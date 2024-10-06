Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
0:0
Первый тайм: 36'
0'
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
23
Hernan
Lopez
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Скахен ДжекНападающий
-
Главный тренер: Ian Russell
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
72.2%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед
38 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.7%
52.6%
23.7%
9 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
39.5%
34.2%
10 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
16
Голов в среднем за матч
1.75
0.89
Среднее время на гол
51
101
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.35
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
66
43
Голов в среднем за матч
1.74
1.13
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
51
79
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7
|0.21
|Hernan Lopez
|6
|0.18
|Эбобисс Жереми
|6 (1)
|0.18
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.12
|Тоньяо
|3
|0.09
|Марье Поль
|3
|0.09
|Киканович Бенджамин
|3
|0.09
|Коста Витор
|2
|0.06
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Вилсон Бруно
|1
|0.03
|Джадд Престон
|1
|0.03
|Боуда Уссени
|1
|0.03
|Цакирис Нико
|0
|0
|Акапо Карлос
|0
|0
|Юилл Джексон
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.52
|Гомес Карлос III
|13
|0.39
|Джулио Андерсон
|9
|0.27
|Луна Диего
|6
|0.18
|Катранис Александрос
|3
|0.09
|Крукс Мэтт
|3
|0.09
|Охеда Брайан
|2
|0.06
|Вера Брайан
|2 (1)
|0.06
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.06
|Dominik Marczuk
|1
|0.03
|Паласио Нельсон
|1
|0.03
|Енели Эмека
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Биверс Гэвин
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|9
|0
|Коста Витор
|9
|0
|Акапо Карлос
|6
|0
|Скахен Джек
|6
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Юилл Джексон
|3
|1
|Hernan Lopez
|4
|0
|Марье Поль
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
|Даниэль де Соуза Брито
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|9
|1
|Крукс Мэтт
|7
|0
|Катранис Александрос
|7
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Аранго Кристиан
|6
|0
|Енели Эмека
|6
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Глэд Джастин
|3
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Реал Солт-Лейк
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
13
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
37
5
Упущенные победы
8
36
Сан-Хосе Эрткуэйкс
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
43
10
Упущенные победы
15
49
Голы по времени матча
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
19%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
25%
6
24%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
19%
6
24%
76-90
Пропущено
33
29
10 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
12%
2
7%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
4
12%
6
21%
31-45
6
18%
6
21%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
11
33%
10
34%
76-90
Забито
23
37
14 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
17%
3
8%
1-15
2
9%
9
24%
16-30
8
35%
7
19%
31-45
4
17%
4
11%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
1
4%
9
24%
76-90
Пропущено
42
18
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
5%
3
17%
1-15
9
21%
2
11%
16-30
7
17%
4
22%
31-45
5
12%
1
6%
46-60
6
14%
3
17%
61-75
13
31%
5
28%
76-90
Забито
39
62
21 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
7
18%
5
8%
1-15
2
5%
12
19%
16-30
12
31%
13
21%
31-45
8
21%
7
11%
46-60
6
15%
10
16%
61-75
4
10%
15
24%
76-90
Пропущено
75
47
28 В 1-м тайме 19
47 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 24
6
8%
5
11%
1-15
11
15%
4
9%
16-30
11
15%
10
21%
31-45
11
15%
7
15%
46-60
12
16%
6
13%
61-75
24
32%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 3:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
0
7 раз 22%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
412
106
313
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
79
88
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
257
1121
1814
626
1121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|67 - 47
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|1:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|0:0 Заявка
|33
|14
|12
|7
|62 - 47
|54
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|0:1 Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|35 - 45
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|0:0 Заявка
|33
|6
|4
|23
|40 - 74
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|42 - 24
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|26 - 28
|21
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 22
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|0:0 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10