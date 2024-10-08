Тур: 3. Стадион: Божик Арена.
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Главный тренер: Бен Шимон Ран
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Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.5
|Шломо Раз
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Усман
|1
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.5
|Баркола Бредли
|1
|0.5
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ran Ben Shimon
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Джабер Махмуд
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
Результаты матчей
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Израиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
2
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Израиль - Италия 1:2 Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0
Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0
Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3
Результаты матчей
Израиль
Франция
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Израиль
Франция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Израиль - Франция
Исход игры
Израиль
0% (0)
Ничья
1.9% (1)
Франция
98.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
52.83% (28)
Нет
47.17% (25)
Популярный счёт
0:2 Франция
32.1% (17)
1:2 Франция
28.3% (15)
1:3 Франция
20.8% (11)
0:3 Франция
7.5% (4)
0:1 Франция
3.8% (2)
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