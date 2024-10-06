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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Тальерес Кордоба
0:0
Конец матча
Бельграно
0'
2' Красная карточка
Ребола Алехандро
31' Желтая карточка
Эспинола Хуан
31' Желтая карточка
Портилья Хуан
46' Желтая карточка
Хара Франко
49' Желтая карточка
Бартиччотто Бруно
67' Желтая карточка
Ботта Рубен
90' Желтая карточка
Чаварриа Пабло
90'+6
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
30
Ортегоса
Диего
11
Депьетри
Валентин
10
Ботта
Рубен
8
Галарса
Матиас
9
Джиротти
Федерико
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
6
Ребола
Алехандро
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
53
Juan
Velazquez
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Бельграно
3-4-2-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Бельграно

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ТМК
3:0
С
3:0
ТМК
1:1
С
0:0
П
1:1
П
1:1
ТМ(
0:1
НБ
0:0
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.38

Среднее время на гол

112
240

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

0.92
0.62

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
146

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.35
Портильо Маркос 2 0.12
Соса Рамон 2 0.12
Мартинес Алекс 2 0.12
Таррагона Кристиан 2 0.12
Джиротти Федерико 2 0.12
Ботта Рубен 1 0.06
Бенавидес Гастон Америко 1 0.06
Альбаррасин Густаво 1 0.06
Каталан Матиас 1 0.06
Депьетри Валентин 1 0.06
Juan Rodriguez2 1 0.06
Галарса Матиас 1 0.06
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Риверос Блас 0 0
Портилья Хуан 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 7 0.41
Nicolas Fernandez I 3 0.18
Рейна Брайан 2 0.12
Суарес Матиас 2 0.12
Факундо-Томас Киньон 1 0.06
Чаварриа Пабло 1 0.06
Эстебан Ролон 1 0.06
Anibal Leguizamon 1 0.06
Баринага Хуан 1 0.06
Mariano Troilo 1 0.06
Geronimo Heredia 1 0.06
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 5 1
Портильо Маркос 6 0
Портильо Хуан Карлос 4 0
Ортегоса Диего 2 1
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Наварро Мигель 3 0
Ботта Рубен 2 0
Эррера Гидо 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Депьетри Валентин 2 0
Портилья Хуан 2 0
Alexander Medina 0 1
Паласиос Себастьян 0 1
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 6 0
Хара Франко 5 0
Чаварриа Пабло 3 1
Дельгадо Рафаэль 4 0
Ребола Алехандро 2 1
Факундо-Томас Киньон 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Эспинола Хуан 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Velazquez 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Бельграно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

13
15
Тальерес Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Бельграно
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
5
38%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
6
40%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
6
25%
3
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
21%
7
32%
61-75
6
25%
6
27%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
6
33%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4
Бельграно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Бельграно

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Бельграно
 17 6 7 4 21 - 19 25
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Депортиво Риестра
 17 7 3 7 19 - 21 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 5 6 16 - 15 23
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Годой Крус
 16 5 7 4 19 - 18 22
14.
Индепендьенте Авельянеда
 17 4 10 3 13 - 12 22
15.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
17.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
19.
Ланус
 17 4 8 5 19 - 24 20
20.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
21.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
23.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
24.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 16 4 5 7 15 - 18 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
6.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
7.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
8.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
12.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
13.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
18.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
21.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
10.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
11.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
18.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
21.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
22.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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