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Тур: 3. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #140
0:0
Первый тайм: 11'
Армения
FIFA #96
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 127
Фарерские острова 1.6% (2)
X 11% (14)
Армения 87.4% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Армения
3.90
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3.90
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2.16
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рейнатред
А
Бардюр
19
Беньяминсен
Янн
15
Феро
Одмар
14
Эдмундссон
Андриас
3
Давидсен
Вильормур
18
Ольсен
Мейнхард
10
Ватнхамар
Сольви
16
Ванхамар
Гуннар
20
Серенсен
Ханус
13
Агнарссон
Ханнес
9
Эдмундссон
Йоан
1
Чанчаревич
Огньен
13
Оганесян
Камо
4
Арутюнян
Георгий
3
Ароян
Вараздат
21
Тикнизян
Наир
23
Бичахчян
Ваан
6
Иву
Угочукву
22
Мурадян
Сергей
11
Арутюнян
Оганес
17
Ранос
Грант-Леон
10
Селараян
Лукас
Фарерские острова
4-5-1
Армения
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.5
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 1 0.5
Селараян Лукас 1 0.5
Сперцян Эдуард 1 0.5
Тикнизян Наир 0 0
Ранос Грант-Леон 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Петерсен Петур 1 0
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Хокан Эриксон 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селараян Лукас 1 0
Тикнизян Наир 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Армения
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1
Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Северная Македония - Армения 2:0 Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1
Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5

Результаты матчей

Фарерские острова
Армения

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Армения
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Латвия
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Фарерские острова
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Латвия
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Фарерские острова
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Армения
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
3.
Фарерские острова
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Рейнатред поймал мяч после подачи Бичахчяна справа к воротам.
  • Угловой
    11'
    Бичахчян от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева мяч из штрафной площади выбили.
  • Опасный момент
    10'
    Агнарссон справа ворвался в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 8'
    Две передачи Иву вперёд на обострение соперниками перехвачены.
  • 7'
    Армяне перехватили мяч, но на чужую половину поля переходить не торопятся.
  • 6'
    Хозяева уверенно начали встречу, они больше контролируют мяч, стараясь действовать на чужой половине поля.
  • Угловой
    4'
    На подачу Эдмундссона от углового флага снова выдвинулся Чанчаревич и кулаками выбил мяч от ворот.
  • Угловой
    3'
    Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Чанчаревич кулаками отбил мяч от ворот после подачи.
  • 2'
    Сборная Фарерских островов играет в белых футболках и синих трусах, сборная Армении - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Торсволлюре"!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Армения.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Армения

Исход игры
Фарерские острова
1.6% (2)
Ничья
11% (14)
Армения
87.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
1:2 Армения
33.9% (43)
0:1 Армения
20.5% (26)
0:2 Армения
12.6% (16)
1:1 Ничья
9.4% (12)
1:3 Армения
6.3% (8)
0:3 Армения
3.1% (4)
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Фарерские острова
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