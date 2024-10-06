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Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:1
Второй тайм: 79'
Сиэтл Саундерс
0'
27' Желтая карточка
Гомес Еймар
0:1
48' Гол
Руснак Альберт
65' Желтая карточка
Раген Джексон

Ход матча

27'
 
Гомес Еймар
48'
0:1
Руснак Альберт
63'
Кэннон Реджи
Винс Сэмюэл
 
63'
Фернандес Омир
Льюис Джонатан
 
64'
 
Georgi Minoungou
Де Ла Вега Педро
65'
 
Раген Джексон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.90
3.60
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3.50
Все Коэффициенты
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
18
Ларраз
Оливер
20
Ронен
Коннор
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
7
Льюис
Джонатан
9
Наварро
Рафа
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
18
Варгас
Обед
10
Де
Ла
Вега
Педро
11
Руснак
Альберт
14
Ротрок
Пол
13
Моррис
Джордан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

37 матчей

21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

16.2%
35.1%
48.7%
6 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.6%
35.1%
43.3%
8 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.39
0.63

Среднее время на гол

64
142

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

2.16
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

66
38

Голов в среднем за матч

1.78
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

50
87

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 14 (4) 0.42
Михайлович Джордже 11 (4) 0.33
Бассетт Коул 9 (1) 0.27
Кабрал Кевин 5 0.15
Харрис Кельвин 4 0.12
Льюис Джонатан 3 0.09
Япи Даррен 2 0.06
Бомбито Мойзе 2 0.06
Фернандес Омир 1 0.03
Ронен Коннор 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Кэннон Реджи 1 0.03
Эдвардс Майкл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Розенберри Киган 0 0
Махсо Андреас 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.39
Руснак Альберт 10 (3) 0.3
Руидиас Рауль 8 (4) 0.24
Ротрок Пол 5 0.15
Раген Джексон 3 0.09
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Ролдан Кристиан 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Georgi Minoungou 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Даррен 5 1
Наварро Рафа 6 0
Михайлович Джордже 6 0
Харрис Кельвин 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Ларраз Оливер 2 0
Розенберри Киган 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Кэннон Реджи 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 8 1
Раген Джексон 5 1
Гомес Еймар 5 0
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Ротрок Пол 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сиэтл Саундерс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

6
7
Колорадо Рэпидс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

28
5

Упущенные победы

16
23
Колорадо Рэпидс
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
19% (6)
31% (10)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

37
12

Упущенные победы

22
30

Голы по времени матча

Забито

31
24
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
6%
5
21%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
9
29%
29%
2
8%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
10
42%
61-75
9
29%
29%
1
4%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
5
22%
6
27%
31-45
5
22%
6
27%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
5
22%
3
14%
76-90

Забито

27
23
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
15%
3
13%
1-15
2
7%
6
26%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
7
26%
7
30%
76-90

Пропущено

34
14
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
6
18%
1
7%
1-15
5
15%
4
29%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
5
15%
4
29%
61-75
7
21%
4
29%
76-90

Забито

58
47
25 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
6
10%
8
17%
1-15
5
9%
9
19%
16-30
14
24%
4
9%
31-45
10
17%
7
15%
46-60
7
12%
11
23%
61-75
16
28%
8
17%
76-90

Пропущено

57
36
27 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
10
18%
3
8%
1-15
7
12%
8
22%
16-30
10
18%
6
17%
31-45
11
19%
7
19%
46-60
7
12%
5
14%
61-75
12
21%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0
Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
4:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
3
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
1
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
11
5
1.5
8
8
5
11
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
8
8
4
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
24
8
19
13
1.5
16
16
9
23
2.5
6
26
2
30
3.5
2
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 33 19 7 7 67 - 47 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 33 14 12 7 62 - 47 54
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 0:1 Заявка 33 10 9 14 35 - 45 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 33 6 4 23 40 - 74 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 32 17 9 6 65 - 38 60
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 32 9 4 19 35 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 17 13 3 1 42 - 24 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 0:1 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 31 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 9 4 3 34 - 21 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 4 9 4 26 - 28 21
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 0:1 Заявка 17 4 4 9 11 - 22 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Гомес Еймар получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Колорадо Рэпидс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.90
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