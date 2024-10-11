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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Вайнбергер Юлиан
Украина
FIFA #24
0:0
Первый тайм: 32'
Грузия
FIFA #66
0'
11' Желтая карточка
Кашия Гурам
29' Желтая карточка
Матвиенко Николай

Ход матча

11'
 
Кашия Гурам
29'
Матвиенко Николай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 159
Украина 55.3% (88)
X 19.5% (31)
Грузия 25.2% (40)
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Украина
Ничья
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12
Трубин
Анатолий
2
Конопля
Ефим
13
Забарный
Илья
4
Таловеров
Максим
22
Матвиенко
Николай
6
Калюжный
Иван
19
Гуцуляк
Алексей
10
Шапаренко
Николай
8
Судаков
Георгий
7
Мудрик
Михаил
11
Довбик
Артём
12
Мамардашвили
Георгий
15
Гвелесиани
Георгий
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
2
Какабадзе
Отар
6
Кочорашвили
Георгий
17
Китеишвили
Отар
10
Чакветадзе
Георгий
14
Лочошвили
Лука
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
Украина
4-1-4-1
Грузия
3-5-2

История личных встреч

Украина
Грузия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конопля Ефим 1 0.33
Судаков Георгий 1 0.33
Ванат Владислав 1 0.33
Цыганков Виктор 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочорашвили Георгий 2 0.67
Чакветадзе Георгий 1 0.33
Кварацхелия Хвича 1 (1) 0.33
Микаутадзе Жорж 1 0.33
Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яремчук Роман 1 0
Судаков Георгий 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Ноникашвили Шота 1 0

Результаты матчей

Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чехия - Украина 3:2 Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0 Словакия - Украина 1:2
Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0
Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Албания - Грузия 0:1 Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0
Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0

