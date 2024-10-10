Первый тайм

10' Мог убегать на ворота соперника Фергюсон после заброса от Каллена, но проиграл он борьбу за мяч Хосконену.

9' Зацепился за мяч Лод на чужой половине поля и сбросил головой на Похьянпало, но тому добраться до сферы не дал Коллинз.

8' Найт с фланга отдал пас в штрафную на ход Фергюсону, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

7' Дальний заброс исполнял Шмодикс в штрафную на ход Фергюсону, но на выходе голкипер первым оказался на мяче.

6' С левого фланга прострелил Кескинен в штрафную соперника, но здесь первым на мяче оказался Коллинз.

5' Диагональ исполнял Галвез в штрафную на ход Похьянпало, но тот проиграл борьбу за мяч Скэйлзу.