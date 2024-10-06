Тур: 17.
0:0
Конец матча
0'
2' Красная карточкаРебола Алехандро
31' Желтая карточкаЭспинола Хуан
31' Желтая карточкаПортилья Хуан
46' Желтая карточкаХара Франко
49' Желтая карточкаБартиччотто Бруно
67' Желтая карточкаБотта Рубен
90' Желтая карточкаЧаварриа Пабло
90'+6
Ход матча
31'
31'
46'
67'
90'
22
Эррера
Гидо
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Бельграно
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.38
Среднее время на гол
112
240
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
0.92
0.62
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
97
146
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.35
|Портильо Маркос
|2
|0.12
|Соса Рамон
|2
|0.12
|Мартинес Алекс
|2
|0.12
|Таррагона Кристиан
|2
|0.12
|Джиротти Федерико
|2
|0.12
|Ботта Рубен
|1
|0.06
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.06
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.06
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Депьетри Валентин
|1
|0.06
|Juan Rodriguez2
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|7
|0.41
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.18
|Рейна Брайан
|2
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.12
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.06
|Чаварриа Пабло
|1
|0.06
|Эстебан Ролон
|1
|0.06
|Anibal Leguizamon
|1
|0.06
|Баринага Хуан
|1
|0.06
|Mariano Troilo
|1
|0.06
|Geronimo Heredia
|1
|0.06
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|5
|1
|Портильо Маркос
|6
|0
|Портильо Хуан Карлос
|4
|0
|Ортегоса Диего
|2
|1
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Ботта Рубен
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Депьетри Валентин
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|6
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Чаварриа Пабло
|3
|1
|Дельгадо Рафаэль
|4
|0
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Факундо-Томас Киньон
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Бельграно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
13
15
Тальерес Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Бельграно
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
5
38%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
6
40%
61-75
5
38%
4
27%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
6
25%
3
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
21%
7
32%
61-75
6
25%
6
27%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
6
33%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4
Бельграно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Бельграно
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
36
26
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
710
611
215
215
116
215
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4