Тур: 1. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
0:2
Перерыв
0'
0:0
14' Не забитый пенальтиБуанга Денис
0:1
14' ГолМоралес Давид
25' Желтая карточкаТильман Тимоти
25' Желтая карточкаРодригес Мемо
0:2
45' ГолОливера Кристиан
Ход матча
14'
0:0
14'
0:1
25'
25'
45'
0:2
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
99
Буанга
Денис
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Защитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.2
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.54
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
55
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|9
|0.27
|Томми Эрик
|7
|0.21
|Пулидо Алан
|7
|0.21
|Расселл Джонни
|4
|0.12
|Африфа Стивен
|4
|0.12
|Дэвис Якоб
|3
|0.09
|Вальтер Реми
|3
|0.09
|Саллой Даниэль
|2
|0.06
|Родригес Мемо
|2
|0.06
|Варгас Аленис
|2
|0.06
|Росеро Даниэль
|2
|0.06
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|Ляйбольд Тим
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ционис Маринос
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|19 (7)
|0.59
|Богуш Матеуш
|14
|0.44
|Оливера Кристиан
|5
|0.16
|Тильман Тимоти
|4
|0.13
|Моралес Давид
|4
|0.13
|Камара Кей
|3
|0.09
|Атуэста Эдуард
|3
|0.09
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|10
|1
|Родригес Мемо
|7
|0
|Расселл Джонни
|5
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Росеро Даниэль
|5
|0
|Бассонг Зохран
|3
|1
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Ляйбольд Тим
|4
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Шелтон Кири
|3
|0
|Агада Уильям
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Пульскемп Джон
|1
|0
|Варгас Аленис
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Паленсия Серги
|7
|1
|Тильман Тимоти
|8
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сегура Эдди
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Лос-Анджелес
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
16
10
Спортинг Канзас-Сити
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
8
32
Спортинг Канзас-Сити
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (16)
34% (11)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
31
10
Упущенные победы
24
42
Голы по времени матча
Забито
33
23
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
12%
3
13%
1-15
9
27%
3
13%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
7
21%
6
26%
76-90
Пропущено
29
23
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
10%
2
9%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
9
31%
4
17%
61-75
8
28%
4
17%
76-90
Забито
19
33
3 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
0
0%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
2
11%
8
24%
31-45
5
26%
5
15%
46-60
7
37%
5
15%
61-75
4
21%
6
18%
76-90
Пропущено
30
17
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
7
23%
5
29%
29%
31-45
4
13%
3
18%
46-60
7
23%
4
24%
61-75
8
27%
3
18%
76-90
Забито
52
56
21 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
4
8%
8
14%
1-15
10
19%
7
13%
16-30
7
13%
12
21%
31-45
8
15%
8
14%
46-60
12
23%
9
16%
61-75
11
21%
12
21%
76-90
Пропущено
59
40
21 В 1-м тайме 17
38 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 20
4
7%
2
5%
1-15
4
7%
6
15%
16-30
13
22%
9
23%
31-45
6
10%
8
20%
46-60
16
27%
8
20%
61-75
16
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1
Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
115
97
610
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
412
87
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
265
1517
1714
725
724
131
229
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|2:0 Заявка
|32
|17
|7
|8
|57 - 41
|58
|3.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|0:1 Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 36
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|1:0 Заявка
|33
|8
|13
|12
|47 - 59
|37
|13.
|0:2 Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 63
|31
|14.
|Заявка
|32
|6
|3
|23
|40 - 74
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|1:3 Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|3:1 Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|7.
|0:2 Заявка
|33
|11
|14
|8
|52 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|2:0 Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 47
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|9.
|0:1 Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 31
|22
|14.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|18 - 31
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|5.
|0:2 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|3:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|1:3 Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|2:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 26
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|0:1 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 22
|26
|3.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|4.
|2:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 24
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|1:0 Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|0:2 Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|1:3 Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|3:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|0:2 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|2:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (10)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10