Мартин
|3
|0.09
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Линн Джек
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Смит Кайл
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|9
|0
|Нвободо Обинна
|7
|1
|Мерфи Ян
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Келси Кевин
|6
|0
|Буха Павел
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Орельяно Лука
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|12
|0
|Янссон Робин
|8
|0
|Вильдер Картахена
|7
|0
|Шлегель Родриго
|5
|1
|Макгуайр Данкан
|6
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Торрес Факундо
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Охеда Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Орландо Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
5
10
Цинциннати
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
27
22
Цинциннати
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Орландо Сити
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
32
32
Голы по времени матча
Забито
27
29
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
3
11%
2
7%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
7
26%
1
3%
31-45
8
30%
30%
5
17%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
2
7%
10
34%
76-90
Пропущено
21
34
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
5%
8
24%
1-15
7
33%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
6
29%
6
18%
61-75
2
10%
6
18%
76-90
Забито
31
26
7 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 22
3
10%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
8
26%
4
15%
46-60
8
26%
5
19%
61-75
8
26%
4
15%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
6
25%
2
12%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
2
8%
6
35%
76-90
Забито
58
55
19 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
6
10%
6
11%
1-15
2
3%
11
20%
16-30
11
19%
5
9%
31-45
16
28%
9
16%
46-60
13
22%
10
18%
61-75
10
17%
14
25%
76-90
Пропущено
45
51
21 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
5
11%
10
20%
1-15
11
24%
5
10%
16-30
5
11%
10
20%
31-45
8
18%
5
10%
46-60
12
27%
9
18%
61-75
4
9%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0
Результаты матчей
Цинциннати
Орландо Сити
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
3
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
Точный счет
1:2
8 раз 24%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:3
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
3
9 раз 27%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
512
88
413
412
314
214
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
106
116
313
710
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
258
1518
1914
726
1122
528
231
132
132
132
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 47
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|1:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|0:0 Заявка
|33
|14
|12
|7
|62 - 47
|54
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|0:1 Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|35 - 45
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|0:0 Заявка
|33
|6
|4
|23
|40 - 74
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|42 - 24
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|26 - 28
|21
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 22
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|0:0 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10