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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Англия
FIFA #4
 
Позже
Греция
FIFA #48
Прогнозы 127
Англия 95.3% (121)
X 3.1% (4)
Греция 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Англия
Ничья
Греция
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1
Пикфорд
Джордан
2
Александер-Арнольд
Трент
5
Стоунс
Джон
15
Колвилл
Леви
3
Льюис
Рико
4
Райс
Деклан
20
Палмер
Коул
10
Фоден
Фил
7
Сака
Букайо
8
Беллингем
Джуд
11
Гордон
Энтони
1
Влаходимос
Одиссеас
15
Рота
Лазарос
4
Мавропанос
Константинос
3
Кулиеракис
Костас
22
Яннулис
Димитрис
23
Сиопис
Манолис
6
Курбелис
Димитрис
7
Масурас
Гиоргос
11
Бакасетас
Тасос
8
Цолис
Христос
14
Павлидис
Вангелис
Англия
4-1-2-3
Греция
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 1
Райс Деклан 1 0.5
Грилиш Джек 1 0.5
Александер-Арнольд Трент 0 0
Мадуэке Нони 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 1.5
Цолис Христос 1 0.5
Бакасетас Тасос 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колвилл Леви 1 0
Майну Кобби 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиопис Манолис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Цолис Христос 1 0
Зафеирис Христос 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Греция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Финляндия 2:0 Ирландия - Англия 0:2 Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2
Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0
Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0 Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1
Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0

Результаты матчей

Англия
Греция

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Англия
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Англия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Греция
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 3-го тура группового этапа Лиги Наций, в котором сыграют сборные Англии и Греции. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 15 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Англия.
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Прогнозы 127
Англия 95.3% (121)
X 3.1% (4)
Греция 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Греция
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Англия - Греция

Исход игры
Англия
95.2% (120)
Ничья
3.2% (4)
Греция
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (39)
Меньше
63.89% (69)
Обе команды забьют
Да
27.78% (30)
Нет
72.22% (78)
Популярный счёт
2:0 Англия
48.4% (61)
2:1 Англия
15.9% (20)
3:1 Англия
7.1% (9)
3:0 Англия
7.1% (9)
1:0 Англия
5.6% (7)
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