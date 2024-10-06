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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Первый тайм: 25'
Депортиво Риестра
0'
1:0
18' Гол
Монтиэль Сантьяго
1:1
24' Гол
Guillermo Pereira

Ход матча

18'
Монтиэль Сантьяго
1:0
24'
1:1
Guillermo Pereira
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Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Депортиво Риестра
5.80
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3.35
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6.30
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Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
6
Пеллегрино
Марко
15
Перес
Дамиан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
27
Diego
Tarzia
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
26
Maximiliano
Rodriguez1
27
Jonatan
Goitia
35
Brian
Sanchez
14
Pablo
Monje
16
Guillermo
Pereira
7
Antony
Alonso
9
Jonathan
Herrera1
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Депортиво Риестра
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Риестра

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 4 (1) 0.24
Kevin Lomonaco 2 0.12
Лопес Сантьяго 1 0.06
Alex Luna 1 0.06
Монтиэль Сантьяго 1 0.06
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0
Лойола Фелипе 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 8 (2) 0.47
Antony Alonso 3 0.18
Brian Sanchez 2 0.12
Nicolas Benegas 2 (1) 0.12
Браво Гонзало 1 0.06
Alexander Diaz 1 0.06
Alan Barrionuevo 1 0.06
Nicolas Sansotre 0 0
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Ignacio Arce 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Перес Дамиан 4 1
Марконе Иван 5 0
Joaquin Laso 5 0
Alexis Conelo 3 1
Вера Федерико 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 4 0
David Martinez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Лойола Фелипе 1 0
Lautaro Millan 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 5 1
Milton Aaron Celiz 6 0
Рамирес Педро 4 1
Jonatan Goitia 3 0
Nicolas Torres 2 0
Brian Sanchez 2 0
Alan Barrionuevo 2 0
Delfor Minervino 0 1
Кристиан Фаббиани 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Депортиво Риестра
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
15
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Депортиво Риестра
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
3
43%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
33%
5
28%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
17%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0
Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Риестра

Точный счет

0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
7 раз 44%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
9.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
10.
Депортиво Риестра
 0:1 17 7 3 7 18 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 5 6 16 - 15 23
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Годой Крус
 16 5 7 4 19 - 18 22
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 17 4 10 3 11 - 11 22
15.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
17.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
19.
Ланус
 17 4 8 5 19 - 24 20
20.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
21.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
23.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
24.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 16 4 5 7 15 - 18 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 0:1 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
6.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
7.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
8.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
12.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
13.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 9 3 5 1 6 - 5 14
18.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
21.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
10.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
11.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
18.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
19.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
20.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
21.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
22.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 0:1 8 0 2 6 3 - 12 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Г О О О О Л - Гильермо Перейра бьет в цель!
  • 18'
    Г О О О О Л - Монтиэль Сантьяго бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Депортиво Риестра
5.80
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