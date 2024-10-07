Тур: 17.
0:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаVicente Taborda
42' Желтая карточкаПесселья Херман
42' Желтая карточкаGaston Suso
82' Желтая карточкаFernando Juarez III
90'+6
Ход матча
39'
42'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Платенсе
Ривер Плейт
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
67
108
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|7 (2)
|0.41
|Guido Mainero
|3
|0.18
|Ronaldo Martinez
|2
|0.12
|Sasha Marcich
|1
|0.06
|Franco Minerva
|1
|0.06
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7 (2)
|0.41
|Колидио Факундо
|4
|0.24
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.12
|Фернандес Игнасио
|1
|0.06
|Мастантуоно Франко
|1
|0.06
|Солари Пабло
|1
|0.06
|Лансини Мануэль
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Меса Максимильяно
|1
|0.06
|Барко Эсекьель
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|4
|1
|Fernando Juarez III
|5
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Bautista Barros Schelotto
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Гаттони Федерико
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
17
Платенсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ривер Плейт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
27%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
4
36%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
6
35%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
6
60%
1
17%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
29%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2
Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Результаты матчей
Платенсе
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
314
512
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|30 - 11
|36
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|8.
|17
|6
|7
|4
|20 - 12
|25
|9.
|17
|6
|7
|4
|21 - 19
|25
|10.
|17
|7
|3
|7
|19 - 21
|24
|11.
|1:0
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|12.
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|14.
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|15.
|17
|4
|10
|3
|13 - 12
|22
|16.
|17
|5
|6
|6
|14 - 15
|21
|17.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|18.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|19.
|17
|4
|8
|5
|19 - 24
|20
|20.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|21.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|22.
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|23.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|24.
|17
|4
|6
|7
|13 - 18
|18
|25.
|16
|4
|5
|7
|15 - 18
|17
|26.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|7.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|13.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|18.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|19.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|20.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|21.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|0:1
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4