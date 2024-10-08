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Тур: 3. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #75
 
Позже
Германия
FIFA #13
Прогнозы 51
Босния и Герцеговина 2% (1)
X 2% (1)
Германия 96.1% (49)
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Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Германия
11.50
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6.30
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5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Германия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.5
Демирович Эрмедин 1 0.5
Гусенбашич Денис 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 1 0.5
Ундав Дениз 1 0.5
Вирц Флориан 1 0.5
Киммих Йозуа 1 0.5
Фюллькруг Никлас 1 0.5
Павлович Александр 1 0.5
Хаверц Кай 1 (1) 0.5

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 1 0
Раум Давид 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Германия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нидерланды - Германия 2:2 Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0
Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Германия

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Нидерланды
 2 1 1 0 7 - 4 4
3.
Босния и Герцеговина
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Венгрия
 2 0 1 1 0 - 5 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 2 1 1 0 7 - 4 4
2.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Венгрия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Босния и Герцеговина
 2 0 1 1 2 - 5 1
3.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 51
    Босния и Герцеговина 2% (1)
    X 2% (1)
    Германия 96.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Германия
    11.50
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    6.30
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    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Германия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    2% (1)
    Ничья
    2% (1)
    Германия
    96.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:3 Германия
    37.3% (19)
    0:2 Германия
    21.6% (11)
    1:2 Германия
    15.7% (8)
    0:3 Германия
    9.8% (5)
    1:4 Германия
    3.9% (2)
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    Босния и Герцеговина
    Германия
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