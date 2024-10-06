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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
0:3
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Буанга Денис
0:1
14' Гол
Моралес Давид
25' Желтая карточка
Тильман Тимоти
25' Желтая карточка
Родригес Мемо
0:2
45' Гол
Оливера Кристиан
0:3
69' Гол
Лонг Аарон
80' Желтая карточка
Оливера Кристиан
90'+4
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
12
Хоакин
Фернандес
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
22
Бассонг
Зохран
8
Родригес
Мемо
54
Вальтер
Реми
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
30
Африфа
Стивен
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
13
Оливера
Кристиан
8
О'Брайен
Льюис
11
Тильман
Тимоти
24
Холлингсхед
Райан
30
Моралес
Давид
9
Жиру
Оливье
99
Буанга
Денис
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Лос-Анджелес
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ОК
3:1
М
0:0
М
1:2
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
2:1
М
0:2

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.2

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.54
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
55

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 9 0.27
Томми Эрик 7 0.21
Пулидо Алан 7 0.21
Расселл Джонни 4 0.12
Африфа Стивен 4 0.12
Дэвис Якоб 3 0.09
Вальтер Реми 3 0.09
Саллой Даниэль 2 0.06
Родригес Мемо 2 0.06
Варгас Аленис 2 0.06
Росеро Даниэль 2 0.06
Радоя Неманья 1 0.03
Ляйбольд Тим 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 19 (7) 0.59
Богуш Матеуш 14 0.44
Оливера Кристиан 6 0.19
Тильман Тимоти 4 0.13
Моралес Давид 4 0.13
Камара Кей 3 0.09
Атуэста Эдуард 3 0.09
Холлингсхед Райан 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Лонг Аарон 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Жиру Оливье 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
О'Брайен Льюис 0 0
Сегура Эдди 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 10 1
Родригес Мемо 7 0
Расселл Джонни 5 0
Радоя Неманья 5 0
Росеро Даниэль 5 0
Бассонг Зохран 3 1
Фонтас Андреу 4 0
Ляйбольд Тим 4 0
Саллой Даниэль 4 0
Томми Эрик 3 0
Шелтон Кири 3 0
Агада Уильям 1 1
Кастелланос Роберт 2 0
Володер Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Пульскемп Джон 1 0
Варгас Аленис 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 8 1
Паленсия Серги 7 1
Тильман Тимоти 8 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Шано Максим 5 0
Богуш Матеуш 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сегура Эдди 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Льорис Уго 1 0
Оливера Кристиан 1 0
Марлон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Лос-Анджелес
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

16
10
Спортинг Канзас-Сити
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лос-Анджелес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

8
32
Спортинг Канзас-Сити
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Лос-Анджелес
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

31
10

Упущенные победы

24
42

Голы по времени матча

Забито

33
26
18 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
4
12%
4
15%
1-15
9
27%
3
12%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
7
21%
6
23%
76-90

Пропущено

32
23
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
2
9%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
7
22%
4
17%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
10
31%
4
17%
61-75
8
25%
4
17%
76-90

Забито

19
33
3 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
0
0%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
2
11%
8
24%
31-45
5
26%
5
15%
46-60
7
37%
5
15%
61-75
4
21%
6
18%
76-90

Пропущено

30
17
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
7
23%
5
29%
29%
31-45
4
13%
3
18%
46-60
7
23%
4
24%
61-75
8
27%
3
18%
76-90

Забито

52
59
21 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
4
8%
9
15%
1-15
10
19%
7
12%
16-30
7
13%
13
22%
31-45
8
15%
8
14%
46-60
12
23%
10
17%
61-75
11
21%
12
20%
76-90

Пропущено

62
40
23 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 20
5
8%
2
5%
1-15
4
6%
6
15%
16-30
14
23%
9
23%
31-45
6
10%
8
20%
46-60
17
27%
8
20%
61-75
16
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1
Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
2
11
6
1.5
9
7
6
11
2.5
5
11
1
16
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
27
5
15
18
1.5
18
14
7
26
2.5
8
24
1
32
3.5
2
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 47 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 33 14 12 7 62 - 47 54
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 0:1 Заявка 33 10 9 14 35 - 45 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 33 6 4 23 40 - 74 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 32 17 9 6 65 - 38 60
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 32 9 4 19 35 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 17 13 3 1 42 - 24 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 31 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 9 4 3 34 - 21 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 4 9 4 26 - 28 21
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 0:1 Заявка 17 4 4 9 11 - 22 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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