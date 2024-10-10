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Доброго времени суток всем, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка первого тура Лиги В Лиги наций УЕФА сойдутся лицом к лицу игроки сборных Норвегии и Словении. Встреча состоится в городе Осло, на стадионе «Уллевол».



Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!