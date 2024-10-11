По флангу отдавал пас Матвиенко на ход Мудрику, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Ушел от соперника на скорости по флангу Мудрик и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не замкнул.

Ушел от соперника по флангу Гуцуляк и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

На чужой половине поля Матвиенко наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Кочорашвили. Потребуется ему помощь медиков.

Отдавал пас Судаков в штрафную на ход Мудрику, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Кашия.

С центра поля Калюжный забросил в штрафную на ход Судакову, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитникам.

Судья дал футболистам на выбор, будут ли они продолжать матч или идут в раздевалки. Грузины пошли совещаться к тренерской скамье.

Все же грузины вернулись на поле, так что игра будет продолжена. Штрафной удар исполнят украинцы.

Со штрафного навесил Мудрик на линию вратарской, где пробил головой Таловеров, но мяч полетел выше перекладины.

Протащил мяч к штрафной соперника Мудрик и пробил издали. Снаряд полетел слабо и крайне неточно.

Дальний заброс исполнял Шапаренко в штрафную на Довбика, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Забросил по флангу Шапаренко на ход Конопле, но в последний момент Кашия перехватил этот пас.

Убежал по флангу Китеишвили и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Кварацхелия на ближнюю штангу, но здесь Гуцуляк головой вынес снаряд за боковую линию.

17' Болельщики на трибунах пока не скучают и поддерживают команды заводными кричалками и красивыми перформансами.

15' Затянулась пауза. Никак не удается наладить освещение на стадионе. Арбитр пошел советоваться с делегатом поединка по поводу дальнейших действий.

13' Пауза в матче. Пропало частично освещение на стадионе в Познане. Арбитр ждет, пока поломка будет исправлена.

12' Перед своей штрафной руками за футболку Довбика схватил Кашия. Судья показал защитнику желтую карточку.

11' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды присматриваются друг к другу. боясь допустить ошибку.

10' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Гуцуляк на ход Довбику, но тому пробить по воротам Двали не позволил.

9' Отобрал мяч на фланге Судаков и забросил тут же в штрафную на ход Довбику, но тому не удалось зацепиться за сферу в борьбе с двумя защитниками.

8' На фланге Гуцуляк заехал по ногам Китеишвили. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Грузии.

7' Зацепился за мяч на чужой половине поля Довбик и сбросил головой на ход Судакову, но тот не смог оторваться от опеки соперника.