Тур: 3. Стадион: Сконто.
21
Атанасов
Яни
10
Барди
Энис
16
Алими
Исник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Оролс ФренксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Бирка ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вапне ЛукассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Dario Sits
-
Главный тренер: Николато Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
16 Алими ИсникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камили ЛиримНападающий
-
-
Главный тренер: Милевски Благоя
История личных встреч
Латвия
Северная Македония
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варславаyc Ренарс
|1
|0.5
|Гутковский Владислав
|0
|0
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|2 (1)
|1
|Миовски Боян
|1
|0.5
|Димитриевски Столе
|0
|0
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Вапне Лукасс
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайков Джоко
|1
|1
|Серафимов Никола
|2
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Ильязовски Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Латвия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2
Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2
Северная Македония
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Северная Македония - Армения 2:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0
Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1
Результаты матчей
Латвия
Северная Македония
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Латвия
Северная Македония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Латвия - Северная Македония
Исход игры
Латвия
12.7% (15)
Ничья
22.9% (27)
Северная Македония
64.4% (76)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
1:2 Северная Македония
43.2% (51)
1:1 Ничья
18.6% (22)
0:1 Северная Македония
11.9% (14)
2:1 Латвия
5.9% (7)
0:2 Северная Македония
4.2% (5)
1:0 Латвия
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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