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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Робертсон Дональд
Австрия
FIFA #22
 
Позже
Казахстан
FIFA #109
Прогнозы 114
Австрия 94.7% (108)
X 0.9% (1)
Казахстан 4.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Казахстан
9.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шлагер
Александер
5
Пош
Штефан
4
Траунер
Гернот
15
Линхарт
Филипп
8
Прасс
Александр
20
Лаймер
Конрад
6
Зайвальд
Николас
18
Шмид
Романо
19
Баумгартнер
Кристоф
9
Забитцер
Марсель
16
Адаму
Чуквубике
12
Шацкий
Игорь
20
Астанов
Султанбек
18
Касым
Алибек
3
Алип
Нуралы
11
Вороговский
Ян
6
Абикен
Айбол
19
Зайнутдинов
Бактиёр
9
Исламхан
Бауыржан
8
Тагыберген
Асхат
23
Чесноков
Ислам
21
Жаксылыков
Айбар
Австрия
4-2-3-1
Казахстан
4-1-4-1

История личных встреч

Австрия
Казахстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:0
Е2
0:0
Е2
2:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 1 0.5
Лаймер Конрад 1 0.5
Мвене Филлипп 0 0
Виммер Патрик 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвене Филлипп 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Прасс Александр 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малый Сергей 1 0
Касым Алибек 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Абикен Айбол 1 0
Чесноков Ислам 1 0

Результаты матчей

Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Норвегия - Австрия 2:1 Словения - Австрия 1:1 Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3
Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1
Казахстан
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Словения - Казахстан 3:0 Казахстан - Норвегия 0:0 Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1
Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0

Результаты матчей

Австрия
Казахстан

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Австрия
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Норвегия
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Австрия
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Казахстан
 2 0 1 1 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Норвегия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Австрия
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Казахстан
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 3-м туре группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА между собой сыграют сборные Австрии и Казахстана. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Робертсон Дональд

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 88% завершится ничьей.
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Прогнозы 114
Австрия 94.7% (108)
X 0.9% (1)
Казахстан 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Казахстан
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Австрия - Казахстан

Исход игры
Австрия
94.7% (108)
Ничья
0.9% (1)
Казахстан
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
37.96% (41)
Нет
62.04% (67)
Популярный счёт
2:0 Австрия
41.2% (47)
2:1 Австрия
21.9% (25)
1:0 Австрия
8.8% (10)
3:1 Австрия
7.9% (9)
3:0 Австрия
7% (8)
4:1 Австрия
1.8% (2)
1:2 Казахстан
1.8% (2)
4:0 Австрия
1.8% (2)
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