Первый тайм

7' Миттельштедт со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, однако Кляйндинст за мяч в борьбе с Катичем зацепиться не сумел. Спокойно проходят первые минуты.

6' Рюдигер перехватил мяч на чужой половине поля и по правому флангу рванул вперёд, вот только его руками прихватил Демирович. Летексье зафиксировал нарушение, но обошёлся без карточки.

5' ОПАСНО! Стандарт на чужой половине поля заработали боснийцы. Башич с 25 метров пробил в правый угол, но мяч пролетел рядом со стойкой. Нюбель в этом эпизоде, как показалось, всё контролировал.

4' Угловой на правом фланге заработали футболисты Боснии. Башич навесил к ближней штанге, а там никого из партнёров не оказалось, и Кляйндинст мяч головой выбил.

3' Напомню, что коллективы выступают в третьей группе Лиги А, где помимо них играют сборные Голландии и Венгрии. Немцы за два сыгранных матча набрали четыре очка, а вот боснийцы имеют всего один балл.

2' Боснийцы вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты сборной Германии играют в красивой форме розово-фиолетового цвета. Ворота Нюбеля в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.