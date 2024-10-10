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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ставрев Александр
Финляндия
FIFA #64
0:0
Первый тайм: 11'
Ирландия
FIFA #62
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 116
Финляндия 44.8% (52)
X 46.6% (54)
Ирландия 8.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Ирландия
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2.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
13
Штоль
Адам
5
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
2
Галвез
Томас
6
Камара
Глен
11
Шуллер
Расмус
22
Валта
Лео
8
Лод
Робин
20
Похьянпало
Йоэль
21
Кескинен
Топи
1
Келлехер
Каомхин
4
О'Ши
Дара
3
Скэйлз
Лиам
22
Коллинз
Натан
11
Брэйди
Роберт
7
Шмодикс
Сэмми
6
Каллен
Джош
20
Огбене
Чидози
14
Азаз
Финн
17
Найт
Джейсон
9
Фергюсон
Эван
Финляндия
4-3-3
Ирландия
4-2-3-1

История личных встреч

Финляндия
Ирландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Пелтола Матти 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэйди Роберт 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Найт Джейсон 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0 Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2
Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1
Ирландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2 Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1
Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1

Результаты матчей

Финляндия
Ирландия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Англия
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Ирландия
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
4.
Финляндия
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Греция
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Финляндия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ирландия
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Англия
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ирландия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Финляндия
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Мог убегать на ворота соперника Фергюсон после заброса от Каллена, но проиграл он борьбу за мяч Хосконену.
  • 9'
    Зацепился за мяч Лод на чужой половине поля и сбросил головой на Похьянпало, но тому добраться до сферы не дал Коллинз.
  • 8'
    Найт с фланга отдал пас в штрафную на ход Фергюсону, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
  • 7'
    Дальний заброс исполнял Шмодикс в штрафную на ход Фергюсону, но на выходе голкипер первым оказался на мяче.
  • 6'
    С левого фланга прострелил Кескинен в штрафную соперника, но здесь первым на мяче оказался Коллинз.
  • 5'
    Диагональ исполнял Галвез в штрафную на ход Похьянпало, но тот проиграл борьбу за мяч Скэйлзу.
  • 4'
    Проникающий пас исполнял Азаз в штрафную на Фергюсона, но не понял тот задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 3'
    Ушел от соперника по флангу Огбене и подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Финляндия 0:0 Ирландия

Исход игры
Финляндия
44.8% (52)
Ничья
46.6% (54)
Ирландия
8.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (47)
2:1 Финляндия
25% (29)
1:0 Финляндия
16.4% (19)
1:2 Ирландия
6.9% (8)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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