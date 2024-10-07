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Тур: 3. Стадион: .
Латвия
FIFA #137
 
Позже
Северная Македония
FIFA #72
Прогнозы 60
Латвия 15% (9)
X 25% (15)
Северная Македония 60% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Северная Македония
4.20
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3.75
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2.15
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Латвия
Северная Македония

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
0:2
Е2
3:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варславаyc Ренарс 1 0.5
Гутковский Владислав 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 (1) 1
Миовски Боян 1 0.5
Димитриевски Столе 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 1 0
Вапне Лукасс 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайков Джоко 1 1
Серафимов Никола 2 0
Алими Исник 1 0
Миовски Боян 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0

Результаты матчей

Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Латвия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2
Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2
Северная Македония
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Северная Македония - Армения 2:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0
Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1

Результаты матчей

Латвия
Северная Македония

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Латвия
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Армения
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Латвия
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Фарерские острова
 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Латвия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Фарерские острова
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Армения
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов.



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    • Прогнозы 60
    Латвия 15% (9)
    X 25% (15)
    Северная Македония 60% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Латвия
    Ничья
    Северная Македония
    4.20
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    3.75
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    Прогнозы на матч Латвия - Северная Македония

    Исход игры
    Латвия
    15% (9)
    Ничья
    25% (15)
    Северная Македония
    60% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (33)
    Меньше
    44.07% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (45)
    Нет
    23.73% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Северная Македония
    38.3% (23)
    1:1 Ничья
    21.7% (13)
    0:1 Северная Македония
    13.3% (8)
    2:1 Латвия
    10% (6)
    0:2 Северная Македония
    5% (3)
    1:0 Латвия
    3.3% (2)
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    Латвия
    Северная Македония
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