Тур: 17.
3:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМонтиэль Сантьяго
1:1
24' ГолGuillermo Pereira
26' Желтая карточкаNicolas Torres
2:1
27' ГолМонтиэль Сантьяго
32' Желтая карточкаBrian Sanchez
46' Желтая карточкаПерес Дамиан
3:1
63' ГолАвалос Габриэль
72' Красная карточкаAlan Barrionuevo
90'+6
Ход матча
18'
24'
26'
27'
32'
46'
63'
3:1
72'
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego TarziaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
19 Alex Luna
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Риестра
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|5 (1)
|0.29
|Монтиэль Сантьяго
|3
|0.18
|Kevin Lomonaco
|2
|0.12
|Лопес Сантьяго
|1
|0.06
|Alex Luna
|1
|0.06
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|8 (2)
|0.47
|Antony Alonso
|3
|0.18
|Brian Sanchez
|2
|0.12
|Nicolas Benegas
|2 (1)
|0.12
|Браво Гонзало
|1
|0.06
|Guillermo Pereira
|1
|0.06
|Alexander Diaz
|1
|0.06
|Alan Barrionuevo
|1
|0.06
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Ignacio Arce
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Перес Дамиан
|5
|1
|Марконе Иван
|5
|0
|Joaquin Laso
|5
|0
|Alexis Conelo
|3
|1
|Вера Федерико
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|4
|0
|David Martinez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Лойола Фелипе
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|5
|1
|Milton Aaron Celiz
|6
|0
|Рамирес Педро
|4
|1
|Alan Barrionuevo
|2
|1
|Nicolas Torres
|3
|0
|Brian Sanchez
|3
|0
|Jonatan Goitia
|3
|0
|Delfor Minervino
|0
|1
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Депортиво Риестра
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
15
Индепендьенте Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Депортиво Риестра
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
19
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
1
14%
1
25%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
3
43%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
12
19
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
2
17%
2
11%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Пропущено
13
21
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
31%
5
24%
1-15
4
31%
4
19%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
2
15%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0
Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Риестра
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
0:0
7 раз 41%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
314
512
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|30 - 11
|36
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|0:0
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|8.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|21 - 19
|25
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|17
|7
|3
|7
|19 - 21
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|14.
|17
|4
|10
|3
|13 - 12
|22
|15.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|17.
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|18.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|19.
|17
|4
|8
|5
|19 - 24
|20
|20.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|21.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|22.
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|23.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|24.
|17
|4
|6
|7
|13 - 18
|18
|25.
|16
|4
|5
|7
|15 - 18
|17
|26.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|8.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|12.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|13.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|14.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|18.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|21.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|18.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|21.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|22.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4