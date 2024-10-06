Тур: 17.
0:0
Первый тайм: 43'
0'
2' Красная карточкаРебола Алехандро
31' Желтая карточкаЭспинола Хуан
31' Желтая карточкаПортилья Хуан
Ход матча
22
Эррера
Гидо
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Бельграно
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.38
Среднее время на гол
112
240
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
0.92
0.62
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
97
146
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.35
|Портильо Маркос
|2
|0.12
|Соса Рамон
|2
|0.12
|Мартинес Алекс
|2
|0.12
|Таррагона Кристиан
|2
|0.12
|Джиротти Федерико
|2
|0.12
|Ботта Рубен
|1
|0.06
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.06
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.06
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Депьетри Валентин
|1
|0.06
|Juan Rodriguez2
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|7
|0.41
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.18
|Рейна Брайан
|2
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.12
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.06
|Чаварриа Пабло
|1
|0.06
|Эстебан Ролон
|1
|0.06
|Anibal Leguizamon
|1
|0.06
|Баринага Хуан
|1
|0.06
|Mariano Troilo
|1
|0.06
|Geronimo Heredia
|1
|0.06
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|4
|1
|Портильо Хуан Карлос
|4
|0
|Ортегоса Диего
|2
|1
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Ботта Рубен
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Депьетри Валентин
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|6
|0
|Хара Франко
|4
|0
|Дельгадо Рафаэль
|4
|0
|Чаварриа Пабло
|2
|1
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Факундо-Томас Киньон
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Бельграно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
13
15
Тальерес Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Бельграно
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
5
38%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
6
40%
61-75
5
38%
4
27%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
6
25%
3
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
21%
7
32%
61-75
6
25%
6
27%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
6
33%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4
Бельграно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Бельграно
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
34
36
25
27
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
79
610
214
214
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|30 - 11
|36
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|0:0
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|8.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|21 - 19
|25
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|17
|7
|3
|7
|19 - 21
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|14.
|17
|4
|10
|3
|13 - 12
|22
|15.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|17.
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|18.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|19.
|17
|4
|8
|5
|19 - 24
|20
|20.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|21.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|22.
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|23.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|24.
|17
|4
|6
|7
|13 - 18
|18
|25.
|16
|4
|5
|7
|15 - 18
|17
|26.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|8.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|12.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|13.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|14.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|18.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|21.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|18.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|21.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|22.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4