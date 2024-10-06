  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 26. Стадион: .
Ранхейм
1:1
Конец матча
Люн
0'
0:1
10' Гол
Хеллум Андреас
25' Желтая карточка
Lucas Kolstad
28' Желтая карточка
Сетер Йон-Хоу
1:1
34' Гол
Сетер Йон-Хоу
36' Желтая карточка
Adrian Berntsen
82' Желтая карточка
Шелбред Пер-Сильян
83' Желтая карточка
Julius Friberg Skaug
90'+9
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
3
Ростен
Хокон
6
Jacob
Tromsdal
15
Erik
Toenne
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
21
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
17
Vetle
Wenaas
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
16
Adrian
Berntsen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
11
Хеллум
Андреас
20
Jacob
Hanstad
Ранхейм
4-3-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Люн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:1
А
2:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 16 (3) 0.62
Бюэ Бендик 11 0.42
Dennis Gaustad 3 0.12
Gustav Mogensen 3 0.12
Sander Amble Haugen 2 0.08
Йонсен Микаэль-Терсет 1 0.04
Vetle Wenaas 1 0.04
Erik Toenne 1 0.04
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Seydina Diop 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 9 (2) 0.35
Mathias Johansen 7 0.27
Jacob Hanstad 7 0.27
Хеллум Андреас 6 0.23
Julius Friberg Skaug 4 0.15
Adrian Berntsen 3 0.12
Селл Вильям 2 0.08
Зольберг-Нильсен Герман 2 0.08
Daniel Schneider 2 0.08
Salim Laghzaoui 2 0.08
Henrik Kristiansen 1 0.04
Joergen Vedal Sjoel 1 0.04
Brage Hylen 1 0.04
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.04
Alexander Pedersen 0 0
Even Bydal 0 0
Haavard Meinseth 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 6 1
Сетер Йон-Хоу 5 0
Йонсен Микаэль-Терсет 5 0
Слёрдаль Филип 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Lucas Kolstad 3 0
Шелбред Пер-Сильян 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jacob Tromsdal 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Vetle Wenaas 2 0
Бюэ Бендик 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 4 0
Even Bydal 4 0
Julius Friberg Skaug 3 0
Зольберг-Нильсен Герман 3 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 3 0
Хеллум Андреас 2 0
Henrik Kristiansen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Adrian Berntsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0
Jacob Hanstad 1 0
Jan Halvor Halvorsen 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Люн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
8
Ранхейм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Люн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

13
26
Ранхейм
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Люн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

22
34

Голы по времени матча

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
4
20%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Пропущено

18
24
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
11%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
8
44%
4
17%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90

Забито

18
28
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
6%
4
14%
1-15
3
17%
5
18%
16-30
3
17%
7
25%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
6
33%
5
18%
76-90

Пропущено

21
14
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
14%
2
14%
1-15
2
10%
5
36%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
2
14%
76-90

Забито

38
48
17 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
3 Не забивали 3
5
13%
7
15%
1-15
4
11%
9
19%
16-30
8
21%
11
23%
31-45
8
21%
6
13%
46-60
4
11%
5
10%
61-75
9
24%
10
21%
76-90

Пропущено

39
38
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 22
5
13%
3
8%
1-15
2
5%
9
24%
16-30
10
26%
5
13%
31-45
3
8%
8
21%
46-60
10
26%
4
11%
61-75
9
23%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Левангер 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Эгерсунд - Ранхейм 0:2
Ранхейм - ИК Старт 2:3 Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0
Люн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Рёуфосс 1:2 Левангер - Люн 1:3 Согндаль - Люн 0:1
Люн - Олесунн 0:0 Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1

Результаты матчей

Ранхейм
Люн

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
23
3
12
14
1.5
13
13
4
22
2.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 26 18 5 3 72 - 29 59
2.
Брюне
 26 15 4 7 43 - 26 49
3.
Мосс
 26 13 4 9 43 - 36 43
4.
Эгерсунд
 26 12 5 9 50 - 48 41
5.
Рёуфосс
 26 11 7 8 31 - 29 40
6.
Люн
 26 10 10 6 51 - 35 40
7.
Конгсвингер
 26 10 10 6 41 - 44 40
8.
Стабек
 26 11 6 9 52 - 49 39
9.
ИК Старт
 26 9 6 11 41 - 48 33
10.
Ранхейм
 26 8 9 9 39 - 38 33
11.
Согндаль
 26 8 6 12 33 - 35 30
12.
Олесунн
 26 8 4 14 33 - 44 28
13.
Осане
 26 7 7 12 37 - 46 28
14.
Левангер
 26 5 11 10 37 - 39 26
15.
Мьёндален
 26 6 7 13 33 - 47 25
16.
Санднес
 26 4 5 17 23 - 66 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 10 1 2 42 - 14 31
2.
Брюне
 13 9 3 1 25 - 10 30
3.
Мосс
 13 9 2 2 25 - 11 29
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
ИК Старт
 13 6 3 4 22 - 22 21
6.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
7.
Конгсвингер
 13 5 6 2 23 - 24 21
8.
Ранхейм
 13 5 4 4 21 - 17 19
9.
Осане
 13 5 4 4 21 - 22 19
10.
Согндаль
 13 5 3 5 23 - 16 18
11.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
12.
Эгерсунд
 13 5 3 5 17 - 19 18
13.
Мьёндален
 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 13 3 4 6 19 - 18 13
15.
Олесунн
 13 3 2 8 17 - 25 11
16.
Санднес
 13 3 2 8 16 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 13 7 2 4 33 - 29 23
3.
Рёуфосс
 13 6 4 3 16 - 14 22
4.
Брюне
 13 6 1 6 18 - 16 19
5.
Люн
 13 5 4 4 23 - 21 19
6.
Конгсвингер
 13 5 4 4 18 - 20 19
7.
Олесунн
 13 5 2 6 16 - 19 17
8.
Стабек
 13 4 4 5 22 - 30 16
9.
Мосс
 13 4 2 7 18 - 25 14
10.
Ранхейм
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Левангер
 13 2 7 4 18 - 21 13
12.
ИК Старт
 13 3 3 7 19 - 26 12
13.
Согндаль
 13 3 3 7 10 - 19 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 13 2 3 8 16 - 24 9
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 16 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
  • 60'
    Хеллум Андреас уходит с поля. Mathias Johansen выходит вместо него
  • 60'
    Jacob Hanstad уходит с поля. Ole Breistoel выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Even Bydal уходит с поля. Salim Laghzaoui выходит вместо него
  • 36'
    Adrian Berntsen получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Sander Amble Haugen сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Сетер Йон-Хоу бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Ранхейм 1:1 Люн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный