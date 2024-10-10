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Добрый вечер, уважаемые любители футбола!Сегодня встречаемся на матче третьего тура четвёртой группы Лиги С Лиги наций между национальными сборными Латвии и Северной Македонии. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.Главный судья:Помощники:- Букмекеры считают Северную Македонию фаворитом предстоящего матча.- Северная Македония одержала три победы в последних трёх очных встречах.- Предыдущая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу македонцев.