Результаты матчей

Украина
Грузия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Украина
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Чехия
 1:0 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Албания
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Украина
 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Грузия
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Украина
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Албания
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Албания
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Украина
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Чехия
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    С центра поля Калюжный забросил в штрафную на ход Судакову, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитникам.
  • 31'
    Отдавал пас Судаков в штрафную на ход Мудрику, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Кашия.
  • 30'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Кочорашвили. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    29'
    На чужой половине поля Матвиенко наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья показал желтую карточку нарушителю. 
  • 28'
    Ушел от соперника по флангу Гуцуляк и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 27'
    Ушел от соперника на скорости по флангу Мудрик и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не замкнул.
  • 26'
    По флангу отдавал пас Матвиенко на ход Мудрику, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 25'
    С угла поля навесил Кварацхелия на ближнюю штангу, но здесь Гуцуляк головой вынес снаряд за боковую линию.
  • Угловой
    24'
    Убежал по флангу Китеишвили и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 23'
    Забросил по флангу Шапаренко на ход Конопле, но в последний момент Кашия перехватил этот пас.
  • 22'
    Дальний заброс исполнял Шапаренко в штрафную на Довбика, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 21'
    Протащил мяч к штрафной соперника Мудрик и пробил издали. Снаряд полетел слабо и крайне неточно.
  • 20'
    Со штрафного навесил Мудрик на линию вратарской, где пробил головой Таловеров, но мяч полетел выше перекладины.
  • 19'
    Все же грузины вернулись на поле, так что игра будет продолжена. Штрафной удар исполнят украинцы. 
  • 18'
    Судья дал футболистам на выбор, будут ли они продолжать матч или идут в раздевалки. Грузины пошли совещаться к тренерской скамье.
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    • 17'
      Болельщики на трибунах пока не скучают и поддерживают команды заводными кричалками и красивыми перформансами. 
    • 15'
      Затянулась пауза. Никак не удается наладить освещение на стадионе. Арбитр пошел советоваться с делегатом поединка по поводу дальнейших действий.
    • 13'
      Пауза в матче. Пропало частично освещение на стадионе в Познане. Арбитр ждет, пока поломка будет исправлена.
    • Желтая карточка
      12'
      Перед своей штрафной руками за футболку Довбика схватил Кашия. Судья показал защитнику желтую карточку. 
    • 11'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды присматриваются друг к другу. боясь допустить ошибку.
    • 10'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Гуцуляк на ход Довбику, но тому пробить по воротам Двали не позволил.
    • 9'
      Отобрал мяч на фланге Судаков и забросил тут же в штрафную на ход Довбику, но тому не удалось зацепиться за сферу в борьбе с двумя защитниками.
    • 8'
      На фланге Гуцуляк заехал по ногам Китеишвили. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Грузии.
    • 7'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Довбик и сбросил головой на ход Судакову, но тот не смог оторваться от опеки соперника.
    • 6'
      Со штрафного Кварацкелия пробил в ближний верхний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 5'
      Перед чужой штрафной грамотно подставился Кварацкелия и вынудил нарушить правила Калюжного. Опасный стандарт исполнят грузины.
    • 4'
      По флангу отдавал Двали на ход Кочорашвили, но того опередил Конопля и вынес сферу за пределы поля.
    • 3'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Конопля коленом по голове. Потребуется ему помощь медиков.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Грузии!
    • Первый тайм
    • 32'
      Украина совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Грузия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Какабадзе Отар из команды Грузия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Кашия Гурам успешно блокирует удар.
    • 31'
      Судаков Георгий нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Украина пытается что-то создать.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Грузия
    • 30'
      Украина пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Украина: 48%, Грузия: 52%.
    • 30'
      Георгий Кочорашвили возвращается на поле.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Грузия остается без одного игрока, потому что Георгий Кочорашвили уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
    • 30'
      Георгий Кочорашвили на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Матвиенко Николай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 29'
      Безумный фол. Матвиенко Николай грубо играет против соперника. Пострадал Георгий Кочорашвили
    • 29'
      Гвелесиани Георгий из команды Грузия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Украина пытается что-то создать.
    • 28'
      Украина пытается что-то создать.
    • 27'
      Грузия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Украина начинает контратаку
    • 26'
      Грузия пытается что-то создать.
    • 26'
      Грузия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Украина пытается что-то создать.
    • 25'
      Украина контролирует мяч.
    • 25'
      Матвиенко Николай из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Украина: 46%, Грузия: 54%.
    • 24'
      Грузия пытается что-то создать.
    • 24'
      Грузия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Гуцуляк Алексей из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Кварацхелия Хвича навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Грузия начинает контратаку
    • 23'
      Кашия Гурам из команды Грузия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Украина пытается что-то создать.
    • 22'
      Грузия контролирует мяч.
    • 22'
      Грузия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Матвиенко Николай из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Грузия
    • 21'
      Мудрик Михаил не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Украина пытается что-то создать.
    • 20'
      Мудрик Михаил из команды Украина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Грузия
    • 20'
      Шанс! Максим Таловьеров из команды Украина пробил головой, но мимо
    • 20'
      Контроль мяча: Украина: 46%, Грузия: 54%.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: Украина: 46%, Грузия: 54%.
    • 12'
      Игра остановлена из-за технических проблем.
    • 11'
      [player1] совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 11'
      Кашия Гурам из команды Грузия заходит слишком далеко, он валит Довбик Артём.
    • 11'
      Украина пытается что-то создать.
    • 10'
      Двали Лаша из команды Грузия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Украина пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Украина: 40%, Грузия: 60%.
    • 10'
      Гвелесиани Георгий из команды Грузия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Украина пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Грузия
    • 9'
      Судаков Георгий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Украина пытается что-то создать.
    • 8'
      Украина контролирует мяч.
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Игра остановлена из-за технических проблем.
    • 7'
      Украина пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Двали Лаша из команды Грузия поставил подножку. Пострадал Судаков Георгий
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Гуцуляк Алексей из команды Украина поставил подножку. Пострадал Китеишвили Отар
    • 5'
      Украина контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Украина: 8%, Грузия: 92%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Украина
    • 4'
      Кварацхелия Хвича решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Калюжный Иван из команды Украина поставил подножку. Пострадал Кварацхелия Хвича
    • 3'
      Грузия пытается что-то создать.
    • 3'
      Грузия контролирует мяч.
    • 2'
      Грузия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Грузия контролирует мяч.
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Грузия начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Украина 0:0 Грузия

    Исход игры
    Украина
    54.3% (89)
    Ничья
    19.5% (32)
    Грузия
    26.2% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.77% (73)
    Меньше
    34.23% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (95)
    Нет
    14.41% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Украина
    31.1% (51)
    1:1 Ничья
    13.4% (22)
    1:2 Грузия
    9.1% (15)
    1:0 Украина
    4.3% (7)
    2:0 Украина
    3% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (4)
    0:2 Грузия
    1.8% (3)
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