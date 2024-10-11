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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Турция
FIFA #26
0:0
Первый тайм: 23'
Черногория
FIFA #74
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 112
Турция 94.6% (106)
X 4.5% (5)
Черногория 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Черногория
1.32
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6.10
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9.93
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Чакыр
Угурджан
18
Мюлдюр
Мерт
3
Демирал
Мерих
14
Бардакджи
Абдулкерим
20
Кадыоглу
Ферди
10
Чалханоглу
Хакан
6
Кекчю
Оркун
21
Акгюн
Юнус
8
Гюлер
Арда
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Йылмаз
Барыш
13
Никич
Игор
23
Марушич
Адам
5
Вуячич
Игор
15
Шипчич
Никола
2
Вукчевич
Андрия
7
Цамай
Дритон
18
Бакич
Марко
14
Куц
Эдвин
16
Йовович
Владимир
11
Крстович
Никола
10
Йоветич
Стеван
Турция
4-2-3-1
Черногория
4-5-1

История личных встреч

Турция
Черногория

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
2:2
ТМС
2:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 3 1
Найир Умут 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Гюлер Арда 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Дритон 1 0.33
Крстович Никола 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Барыш 1 1
Кавечи Ирфан 1 0
Айхан Кан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоветич Стеван 1 0
Радунович Ристо 1 0
Марушич Адам 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Брнович Милош 1 0
Эракович Новица 1 0

Результаты матчей

Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Исландия 3:1 Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2
Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2
Черногория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Черногория - Уэльс 1:2 Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0
Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0

Результаты матчей

Турция
Черногория

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Турция
Черногория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Турция
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Исландия
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Черногория
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Исландия
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Уэльс
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Турция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черногория
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Исландия
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Середина первого тайма идет у нас. Сборная Черногории пока не пропустила, но все к этому идёт, честно говоря. В обороне команда совершает ошибки. 
  • 22'
    Чалханоглу отдал передачу на Гюлера, который нанес удар по рамке соперника. Сфера была заблокирована защитником. 
  • 20'
    Кекчю нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Получилось крайне неточно. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Кекчю едва не нарвался на карточку. В ценьре поля он снес оппонента на газон. Рефери дал свисток. 
  • Угловой
    17'
    Два угловых кряду Турция подала у ворот соперника. Оба раза смогли отбиться игроки команды гостей. 
  • 15'
    Кекчю нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел выше цели. 
  • 14'
    Пока уверенно смотрятся турки. Продолжают они владеть мячом на половине поля соперника. 
  • 11'
    Йылмаз нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел по высокой траектории, но оказался в руках кипера. 
  • 10'
    10 минут миновало в матче. Пока более и менее равная игра на поле.
  • Опасный момент
    9'
    Опасно! Гюлер! Нанес он выстрел по воротам соперника, но мяч улетел левее цели! 
  • 8'
    Черногорцы нанесли удар по воротам. Мяч улетает намного выше цели. Неудачным выстрел оказался. 
  • 7'
    Турецкий коллектив активно начинает встречу. Владеет команда снарядом, создавая угрозу у ворот оппонента. 
  • Опасный момент
    5'
    Чалханоглу нанес удар по воротам соперника! Никич сумед среагировать на выстрел и свою команду выручил! 
  • 3'
    Даниэле Чиффи обслуживает эту встречу. Пожелаем удачи этому рефери. Сегодня в его руках поединок и справедливые решения. 
  • 2'
    Черногорцы начали с центра поля. Уже прометнулись гости к штрафной оппонента, но мяч за пределы поля улетел. 
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    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Турция 0:0 Черногория

    Исход игры
    Турция
    94.9% (112)
    Ничья
    4.2% (5)
    Черногория
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (61)
    Нет
    44.55% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    31.4% (37)
    2:0 Турция
    27.1% (32)
    1:0 Турция
    11.9% (14)
    3:1 Турция
    11% (13)
    3:0 Турция
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Турция
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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