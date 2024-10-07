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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Финляндия
FIFA #64
 
Позже
Ирландия
FIFA #62
Прогнозы 51
Финляндия 49% (25)
X 39.2% (20)
Ирландия 11.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Ирландия
3.05
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3.00
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2.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Финляндия
Ирландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Пелтола Матти 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэйди Роберт 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Найт Джейсон 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0 Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2
Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1
Ирландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2 Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1
Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1

Результаты матчей

Финляндия
Ирландия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Англия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Греция
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Финляндия 49% (25)
    X 39.2% (20)
    Ирландия 11.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Ирландия
    3.05
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    Прогнозы на матч Финляндия - Ирландия

    Исход игры
    Финляндия
    49% (25)
    Ничья
    39.2% (20)
    Ирландия
    11.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (22)
    Меньше
    56.86% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (39)
    Нет
    23.53% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (17)
    2:1 Финляндия
    27.5% (14)
    1:0 Финляндия
    19.6% (10)
    1:2 Ирландия
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    Финляндия
    Ирландия
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