Тур: 3. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Вайнбергер Юлиан
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
История личных встреч
Украина
Грузия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конопля Ефим
|1
|0.33
|Судаков Георгий
|1
|0.33
|Ванат Владислав
|1
|0.33
|Цыганков Виктор
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кочорашвили Георгий
|2
|0.67
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.33
|Кварацхелия Хвича
|1 (1)
|0.33
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.33
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яремчук Роман
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Кочорашвили Георгий
|1
|0
|Ноникашвили Шота
|1
|0
Результаты матчей
Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Украина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чехия - Украина 3:2 Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0 Словакия - Украина 1:2
Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0
Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Албания - Грузия 0:1 Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0
Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0
Результаты матчей
Украина
Грузия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Украина
Грузия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Украина 0:0 Грузия
Исход игры
Украина
54.3% (89)
Ничья
19.5% (32)
Грузия
26.2% (43)
Тотал 2.5
Больше
65.77% (73)
Меньше
34.23% (38)
Обе команды забьют
Да
85.59% (95)
Нет
14.41% (16)
Популярный счёт
2:1 Украина
31.1% (51)
1:1 Ничья
13.4% (22)
1:2 Грузия
9.1% (15)
1:0 Украина
4.3% (7)
2:0 Украина
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
0:2 Грузия
1.8% (3)
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