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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Босния и Герцеговина
FIFA #75
0:0
Первый тайм: 6'
Германия
FIFA #13
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Прогнозы 120
Босния и Герцеговина 3.3% (4)
X 3.3% (4)
Германия 93.3% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Германия
13.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Василь
Никола
4
Газибегович
Юсуф
5
Колашинац
Сеад
18
Катич
Никола
16
Баришич
Адриан-Леон
15
Гигович
Армин
8
Гусенбашич
Денис
17
Бурнич
Дженис
13
Башич
Иван
10
Демирович
Эрмедин
11
Джеко
Эдин
1
Нюбель
Александр
6
Киммих
Йозуа
2
Рюдигер
Антонио
4
Та
Джонатан
18
Миттельштедт
Максимилиан
8
Андрих
Роберт
5
Гросс
Паскаль
17
Вирц
Флориан
20
Гнабри
Серж
13
Ундав
Дениз
9
Кляйндинст
Тим
Босния и Герцеговина
4-1-4-1
Германия
4-2-3-1

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Германия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.5
Демирович Эрмедин 1 0.5
Гусенбашич Денис 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 1 0.5
Ундав Дениз 1 0.5
Вирц Флориан 1 0.5
Киммих Йозуа 1 0.5
Фюллькруг Никлас 1 0.5
Павлович Александр 1 0.5
Хаверц Кай 1 (1) 0.5

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 1 0
Раум Давид 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Германия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нидерланды - Германия 2:2 Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0
Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Германия

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 3 1 2 0 7 - 2 5
2.
Нидерланды
 0:0 3 1 2 0 7 - 4 5
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2
4.
Венгрия
 0:0 3 0 2 1 0 - 5 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0:0 2 1 1 0 7 - 4 4
2.
Германия
 0:0 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Венгрия
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
2.
Нидерланды
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Венгрия
 0:0 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Миттельштедт со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, однако Кляйндинст за мяч в борьбе с Катичем зацепиться не сумел. Спокойно проходят первые минуты. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Рюдигер перехватил мяч на чужой половине поля и по правому флангу рванул вперёд, вот только его руками прихватил Демирович. Летексье зафиксировал нарушение, но обошёлся без карточки. 
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! Стандарт на чужой половине поля заработали боснийцы. Башич с 25 метров пробил в правый угол, но мяч пролетел рядом со стойкой. Нюбель в этом эпизоде, как показалось, всё контролировал. 
  • Угловой
    4'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты Боснии. Башич навесил к ближней штанге, а там никого из партнёров не оказалось, и Кляйндинст мяч головой выбил. 
  • 3'
    Напомню, что коллективы выступают в третьей группе Лиги А, где помимо них играют сборные Голландии и Венгрии. Немцы за два сыгранных матча набрали четыре очка, а вот боснийцы имеют всего один балл. 
  • 2'
    Боснийцы вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты сборной Германии играют в красивой форме розово-фиолетового цвета. Ворота Нюбеля в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Германия

Исход игры
Босния и Герцеговина
3.3% (4)
Ничья
3.3% (4)
Германия
93.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
73.39% (80)
Меньше
26.61% (29)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
1:3 Германия
28.1% (34)
0:2 Германия
21.5% (26)
1:2 Германия
19.8% (24)
0:3 Германия
9.9% (12)
1:4 Германия
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Германия
2.5% (3)
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Босния и Герцеговина
Германия
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