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Тур: 3. Стадион: .
Израиль
FIFA #79
 
Позже
Франция
FIFA #2
Прогнозы 53
Израиль 0% (0)
X 1.9% (1)
Франция 98.1% (52)
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Израиль
Ничья
Франция
15.00
6.70
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6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Израиль
Франция

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абу-Фани Мохаммад 1 0.5
Шломо Раз 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Усман 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Баркола Бредли 1 0.5
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ran Ben Shimon 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Джабер Махмуд 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 2 0
Динь Люка 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Израиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Израиль - Италия 1:2 Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0
Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0
Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3

Результаты матчей

Израиль
Франция

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Израиль
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Бельгия
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Франция
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 5 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Франция
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Бельгия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 53
    Израиль 0% (0)
    X 1.9% (1)
    Франция 98.1% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Израиль
    Ничья
    Франция
    15.00
    6.70
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    Прогнозы на матч Израиль - Франция

    Исход игры
    Израиль
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Франция
    98.1% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (33)
    Меньше
    37.74% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (28)
    Нет
    47.17% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Франция
    32.1% (17)
    1:2 Франция
    28.3% (15)
    1:3 Франция
    20.8% (11)
    0:3 Франция
    7.5% (4)
    0:1 Франция
    3.8% (2)
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    Израиль
    Франция
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