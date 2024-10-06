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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 854
Эгерсунд
0:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
61' Желтая карточка
Joacim Holtan
63' Желтая карточка
Холме Фредрик
0:1
74' Гол
Adem Gueven
90'+7
27
Sander
Loenning
6
Сальте
Торр
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
5
Keivan
Ghaedamini
17
Ingvald
Halgunset
8
Chris
Sleveland
26
Салмон
Джастин
77
Joergen
Voilaas
99
Joacim
Holtan
7
Лане
Джек
41
Anders
Klemensson
5
Холме
Фредрик
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
10
Герсон
Ларс
21
Daniel
Lysgaard
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
27
Andreas
Dybevik
32
Капскармо
Оскар
14
Lucas
Ravn-Haren
Эгерсунд
4-3-3
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Эгерсунд
Конгсвингер

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.5
Magnus Lankhof-Dahlby 7 (1) 0.27
Stian Rokaas Michalsen 5 0.19
Салмон Джастин 5 0.19
Joacim Holtan 5 0.19
Heine Larsen 4 0.15
Ingvald Halgunset 3 0.12
Лане Джек 2 0.08
Henrik Elvevold 2 0.08
Chris Sleveland 1 0.04
Фальхенер Хенрик 1 0.04
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.04
Таддесе Хоренус 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.35
Уильямс Ноа 5 0.19
Adem Gueven 5 0.19
Моберг Вегар 4 (1) 0.15
Нильссон Джоэл 4 0.15
Jesper Grundt 4 0.15
Harald Holter 3 0.12
Eric Taylor 2 0.08
Капскармо Оскар 2 0.08
Ludvig Langrekken 1 0.04
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.04
Albert Leer Sandstad 1 0.04
Andreas Dybevik 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jo Staalesen 4 0
Фальхенер Хенрик 4 0
Салмон Джастин 4 0
Robert Williams2 2 1
Chris Sleveland 3 0
Ingvald Halgunset 3 0
Лане Джек 3 0
Таддесе Хоренус 3 0
Aadne Midtskogen 3 0
Joacim Holtan 3 0
Heine Larsen 3 0
Kjell André Thu 2 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Keivan Ghaedamini 1 0
Sivert Strangstad 1 0
Sander Loenning 1 0
Madiodio Dia 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 4 1
Холме Фредрик 4 1
Ludvig Langrekken 4 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Andreas Dybevik 3 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Конгсвингер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
10
Эгерсунд
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

27
22
Эгерсунд
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Конгсвингер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

32
32

Голы по времени матча

Забито

18
19
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
3
16%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
6
32%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
7
39%
6
32%
61-75
5
28%
1
5%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
28%
1
5%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Забито

33
23
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
9%
2
9%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
11
33%
4
17%
61-75
7
21%
5
22%
76-90

Пропущено

29
24
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
6
21%
2
8%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
7
24%
6
25%
61-75
4
14%
4
17%
76-90

Забито

51
42
17 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
3
6%
5
12%
1-15
7
14%
5
12%
16-30
7
14%
9
21%
31-45
4
8%
7
17%
46-60
18
35%
10
24%
61-75
12
24%
6
14%
76-90

Пропущено

47
43
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
11
23%
3
7%
1-15
5
11%
11
26%
16-30
7
15%
7
16%
31-45
6
13%
8
19%
46-60
11
23%
8
19%
61-75
7
15%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Люн - Эгерсунд 2:1 Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2
Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0
Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0

Результаты матчей

Эгерсунд
Конгсвингер

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
7
6
3
10
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
6
7
7
6
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
21
5
15
11
1.5
13
13
10
16
2.5
6
20
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 26 18 5 3 72 - 29 59
2.
Брюне
 26 15 4 7 43 - 26 49
3.
Мосс
 26 13 4 9 43 - 36 43
4.
Эгерсунд
 26 12 5 9 50 - 48 41
5.
Рёуфосс
 26 11 7 8 31 - 29 40
6.
Люн
 26 10 10 6 51 - 35 40
7.
Конгсвингер
 26 10 10 6 41 - 44 40
8.
Стабек
 26 11 6 9 52 - 49 39
9.
ИК Старт
 26 9 6 11 41 - 48 33
10.
Ранхейм
 26 8 9 9 39 - 38 33
11.
Согндаль
 26 8 6 12 33 - 35 30
12.
Олесунн
 26 8 4 14 33 - 44 28
13.
Осане
 26 7 7 12 37 - 46 28
14.
Левангер
 26 5 11 10 37 - 39 26
15.
Мьёндален
 26 6 7 13 33 - 47 25
16.
Санднес
 26 4 5 17 23 - 66 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 10 1 2 42 - 14 31
2.
Брюне
 13 9 3 1 25 - 10 30
3.
Мосс
 13 9 2 2 25 - 11 29
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
ИК Старт
 13 6 3 4 22 - 22 21
6.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
7.
Конгсвингер
 13 5 6 2 23 - 24 21
8.
Ранхейм
 13 5 4 4 21 - 17 19
9.
Осане
 13 5 4 4 21 - 22 19
10.
Согндаль
 13 5 3 5 23 - 16 18
11.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
12.
Эгерсунд
 13 5 3 5 17 - 19 18
13.
Мьёндален
 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 13 3 4 6 19 - 18 13
15.
Олесунн
 13 3 2 8 17 - 25 11
16.
Санднес
 13 3 2 8 16 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 13 7 2 4 33 - 29 23
3.
Рёуфосс
 13 6 4 3 16 - 14 22
4.
Брюне
 13 6 1 6 18 - 16 19
5.
Люн
 13 5 4 4 23 - 21 19
6.
Конгсвингер
 13 5 4 4 18 - 20 19
7.
Олесунн
 13 5 2 6 16 - 19 17
8.
Стабек
 13 4 4 5 22 - 30 16
9.
Мосс
 13 4 2 7 18 - 25 14
10.
Ранхейм
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Левангер
 13 2 7 4 18 - 21 13
12.
ИК Старт
 13 3 3 7 19 - 26 12
13.
Согндаль
 13 3 3 7 10 - 19 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 13 2 3 8 16 - 24 9
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
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  • — Борьба за выживание
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Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 16 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
  • 61'
    Joacim Holtan получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Эгерсунд 0:1 Конгсвингер онлайн

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