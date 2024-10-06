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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
45' Желтая карточка
Катранис Александрос
53' Желтая карточка
Джулио Андерсон
0:1
78' Гол
Луна Диего
85' Желтая карточка
Макмат Зак
90' Желтая карточка
Глэд Джастин
90'+6
42
Даниэль
де
Соуза
Брито
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
33
Oscar
Verhoeven
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
3
Марье
Поль
11
Эбобисс
Жереми
18
Макмат
Зак
91
Браун
Джавейн
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
98
Катранис
Александрос
13
Паласио
Нельсон
6
Охеда
Брайан
11
Dominik
Marczuk
10
Гонсалвеш
Диогу
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
72.2%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед

38 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.7%
52.6%
23.7%
9 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
39.5%
34.2%
10 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

М
0:2
М
2:1
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
3:4
М
3:4
М
1:2
М
2:0
ЧМ
5:2
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
3:3
М
1:2
М
3:0
М
0:2
М
5:0
М
2:1
М
4:0
М
0:1
М
0:0
М
0:3
М
1:1
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:1

Голы

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

1.75
0.89

Среднее время на гол

51
101

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.35

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

66
43

Голов в среднем за матч

1.74
1.13

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

51
79

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 0.21
Hernan Lopez 6 0.18
Эбобисс Жереми 6 (1) 0.18
Эспиноса Кристиан 4 0.12
Тоньяо 3 0.09
Марье Поль 3 0.09
Киканович Бенджамин 3 0.09
Коста Витор 2 0.06
Скахен Джек 1 0.03
Вилсон Бруно 1 0.03
Джадд Престон 1 0.03
Боуда Уссени 1 0.03
Цакирис Нико 0 0
Акапо Карлос 0 0
Юилл Джексон 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.52
Гомес Карлос III 13 0.39
Джулио Андерсон 9 0.27
Луна Диего 7 0.21
Катранис Александрос 3 0.09
Крукс Мэтт 3 0.09
Охеда Брайан 2 0.06
Вера Брайан 2 (1) 0.06
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.06
Dominik Marczuk 1 0.03
Паласио Нельсон 1 0.03
Енели Эмека 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Биверс Гэвин 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 9 0
Коста Витор 9 0
Акапо Карлос 6 0
Скахен Джек 6 0
Джадд Престон 4 1
Эспиноса Кристиан 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Юилл Джексон 3 1
Hernan Lopez 4 0
Марье Поль 4 0
Моралес Альфредо 3 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Даниэль де Соуза Брито 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 9 1
Катранис Александрос 8 0
Крукс Мэтт 7 0
Гомес Карлос III 6 0
Аранго Кристиан 6 0
Енели Эмека 6 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Глэд Джастин 4 0
Макмат Зак 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Чанг Майкель 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Реал Солт-Лейк
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
13
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Реал Солт-Лейк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

37
5

Упущенные победы

8
36
Сан-Хосе Эрткуэйкс
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Реал Солт-Лейк
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

43
10

Упущенные победы

15
49

Голы по времени матча

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
3
19%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
25%
6
23%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
19%
7
27%
76-90

Пропущено

34
29
10 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
4
12%
2
7%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
4
12%
6
21%
31-45
6
18%
6
21%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
12
35%
10
34%
76-90

Забито

23
37
14 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
4
17%
3
8%
1-15
2
9%
9
24%
16-30
8
35%
7
19%
31-45
4
17%
4
11%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
1
4%
9
24%
76-90

Пропущено

42
18
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
5%
3
17%
1-15
9
21%
2
11%
16-30
7
17%
4
22%
31-45
5
12%
1
6%
46-60
6
14%
3
17%
61-75
13
31%
5
28%
76-90

Забито

39
63
21 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 18
10 Не забивали 8
7
18%
5
8%
1-15
2
5%
12
19%
16-30
12
31%
13
21%
31-45
8
21%
7
11%
46-60
6
15%
10
16%
61-75
4
10%
16
25%
76-90

Пропущено

76
47
28 В 1-м тайме 19
48 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 24
6
8%
5
11%
1-15
11
14%
4
9%
16-30
11
14%
10
21%
31-45
11
14%
7
15%
46-60
12
16%
6
13%
61-75
25
33%
15
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 3:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
3
6 раз 18%
2
5 раз 15%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
10
6
3
14
2.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
8
9
3
13
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
26
7
11
22
1.5
18
15
6
27
2.5
11
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 32 17 9 6 65 - 38 60
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 32 9 4 19 35 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 9 4 3 34 - 21 31
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Джулио Андерсон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Катранис Александрос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк онлайн

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