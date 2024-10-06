Тур: 26. Стадион: EXTRA Arena.
0'
0:1
10' ГолХеллум Андреас
25' Желтая карточкаLucas Kolstad
28' Желтая карточкаСетер Йон-Хоу
1:1
34' ГолСетер Йон-Хоу
36' Желтая карточкаAdrian Berntsen
82' Желтая карточкаШелбред Пер-Сильян
83' Желтая карточкаJulius Friberg Skaug
90'+9
Ход матча
10'
0:1
25'
28'
34'
36'
15
Erik
Toenne
11
Солли
Сиверт
17
Vetle
Wenaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
30 Tor Solvoll
-
-
-
-
-
16 Seydina Diop
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Ранхейм
Люн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|16 (3)
|0.62
|Бюэ Бендик
|11
|0.42
|Dennis Gaustad
|3
|0.12
|Gustav Mogensen
|3
|0.12
|Sander Amble Haugen
|2
|0.08
|Йонсен Микаэль-Терсет
|1
|0.04
|Vetle Wenaas
|1
|0.04
|Erik Toenne
|1
|0.04
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Seydina Diop
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|9 (2)
|0.35
|Mathias Johansen
|7
|0.27
|Jacob Hanstad
|7
|0.27
|Хеллум Андреас
|6
|0.23
|Julius Friberg Skaug
|4
|0.15
|Adrian Berntsen
|3
|0.12
|Селл Вильям
|2
|0.08
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0.08
|Daniel Schneider
|2
|0.08
|Salim Laghzaoui
|2
|0.08
|Henrik Kristiansen
|1
|0.04
|Joergen Vedal Sjoel
|1
|0.04
|Brage Hylen
|1
|0.04
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.04
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Even Bydal
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|6
|1
|Сетер Йон-Хоу
|5
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|5
|0
|Слёрдаль Филип
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Lucas Kolstad
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jacob Tromsdal
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Vetle Wenaas
|2
|0
|Бюэ Бендик
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|4
|0
|Even Bydal
|4
|0
|Julius Friberg Skaug
|3
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|3
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|3
|0
|Хеллум Андреас
|2
|0
|Henrik Kristiansen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Adrian Berntsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
|Mathias Johansen
|1
|0
|Jacob Hanstad
|1
|0
|Jan Halvor Halvorsen
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Люн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
8
Ранхейм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Люн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
13
26
Ранхейм
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Люн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
22
34
Голы по времени матча
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
4
20%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Пропущено
18
24
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
11%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
8
44%
4
17%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90
Забито
18
28
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
6%
4
14%
1-15
3
17%
5
18%
16-30
3
17%
7
25%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
6
33%
5
18%
76-90
Пропущено
21
14
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
14%
2
14%
1-15
2
10%
5
36%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
2
14%
76-90
Забито
38
48
17 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
3 Не забивали 3
5
13%
7
15%
1-15
4
11%
9
19%
16-30
8
21%
11
23%
31-45
8
21%
6
13%
46-60
4
11%
5
10%
61-75
9
24%
10
21%
76-90
Пропущено
39
38
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 22
5
13%
3
8%
1-15
2
5%
9
24%
16-30
10
26%
5
13%
31-45
3
8%
8
21%
46-60
10
26%
4
11%
61-75
9
23%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Левангер 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Эгерсунд - Ранхейм 0:2
Ранхейм - ИК Старт 2:3 Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0
Люн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Рёуфосс 1:2 Левангер - Люн 1:3 Согндаль - Люн 0:1
Люн - Олесунн 0:0 Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1
Результаты матчей
Ранхейм
Люн
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
67
67
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
76
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
233
1214
1313
422
818
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|12 (6)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7