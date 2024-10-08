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Тур: 3. Стадион: .
Украина
FIFA #24
 
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Грузия
FIFA #66
Прогнозы 64
Украина 67.2% (43)
X 15.6% (10)
Грузия 17.2% (11)
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Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Грузия
2.25
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3.65
3.65
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История личных встреч

Украина
Грузия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конопля Ефим 1 0.5
Судаков Георгий 1 0.5
Ванат Владислав 1 0.5
Цыганков Виктор 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочорашвили Георгий 2 1
Чакветадзе Георгий 1 0.5
Кварацхелия Хвича 1 (1) 0.5
Микаутадзе Жорж 1 0.5
Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яремчук Роман 1 0
Судаков Георгий 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Ноникашвили Шота 1 0

Результаты матчей

Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чехия - Украина 3:2 Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0 Словакия - Украина 1:2
Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0
Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Албания - Грузия 0:1 Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0
Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0

Результаты матчей

Украина
Грузия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Украина
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Албания
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Чехия
 2 1 0 1 4 - 6 3
4.
Украина
 2 0 0 2 3 - 5 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Грузия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Украина
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 64
    Украина 67.2% (43)
    X 15.6% (10)
    Грузия 17.2% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Украина
    Ничья
    Грузия
    2.25
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    3.65
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    Прогнозы на матч Украина - Грузия

    Исход игры
    Украина
    67.7% (44)
    Ничья
    15.4% (10)
    Грузия
    16.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    72% (36)
    Меньше
    28% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Украина
    40% (26)
    1:1 Ничья
    7.7% (5)
    2:0 Украина
    7.7% (5)
    1:2 Грузия
    7.7% (5)
    2:2 Ничья
    4.6% (3)
    1:0 Украина
    3.1% (2)
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    Украина
    Грузия
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