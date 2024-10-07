  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Платенсе
0:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
39' Желтая карточка
Vicente Taborda
42' Желтая карточка
Песселья Херман
42' Желтая карточка
Gaston Suso
82' Желтая карточка
Fernando Juarez III
90'+6
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
8
Fernando
Juarez
III
14
Leonel
Picco
7
Guido
Mainero
16
Vicente
Taborda
29
Franco
Minerva
9
Mateo
Pellegrino
25
Ледесма
Херемиас
16
Бустос
Фабрисио
33
Песселья
Херман
14
Пирес
Леандро
24
Акунья
Маркос
31
Симон
Сантьяго
5
Краневиттер
Матиас
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
Платенсе
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Платенсе
Ривер Плейт

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
0:1
К
2:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 7 (2) 0.41
Guido Mainero 3 0.18
Ronaldo Martinez 2 0.12
Sasha Marcich 1 0.06
Franco Minerva 1 0.06
Bautista Barros Schelotto 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 (2) 0.41
Колидио Факундо 4 0.24
Эчеверри Клаудио 2 0.12
Фернандес Игнасио 1 0.06
Мастантуоно Франко 1 0.06
Солари Пабло 1 0.06
Лансини Мануэль 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Меса Максимильяно 1 0.06
Барко Эсекьель 1 0.06
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 4 1
Fernando Juarez III 5 0
Leonel Picco 4 0
Bautista Barros Schelotto 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Gaston Suso 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Guido Mainero 2 0
Carlos Villalba 2 0
Agustin Ocampo 1 0
Шор Игнасио 1 0
Franco Zapiola 1 0
Vicente Taborda 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Борха Мигель 4 0
Песселья Херман 3 0
Краневиттер Матиас 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Диас Пауло 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Гаттони Федерико 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Лансини Мануэль 1 0
Акунья Маркос 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

10
17
Платенсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ривер Плейт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
27%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
4
36%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
6
35%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
6
60%
1
17%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
29%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2
Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1

Результаты матчей

Платенсе
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Ривер Плейт
 17 6 7 4 20 - 12 25
9.
Бельграно
 17 6 7 4 21 - 19 25
10.
Депортиво Риестра
 17 7 3 7 19 - 21 24
11.
Бока Хуниорс
 1:0 17 6 6 5 20 - 17 24
12.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 5 6 16 - 15 23
13.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
14.
Годой Крус
 16 5 7 4 19 - 18 22
15.
Индепендьенте Авельянеда
 17 4 10 3 13 - 12 22
16.
Платенсе
 17 5 6 6 14 - 15 21
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
19.
Ланус
 17 4 8 5 19 - 24 20
20.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
21.
Архентинос Хуниорс
 0:1 17 5 4 8 11 - 17 19
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
23.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
24.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 16 4 5 7 15 - 18 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
6.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
7.
Архентинос Хуниорс
 0:1 9 5 3 1 11 - 5 18
8.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Бока Хуниорс
 1:0 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
13.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
19.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
20.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
21.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
10.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
11.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
18.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
20.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 1:0 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 0:1 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Гастон Сусо получил желтую карточку от судьи
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