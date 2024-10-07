Тур: 3. Стадион: Олимпиаштадион.
История личных встреч
Финляндия
Ирландия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэйди Роберт
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Найт Джейсон
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
0
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0 Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2
Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1
Ирландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2 Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1
Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1
Результаты матчей
Финляндия
Ирландия
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Финляндия
Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Финляндия - Ирландия
Исход игры
Финляндия
49% (25)
Ничья
39.2% (20)
Ирландия
11.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (22)
Меньше
56.86% (29)
Обе команды забьют
Да
76.47% (39)
Нет
23.53% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (17)
2:1 Финляндия
27.5% (14)
1:0 Финляндия
19.6% (10)
1:2 Ирландия
11.8% (6)
2:2 Ничья
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!