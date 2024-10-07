Тур: 1. Стадион: Провиденс.
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаМиллер Камаль
25' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
46' Желтая карточкаНтсабеленг Тсики
81' Желтая карточкаФарфан Марко
84' Желтая карточкаМоскера Хуан
90'+5
Ход матча
46'
81'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
29
Джункуа
Сэм
21
Кафумана
Шоу
20
Веласко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
17 Икоба ТегаНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
21 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
История личных встреч
Портленд Тимберс
Даллас
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
33 матча
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.28
Среднее время на гол
58
70
Всего голов
43
13
Голов в среднем за матч
2.39
0.87
Среднее время на гол
37
103
Всего голов
66
36
Голов в среднем за матч
2
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
Среднее время на гол
45
82
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|16 (1)
|0.48
|Феррейра Эвандер
|15 (3)
|0.45
|Мора Фелипе
|14 (1)
|0.42
|Морено Сантьяго
|6
|0.18
|Антони
|5
|0.15
|Уильямсон Эрик
|2
|0.06
|Москера Хуан
|1
|0.03
|Миллер Эрик
|1
|0.03
|Асприлья Дайрон
|1
|0.03
|Айяла Давид
|1
|0.03
|Фогаса Натан
|1
|0.03
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Араухо Мигель
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|15 (1)
|0.45
|Феррейра Хесус
|5 (1)
|0.15
|Арриола Пол
|5 (2)
|0.15
|Фаррингтон Логан
|4
|0.12
|Дельгадо Патриксон
|4
|0.12
|Берджесс Нкоси
|3
|0.09
|Льетгет Себастьян
|2
|0.06
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.06
|Ибеага Себастьен
|2
|0.06
|Веласко Алан
|2 (1)
|0.06
|Джункуа Сэм
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Фрейзер Лиам
|1
|0.03
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|8
|1
|Феррейра Эвандер
|8
|0
|Миллер Камаль
|8
|0
|Родригес Джонатан
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Крепо Максим
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Араухо Мигель
|2
|0
|Айяла Давид
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|8
|0
|Арриола Пол
|7
|0
|Ибеага Себастьен
|7
|0
|Берджесс Нкоси
|4
|1
|Муса Петар
|5
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Фарфан Марко
|4
|0
|Фаррингтон Логан
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Веласко Алан
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Джункуа Сэм
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Даллас
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
12
17
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Даллас
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
15
26
Портленд Тимберс
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
Даллас
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
12% (4)
52% (17)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
27
43
Голы по времени матча
Забито
38
21
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
5
13%
2
10%
1-15
8
21%
2
10%
16-30
6
16%
5
24%
31-45
5
13%
2
10%
46-60
4
11%
5
24%
61-75
10
26%
5
24%
76-90
Пропущено
26
30
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
6
20%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
8
31%
3
10%
31-45
7
27%
5
17%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
2
8%
8
27%
76-90
Забито
27
31
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
7%
3
10%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
3
11%
8
26%
46-60
9
33%
6
19%
61-75
7
26%
5
16%
76-90
Пропущено
28
25
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
6
21%
3
12%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
5
18%
7
28%
76-90
Забито
65
52
27 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
11%
5
10%
1-15
11
17%
7
13%
16-30
9
14%
9
17%
31-45
8
12%
10
19%
46-60
13
20%
11
21%
61-75
17
26%
10
19%
76-90
Пропущено
54
55
27 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
8
15%
9
16%
1-15
6
11%
9
16%
16-30
13
24%
5
9%
31-45
13
24%
10
18%
46-60
7
13%
7
13%
61-75
7
13%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Остин 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2
Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 3:2 Даллас - Орландо Сити 1:3 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Даллас
Точный счет
2:2
3 раза 18%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
4
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:2
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
142
125
115
710
511
512
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
106
512
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
276
2211
1617
924
627
528
231
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|54 - 47
|50
|6.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|35 - 54
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 29
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10