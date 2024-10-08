Тур: 3. Стадион: Билино Поле.
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Германия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|1
|0.5
|Демирович Эрмедин
|1
|0.5
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|1
|0.5
|Ундав Дениз
|1
|0.5
|Вирц Флориан
|1
|0.5
|Киммих Йозуа
|1
|0.5
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.5
|Павлович Александр
|1
|0.5
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.5
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Германия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нидерланды - Германия 2:2 Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0
Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
Германия
Точный счет
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Босния и Герцеговина
Германия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Германия
Исход игры
Босния и Герцеговина
2% (1)
Ничья
2% (1)
Германия
96.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
1:3 Германия
37.3% (19)
0:2 Германия
21.6% (11)
1:2 Германия
15.7% (8)
0:3 Германия
9.8% (5)
1:4 Германия
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!