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Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге наций! В рамках очередного поединка турнира сыграют Чехия и Албания.



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру!