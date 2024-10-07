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Тур: 3. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #140
 
Позже
Армения
FIFA #96
Прогнозы 56
Фарерские острова 0% (0)
X 10.7% (6)
Армения 89.3% (50)
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Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Армения
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3.85
2.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.5
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 1 0.5
Селараян Лукас 1 0.5
Сперцян Эдуард 1 0.5
Тикнизян Наир 0 0
Ранос Грант-Леон 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Петерсен Петур 1 0
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Хокан Эриксон 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селараян Лукас 1 0
Тикнизян Наир 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Армения
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1
Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Северная Македония - Армения 2:0 Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1
Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5

Результаты матчей

Фарерские острова
Армения

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Армения
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Латвия
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Фарерские острова
 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Латвия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Фарерские острова
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Армения
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 56
    Фарерские острова 0% (0)
    X 10.7% (6)
    Армения 89.3% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фарерские острова
    Ничья
    Армения
    3.90
    Реклама, pari.ru
    3.85
    2.30
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    Прогнозы на матч Фарерские острова - Армения

    Исход игры
    Фарерские острова
    0% (0)
    Ничья
    10.7% (6)
    Армения
    89.3% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (30)
    Нет
    44.44% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Армения
    32.1% (18)
    0:1 Армения
    23.2% (13)
    0:2 Армения
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    1:3 Армения
    8.9% (5)
    0:3 Армения
    5.4% (3)
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    Фарерские острова
    Армения
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