Пока уверенно смотрятся турки. Продолжают они владеть мячом на половине поля соперника.

Два угловых кряду Турция подала у ворот соперника. Оба раза смогли отбиться игроки команды гостей.

Кекчю едва не нарвался на карточку. В ценьре поля он снес оппонента на газон. Рефери дал свисток.

Чалханоглу отдал передачу на Гюлера, который нанес удар по рамке соперника. Сфера была заблокирована защитником.

Середина первого тайма идет у нас. Сборная Черногории пока не пропустила, но все к этому идёт, честно говоря. В обороне команда совершает ошибки.

11' Йылмаз нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел по высокой траектории, но оказался в руках кипера.

10' 10 минут миновало в матче. Пока более и менее равная игра на поле.

9' Опасно! Гюлер! Нанес он выстрел по воротам соперника, но мяч улетел левее цели!

8' Черногорцы нанесли удар по воротам. Мяч улетает намного выше цели. Неудачным выстрел оказался.

7' Турецкий коллектив активно начинает встречу. Владеет команда снарядом, создавая угрозу у ворот оппонента.

5' Чалханоглу нанес удар по воротам соперника! Никич сумед среагировать на выстрел и свою команду выручил!

3' Даниэле Чиффи обслуживает эту встречу. Пожелаем удачи этому рефери. Сегодня в его руках поединок и справедливые решения.