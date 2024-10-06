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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
0:0
Первый тайм: 25'
Даллас
0'
5' Желтая карточка
Миллер Камаль

Ход матча

5'
Миллер Камаль
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Портленд Тимберс
Ничья
Даллас
1.58
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
1
Маурер
Джимми
7
Арриола
Пол
25
Ибеага
Себастьен
4
Фарфан
Марко
29
Джункуа
Сэм
21
Кафумана
Шоу
14
Ильяраменди
Асьер
8
Льетгет
Себастьян
20
Веласко
Алан
23
Фаррингтон
Логан
77
Камунго
Бернард
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Даллас

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

33 матча

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

М
3:2
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
1:3
М
2:2
М
3:1
М
4:1
М
3:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
ОК
2:3
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
4:0
М
3:2

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.28

Среднее время на гол

58
70

Всего голов

43
13

Голов в среднем за матч

2.39
0.87

Среднее время на гол

37
103

Всего голов

66
36

Голов в среднем за матч

2
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26

Среднее время на гол

45
82

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 16 (1) 0.48
Феррейра Эвандер 15 (3) 0.45
Мора Фелипе 14 (1) 0.42
Морено Сантьяго 6 0.18
Антони 5 0.15
Уильямсон Эрик 2 0.06
Москера Хуан 1 0.03
Миллер Эрик 1 0.03
Асприлья Дайрон 1 0.03
Айяла Давид 1 0.03
Фогаса Натан 1 0.03
Паредес Кристиан 0 0
Араухо Мигель 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 15 (1) 0.45
Феррейра Хесус 5 (1) 0.15
Арриола Пол 5 (2) 0.15
Фаррингтон Логан 4 0.12
Дельгадо Патриксон 4 0.12
Берджесс Нкоси 3 0.09
Льетгет Себастьян 2 0.06
Ильяраменди Асьер 2 0.06
Ибеага Себастьен 2 0.06
Веласко Алан 2 (1) 0.06
Джункуа Сэм 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Фрейзер Лиам 1 0.03
Фарфан Марко 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 8 1
Феррейра Эвандер 8 0
Миллер Камаль 8 0
Родригес Джонатан 6 0
Жупарич Дарио 6 0
Уильямсон Эрик 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Крепо Максим 2 1
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Араухо Мигель 2 0
Айяла Давид 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 7 0
Арриола Пол 7 0
Ибеага Себастьен 7 0
Берджесс Нкоси 4 1
Муса Петар 5 0
Фрейзер Лиам 4 0
Фаррингтон Логан 4 0
Пас Мартен 3 0
Фарфан Марко 3 0
Веласко Алан 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Джункуа Сэм 2 0
Камунго Бернард 2 0
Нтсабеленг Тсики 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Гонсалес Омар 1 0
Льетгет Себастьян 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Tarik Scott 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Даллас
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

12
17
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Даллас
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

15
26
Портленд Тимберс
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Даллас
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (16)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

27
15

Упущенные победы

27
43

Голы по времени матча

Забито

38
21
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
5
13%
2
10%
1-15
8
21%
2
10%
16-30
6
16%
5
24%
31-45
5
13%
2
10%
46-60
4
11%
5
24%
61-75
10
26%
5
24%
76-90

Пропущено

26
30
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
6
20%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
8
31%
3
10%
31-45
7
27%
5
17%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
2
8%
8
27%
76-90

Забито

27
31
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
7%
3
10%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
3
11%
8
26%
46-60
9
33%
6
19%
61-75
7
26%
5
16%
76-90

Пропущено

28
25
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
6
21%
3
12%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
5
18%
7
28%
76-90

Забито

65
52
27 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
7
11%
5
10%
1-15
11
17%
7
13%
16-30
9
14%
9
17%
31-45
8
12%
10
19%
46-60
13
20%
11
21%
61-75
17
26%
10
19%
76-90

Пропущено

54
55
27 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
8
15%
9
16%
1-15
6
11%
9
16%
16-30
13
24%
5
9%
31-45
13
24%
10
18%
46-60
7
13%
7
13%
61-75
7
13%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Остин 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2
Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 3:2 Даллас - Орландо Сити 1:3 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Даллас

Точный счет

2:2
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 41%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
12
4
1.5
11
5
7
9
2.5
5
11
5
11
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
27
5
22
10
1.5
16
16
9
23
2.5
6
26
5
27
3.5
2
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 0:0 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 32 17 9 6 65 - 38 60
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 14 8 11 54 - 47 50
6.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 33 8 9 16 35 - 54 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 32 9 4 19 35 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 0:0 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
3.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
4.
Коламбус Крю
 Заявка 16 9 4 3 34 - 21 31
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 0:0 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 16 3 3 10 11 - 29 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Миллер Камаль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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