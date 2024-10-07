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Тур: 3. Стадион: .
Молдова
FIFA #149
 
Позже
Андорра
FIFA #169
Прогнозы 62
Молдова 85.5% (53)
X 9.7% (6)
Андорра 4.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Андорра
1.45
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9.50
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9.93
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Молдова
Андорра

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:0
Е2
1:0
Е2
1:0
ТМС
0:1
ММ
0:3
ММ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

102
102

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каймаков Михаил 1 1
Николаеску Йон 1 (1) 1
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домашкан Виталий 1 0
Моцпан Никита 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаез Жорди 1 0
Росас Альберт 1 0
Гильен Жоэль 1 0

Результаты матчей

Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андорра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Андорра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андорра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Молдова - Сан-Марино 1:0 Молдова - Мальта 2:0 Молдова - Украина 0:4 Молдова - Кипр 3:2
Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2
Андорра
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Андорра - Мальта 0:1 Гибралтар - Андорра 1:0 Вильярреал-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 1:1
Андорра - Лерида 1:2 Уэска - Андорра 0:1 УД Ибица - Андорра 0:2 Андорра - Саутгемптон (до 21 года) 2:0 Андорра - Саутгемптон (до 23 лет) 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Андорра 5:0 Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Израиль - Андорра 2:1

Результаты матчей

Молдова
Андорра

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Молдова
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мальта
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальта
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Андорра от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 62
    Молдова 85.5% (53)
    X 9.7% (6)
    Андорра 4.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Андорра
    1.45
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    Прогнозы на матч Молдова - Андорра

    Исход игры
    Молдова
    85.5% (53)
    Ничья
    9.7% (6)
    Андорра
    4.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.67% (19)
    Меньше
    68.33% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    31.67% (19)
    Нет
    68.33% (41)
    Популярный счёт
    1:0 Молдова
    29% (18)
    2:0 Молдова
    24.2% (15)
    2:1 Молдова
    22.6% (14)
    1:1 Ничья
    6.5% (4)
    0:1 Андорра
    4.8% (3)
    3:0 Молдова
    3.2% (2)
    4:0 Молдова
    3.2% (2)
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    Молдова
    Андорра
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