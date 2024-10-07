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Тур: 3. Стадион: .
Англия
FIFA #4
 
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Греция
FIFA #48
Прогнозы 57
Англия 100% (57)
X 0% (0)
Греция 0% (0)
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Англия
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Греция
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Англия
Греция

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 1
Райс Деклан 1 0.5
Грилиш Джек 1 0.5
Александер-Арнольд Трент 0 0
Мадуэке Нони 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 1.5
Цолис Христос 1 0.5
Бакасетас Тасос 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колвилл Леви 1 0
Майну Кобби 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиопис Манолис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Цолис Христос 1 0
Зафеирис Христос 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Греция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Финляндия 2:0 Ирландия - Англия 0:2 Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2
Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0
Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0 Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1
Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0

Результаты матчей

Англия
Греция

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Англия
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Англия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Греция
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 57
    Англия 100% (57)
    X 0% (0)
    Греция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Греция
    1.33
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Англия - Греция

    Исход игры
    Англия
    100% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Греция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (18)
    Меньше
    66.67% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    25.93% (14)
    Нет
    74.07% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    57.9% (33)
    2:1 Англия
    15.8% (9)
    3:1 Англия
    7% (4)
    3:0 Англия
    7% (4)
    1:0 Англия
    5.3% (3)
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    Англия
    Греция
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