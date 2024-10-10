Первый тайм

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЭДУАРДО КАМАВИНГА!

Камавинга пробил с 23 метров с отскоком от газона, мяч казался легким для Глазера, однако голкипер очень неловко отбил снаряд, закинув его в свои же ворота!

5' Напомним, что сборная Франции на старте Лиги Наций проиграла Италии 1:3, несмотря на гол на первой же минуте, зато затем случилась победа над Бельгией - 2:0.

3' В спокойном темпе начинается встреча, сборная Франции даже без Гризманна начинает с контроля мяча.