Первый тайм

12' Рейнатред поймал мяч после подачи Бичахчяна справа к воротам.

11' Бичахчян от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева мяч из штрафной площади выбили.

10' Агнарссон справа ворвался в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

8' Две передачи Иву вперёд на обострение соперниками перехвачены.

7' Армяне перехватили мяч, но на чужую половину поля переходить не торопятся.

6' Хозяева уверенно начали встречу, они больше контролируют мяч, стараясь действовать на чужой половине поля.