Тур: 26. Стадион: B&G Parken. Зрители: 854
0:1
Конец матча
0'
61' Желтая карточкаJoacim Holtan
63' Желтая карточкаХолме Фредрик
0:1
74' ГолAdem Gueven
90'+7
Ход матча
61'
63'
74'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Sammi Davis
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Эгерсунд
Конгсвингер
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.5
|Magnus Lankhof-Dahlby
|7 (1)
|0.27
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.19
|Салмон Джастин
|5
|0.19
|Joacim Holtan
|5
|0.19
|Heine Larsen
|4
|0.15
|Ingvald Halgunset
|3
|0.12
|Лане Джек
|2
|0.08
|Henrik Elvevold
|2
|0.08
|Chris Sleveland
|1
|0.04
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.04
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.04
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.35
|Уильямс Ноа
|5
|0.19
|Adem Gueven
|5
|0.19
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.15
|Нильссон Джоэл
|4
|0.15
|Jesper Grundt
|4
|0.15
|Harald Holter
|3
|0.12
|Eric Taylor
|2
|0.08
|Капскармо Оскар
|2
|0.08
|Ludvig Langrekken
|1
|0.04
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.04
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.04
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jo Staalesen
|4
|0
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Robert Williams2
|2
|1
|Chris Sleveland
|3
|0
|Ingvald Halgunset
|3
|0
|Лане Джек
|3
|0
|Таддесе Хоренус
|3
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Kjell André Thu
|2
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Keivan Ghaedamini
|1
|0
|Sivert Strangstad
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|4
|1
|Холме Фредрик
|4
|1
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Andreas Dybevik
|3
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Мбоу Мапенда
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Конгсвингер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
10
Эгерсунд
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
27
22
Эгерсунд
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Конгсвингер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
32
32
Голы по времени матча
Забито
18
19
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
3
16%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
6
32%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
7
39%
6
32%
61-75
5
28%
1
5%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
28%
1
5%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Забито
33
23
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
9%
2
9%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
11
33%
4
17%
61-75
7
21%
5
22%
76-90
Пропущено
29
24
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
6
21%
2
8%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
7
24%
6
25%
61-75
4
14%
4
17%
76-90
Забито
51
42
17 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
3
6%
5
12%
1-15
7
14%
5
12%
16-30
7
14%
9
21%
31-45
4
8%
7
17%
46-60
18
35%
10
24%
61-75
12
24%
6
14%
76-90
Пропущено
47
43
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
11
23%
3
7%
1-15
5
11%
11
26%
16-30
7
15%
7
16%
31-45
6
13%
8
19%
46-60
11
23%
8
19%
61-75
7
15%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Люн - Эгерсунд 2:1 Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2
Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0
Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0
Результаты матчей
Эгерсунд
Конгсвингер
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
76
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
76
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
215
1511
1313
1016
620
224
125
125
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|12 (6)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7