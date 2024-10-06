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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
3:0
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
1:0
14' Гол
Simon Becher
19' Желтая карточка
Эскобар Франко
39' Желтая карточка
Тотлэнд Томас
2:0
47' Гол
Simon Becher
79' Вторая желтая карточка
Эскобар Франко
85' Желтая карточка
Нильссон Йоаким
3:0
90' Гол
Нервински Джейк
90'+6
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
5
Кесслер
Генри
4
Нильссон
Йоаким
38
Хорн
Яннес
36
Тойхерт
Седрик
20
Уоттс
Акил
10
Лёвен
Эдуард
17
Хартель
Марсель
11
Simon
Becher
9
Клаусс
Жоао
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
4
Бартлоу
Итан
2
Эскобар
Франко
35
Рейнс
Бруклин
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
27
Ковальчик
Себастьян
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
Сент-Луис Сити
4-4-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:0
ЛЧК
1:0
ЛЧК
2:1
М
1:1
М
3:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
225

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 5 0.15
Клаусс Жоао 5 (1) 0.15
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.15
Ториссон Ноккви Тейр 4 0.12
Simon Becher 4 0.12
Вассилев Индиана 3 0.09
Помпеу Селио 3 0.09
Хартель Марсель 2 (1) 0.06
Альм Расмус 2 0.06
Тотлэнд Томас 2 0.06
Адениран Сэмюэл 2 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.03
Кляйн Джонни 1 0.03
Кидзима Хосэи 1 0.03
Нильссон Йоаким 1 0.03
Яро Джошуа 1 0.03
Нервински Джейк 1 0.03
Блом Нджабуло 1 0.03
Острак Томаш 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Рид Джейден 0 0
Хорн Яннес 0 0
Уоттс Акил 0 0
Марканич Энтони 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.18
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.15
Блессинг Латиф 5 0.15
Ковальчик Себастьян 4 0.12
Понсе Эсекель 4 (1) 0.12
Карраскилья Адальберто 3 0.09
Басси Амине 3 0.09
Дорси Гриффин 3 0.09
Смит Брэд 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Сегал Габриэль 2 0.06
Святченко Эрик 1 0.03
Эррера Эктор 1 0.03
Стирс Дэниэл 1 0.03
Эннали Лоуренс 1 0.03
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 10 0
Тотлэнд Томас 7 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Нильссон Йоаким 5 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Хорн Яннес 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Хартель Марсель 3 0
Лёвен Эдуард 3 0
Клаусс Жоао 3 0
Ториссон Ноккви Тейр 3 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиль 3 0
Альм Расмус 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Нервински Джейк 1 0
Кесслер Генри 1 0
Simon Becher 1 0
Хиберт Кайл 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 10 1
Дорси Гриффин 7 1
Ковальчик Себастьян 7 0
Микаэль 6 0
Карраскилья Адальберто 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Эррера Эктор 4 0
Артур Хосе 4 0
Басси Амине 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Понсе Эсекель 3 0
Святченко Эрик 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

9
7
Сент-Луис Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Хьюстон Динамо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

19
20
Сент-Луис Сити
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
Хьюстон Динамо
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

28
27

Голы по времени матча

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
4
16%
3
13%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
3
12%
10
43%
76-90

Пропущено

19
26
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
4
21%
7
27%
46-60
6
32%
4
15%
61-75
3
16%
5
19%
76-90

Забито

25
21
17 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
8
32%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
24%
6
29%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
3
12%
5
24%
76-90

Пропущено

39
13
15 В 1-м тайме 2
24 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
3
8%
1
8%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
7
18%
1
8%
31-45
7
18%
5
38%
46-60
5
13%
5
38%
61-75
12
31%
1
8%
76-90

Забито

50
44
27 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 19
8 Не забивали 8
12
24%
5
11%
1-15
6
12%
5
11%
16-30
9
18%
8
18%
31-45
9
18%
5
11%
46-60
8
16%
6
14%
61-75
6
12%
15
34%
76-90

Пропущено

58
39
21 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 24
5
9%
3
8%
1-15
7
12%
3
8%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
11
19%
12
31%
46-60
11
19%
9
23%
61-75
15
26%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3
Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:3
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
10
1.5
5
11
3
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
8
1.5
8
9
5
11
2.5
2
15
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
25
8
15
18
1.5
13
20
8
25
2.5
4
29
1
32
3.5
3
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 47 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 33 14 12 7 62 - 47 54
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 0:1 Заявка 33 10 9 14 35 - 45 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 33 6 4 23 40 - 74 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 32 17 9 6 65 - 38 60
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 32 9 4 19 35 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 17 13 3 1 42 - 24 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 31 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 9 4 3 34 - 21 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 4 9 4 26 - 28 21
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 0:1 Заявка 17 4 4 9 11 - 22 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Тотлэнд Томас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Эскобар Франко получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Тойхерт Седрик сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Саймон Бечер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сент-Луис Сити 3:0 Хьюстон Динамо онлайн

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