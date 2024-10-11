Тур: 3. Стадион: Эпет Арена. Главный судья: Бастьен Бенуа
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соучек
Томаш
12
Черв
Лукаш
14
Провод
Лукаш
17
Черны
Вацлав
19
Хоры
Томаш
15
Шулц
Павел
14
Лячи
Казим
19
Даку
Мирлинд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
12 Черв ЛукашПолузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
-
17 Черны ВацлавНападающий
-
19 Хоры ТомашНападающий
-
15 Шулц ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Калвач ЛукашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
13 Кушей ВасилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гашек Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
-
16 Хадрой ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Сефери ТуланПолузащитник
-
17 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
21 Ходжа АрберПолузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
-
11 Туци ИндритНападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
История личных встреч
Чехия
Албания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулц Павел
|2
|1
|Калвач Лукаш
|1
|0.5
|Соучек Томаш
|1 (1)
|0.5
|Черны Вацлав
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|1
|0.5
|Исмайли Ардиан
|1
|0.5
|Манай Рей
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Зелены Ярослав
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асани Ясир
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Результаты матчей
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Албания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1
Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2
Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3
Результаты матчей
Чехия
Албания
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Чехия
Албания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия - Албания
Исход игры
Чехия
88.4% (99)
Ничья
10.7% (12)
Албания
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (66)
Меньше
38.89% (42)
Обе команды забьют
Да
63.89% (69)
Нет
36.11% (39)
Популярный счёт
2:1 Чехия
45.5% (51)
2:0 Чехия
19.6% (22)
1:0 Чехия
12.5% (14)
3:1 Чехия
5.4% (6)
2:2 Ничья
4.5% (5)
1:1 Ничья
4.5% (5)
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