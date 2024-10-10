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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Дабанович Никола
Израиль
FIFA #79
0:1
Первый тайм: 8'
Франция
FIFA #2

Ход матча

7'
0:1
Камавинга Эдуардо
(Коло-Муани Рандаль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 12 Владение мячом, % 88

Владение мячом

Прогнозы 123
Израиль 0.8% (1)
X 3.3% (4)
Франция 95.9% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Израиль
Ничья
Франция
19.00
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8.00
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7.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Глазер
Омри
2
Фейнгольд
Илай
3
Балтакса
Матан
5
Нахмиас
Идан
6
Гандельман
Омри
21
Джабер
Махмуд
16
Абу-Фани
Мохаммад
11
Абада
Лиэль
10
Хазиза
Долев
15
Глух
Оскар
9
Барибо
Тай
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
15
Конате
Ибраима
17
Салиба
Вильям
22
Эрнандес
Тео
8
Тчуамени
Орельен
6
Камавинга
Эдуардо
7
Дембеле
Усман
11
Олисе
Майкл
10
Нкунку
Кристофер
12
Коло-Муани
Рандаль
Израиль
4-2-3-1
Франция
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абу-Фани Мохаммад 1 0.5
Шломо Раз 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Усман 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Баркола Бредли 1 0.5
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ran Ben Shimon 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Джабер Махмуд 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 2 0
Динь Люка 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Израиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Израиль - Италия 1:2 Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0
Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0
Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3

Результаты матчей

Израиль
Франция

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Израиль
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Франция
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бельгия
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Израиль
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Италия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Франция
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Израиль
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Франция
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Израиль
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Бельгия
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЭДУАРДО КАМАВИНГА!
    Камавинга пробил с 23 метров с отскоком от газона, мяч казался легким для Глазера, однако голкипер очень неловко отбил снаряд, закинув его в свои же ворота!
  • 5'
    Напомним, что сборная Франции на старте Лиги Наций проиграла Италии 1:3, несмотря на гол на первой же минуте, зато затем случилась победа над Бельгией - 2:0.
  • 3'
    В спокойном темпе начинается встреча, сборная Франции даже без Гризманна начинает с контроля мяча.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Израиль 0:1 Франция

Исход игры
Израиль
0.8% (1)
Ничья
3.3% (4)
Франция
95.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
60.75% (65)
Меньше
39.25% (42)
Обе команды забьют
Да
51.4% (55)
Нет
48.6% (52)
Популярный счёт
0:2 Франция
28.3% (34)
1:2 Франция
27.5% (33)
1:3 Франция
16.7% (20)
0:3 Франция
7.5% (9)
0:1 Франция
5.8% (7)
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