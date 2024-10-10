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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Италия
FIFA #10
 
Позже
Бельгия
FIFA #6
Прогнозы 135
Италия 82.2% (111)
X 14.1% (19)
Бельгия 3.7% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Де
Кетеларе
Шарль
7
Доку
Жереми
9
Опенда
Лои
Италия
3-5-1-1
Бельгия
4-2-3-1

История личных встреч

Италия
Бельгия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
Е2
1:2
Е2
0:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 1
Димарко Федерико 1 0.5
Распадори Джакомо 1 0.5
Кин Мойзе 1 0.5
Тонали Сандро 0 0
Ретеги Матео 0 0
Удоджи Дестини 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 2 (1) 1
Тилеманс Юри 1 0.5
Опенда Лои 0 0
Доку Жереми 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 1 0
Гатти Федерико 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Опенда Лои 1 0

Результаты матчей

Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельгия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Израиль - Италия 1:2 Франция - Италия 1:3 Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1
Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2
Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Франция - Бельгия 2:0 Бельгия - Израиль 3:1 Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0
Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3

Результаты матчей

Италия
Бельгия

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Италия
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Бельгия
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Франция
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 5 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Франция
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Бельгия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Эскас Эспен

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    • Прогнозы 135
    Италия 82.2% (111)
    X 14.1% (19)
    Бельгия 3.7% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия - Бельгия

    Исход игры
    Италия
    81.6% (111)
    Ничья
    14.7% (20)
    Бельгия
    3.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.56% (78)
    Меньше
    28.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    81.65% (89)
    Нет
    18.35% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Италия
    50% (68)
    1:0 Италия
    11% (15)
    1:1 Ничья
    8.1% (11)
    2:0 Италия
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    3:1 Италия
    2.2% (3)
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