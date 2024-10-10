  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Лукьянчукас Манфредас
Норвегия
FIFA #47
 
Позже
Словения
FIFA #51
Прогнозы 111
Норвегия 73.9% (82)
X 18% (20)
Словения 8.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Словения
1.72
Реклама, fon.bet
6.25
Реклама, zenit.win
6.40
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
3
Айер
Кристоффер
21
Ханче-Ольсен
Андреас
4
Эстигор
Лео
5
Мёллер
Вольфе
Давид
14
Рюэрсон
Юлиан
8
Берге
Сандер
2
Торсбю
Мортен
7
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
20
Нуса
Антонио
1
Облак
Ян
13
Янжа
Эрик
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
3
Балковец
Юре
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
4
Петрович
Деян
9
Шпорар
Андраж
11
Шешко
Беньямин
Норвегия
4-3-3
Словения
4-4-2

История личных встреч

Норвегия
Словения

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорн Майер 1 0.5
Холанн Эрлинг 1 0.5
Сорлот Александр 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 4 (1) 2
Янжа Эрик 0 0
Целар Жан 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 1 0
Целар Жан 1 0
Млакар Ян 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0

Результаты матчей

Норвегия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Норвегия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норвегия - Австрия 2:1 Казахстан - Норвегия 0:0 Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0
Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1
Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Словения - Казахстан 3:0 Словения - Австрия 1:1 Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0
Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0

Результаты матчей

Норвегия
Словения

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Норвегия
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Австрия
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Казахстан
 2 0 1 1 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Норвегия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Австрия
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Казахстан
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва).
  • Доброго времени суток всем, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка первого тура Лиги В Лиги наций УЕФА сойдутся лицом к лицу игроки сборных Норвегии и Словении. Встреча состоится  в городе Осло, на стадионе «Уллевол».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 10 минут.

    Главный судья: Лукьянчукас Манфредас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Норвегия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.59. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.59 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 111
Норвегия 73.9% (82)
X 18% (20)
Словения 8.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Словения
1.72
Реклама, fon.bet
6.25
Реклама, zenit.win
6.40
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Норвегия - Словения онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Норвегия - Словения

Исход игры
Норвегия
74.8% (86)
Ничья
17.4% (20)
Словения
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
2:1 Норвегия
41.7% (48)
1:0 Норвегия
18.3% (21)
1:1 Ничья
13% (15)
2:0 Норвегия
11.3% (13)
1:2 Словения
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
3:2 Норвегия
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Норвегия
Словения
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный