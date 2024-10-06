Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
3:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолSimon Becher
19' Желтая карточкаЭскобар Франко
39' Желтая карточкаТотлэнд Томас
2:0
47' ГолSimon Becher
79' Вторая желтая карточкаЭскобар Франко
85' Желтая карточкаНильссон Йоаким
3:0
90' ГолНервински Джейк
90'+6
Ход матча
14'
1:0
19'
39'
47'
2:0
79'
85'
90'
38
Хорн
Яннес
20
Уоттс
Акил
10
Лёвен
Эдуард
11
Simon
Becher
12
Кларк
Стив
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Simon BecherНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
99 Рид ДжейденЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: John Hackworth
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 МикаэльЗащитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
225
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|5
|0.15
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.15
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.15
|Ториссон Ноккви Тейр
|4
|0.12
|Simon Becher
|4
|0.12
|Вассилев Индиана
|3
|0.09
|Помпеу Селио
|3
|0.09
|Хартель Марсель
|2 (1)
|0.06
|Альм Расмус
|2
|0.06
|Тотлэнд Томас
|2
|0.06
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Кляйн Джонни
|1
|0.03
|Кидзима Хосэи
|1
|0.03
|Нильссон Йоаким
|1
|0.03
|Яро Джошуа
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|1
|0.03
|Блом Нджабуло
|1
|0.03
|Острак Томаш
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Рид Джейден
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.18
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.15
|Блессинг Латиф
|5
|0.15
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.12
|Понсе Эсекель
|4 (1)
|0.12
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.09
|Басси Амине
|3
|0.09
|Дорси Гриффин
|3
|0.09
|Смит Брэд
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Сегал Габриэль
|2
|0.06
|Святченко Эрик
|1
|0.03
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Стирс Дэниэл
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|10
|0
|Тотлэнд Томас
|7
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Нильссон Йоаким
|5
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Хорн Яннес
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Хартель Марсель
|3
|0
|Лёвен Эдуард
|3
|0
|Клаусс Жоао
|3
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиль
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Simon Becher
|1
|0
|Хиберт Кайл
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|10
|1
|Дорси Гриффин
|7
|1
|Ковальчик Себастьян
|7
|0
|Микаэль
|6
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Басси Амине
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Понсе Эсекель
|3
|0
|Святченко Эрик
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
9
7
Сент-Луис Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Хьюстон Динамо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
19
20
Сент-Луис Сити
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
Хьюстон Динамо
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
28
27
Голы по времени матча
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
4
16%
3
13%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
3
12%
10
43%
76-90
Пропущено
19
26
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
4
21%
7
27%
46-60
6
32%
4
15%
61-75
3
16%
5
19%
76-90
Забито
25
21
17 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
8
32%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
24%
6
29%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
3
12%
5
24%
76-90
Пропущено
39
13
15 В 1-м тайме 2
24 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
3
8%
1
8%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
7
18%
1
8%
31-45
7
18%
5
38%
46-60
5
13%
5
38%
61-75
12
31%
1
8%
76-90
Забито
50
44
27 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 19
8 Не забивали 8
12
24%
5
11%
1-15
6
12%
5
11%
16-30
9
18%
8
18%
31-45
9
18%
5
11%
46-60
8
16%
6
14%
61-75
6
12%
15
34%
76-90
Пропущено
58
39
21 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 24
5
9%
3
8%
1-15
7
12%
3
8%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
11
19%
12
31%
46-60
11
19%
9
23%
61-75
15
26%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3
Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:3
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
710
511
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
88
89
511
215
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
258
1518
1320
825
429
132
330
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 47
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|1:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|0:0 Заявка
|33
|14
|12
|7
|62 - 47
|54
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|0:1 Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|35 - 45
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|0:0 Заявка
|33
|6
|4
|23
|40 - 74
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|42 - 24
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|26 - 28
|21
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 22
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|0:0 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10