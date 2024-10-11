Тур: 3. Стадион: Самсун 19 Маис. Главный судья: Чиффи Даниэле
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.00 Точный счёт – 2:1
-
-
18
Мюлдюр
Мерт
21
Акгюн
Юнус
13
Никич
Игор
23
Марушич
Адам
18
Бакич
Марко
14
Куц
Эдвин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Йылдыз КенанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Основной состав
-
13 Никич ИгорВратарь
-
23 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Бакич МаркоПолузащитник
-
14 Куц ЭдвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
История личных встреч
Турция
Черногория
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|1
|Найир Умут
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Дритон
|1
|0.33
|Крстович Никола
|0
|0
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йылмаз Барыш
|1
|1
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Брнович Милош
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Результаты матчей
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Исландия 3:1 Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2
Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2
Черногория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Черногория - Уэльс 1:2 Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0
Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Результаты матчей
Турция
Черногория
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Турция
Черногория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.00 Точный счёт – 2:1
-
-
Прогнозы на матч Турция 0:0 Черногория
Исход игры
Турция
94.9% (112)
Ничья
4.2% (5)
Черногория
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
55.45% (61)
Нет
44.55% (49)
Популярный счёт
2:1 Турция
31.4% (37)
2:0 Турция
27.1% (32)
1:0 Турция
11.9% (14)
3:1 Турция
11% (13)
3:0 Турция
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:1 Турция
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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