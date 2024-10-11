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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Чехия
FIFA #46
 
Позже
Албания
FIFA #67
Прогнозы 108
Чехия 88% (95)
X 11.1% (12)
Албания 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Чехия
Ничья
Албания
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коварж
Матей
6
Витик
Мартин
3
Голеш
Томаш
8
Боржил
Ян
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
12
Черв
Лукаш
14
Провод
Лукаш
17
Черны
Вацлав
19
Хоры
Томаш
15
Шулц
Павел
1
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
6
Кумбулла
Мараш
18
Исмайли
Ардиан
3
Митай
Марио
14
Лячи
Казим
20
Рамадани
Юльбер
9
Асани
Ясир
8
Аслани
Кристьян
10
Байрами
Недим
19
Даку
Мирлинд
Чехия
3-4-3
Албания
4-2-3-1

История личных встреч

Чехия
Албания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулц Павел 2 1
Калвач Лукаш 1 0.5
Соучек Томаш 1 (1) 0.5
Черны Вацлав 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 0.5
Исмайли Ардиан 1 0.5
Манай Рей 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейчи Ладислав II 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зелены Ярослав 1 0
Черны Вацлав 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крал Алекс 1 0
Витик Мартин 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 1 0
Узуни Мюрто 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Албания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1
Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2
Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3

Результаты матчей

Чехия
Албания

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Чехия
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Албания
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Чехия
 2 1 0 1 4 - 6 3
4.
Украина
 2 0 0 2 3 - 5 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Грузия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Украина
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге наций! В рамках очередного поединка турнира сыграют Чехия и Албания.

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 12 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 108
Чехия 88% (95)
X 11.1% (12)
Албания 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Албания
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чехия - Албания

Исход игры
Чехия
88.4% (99)
Ничья
10.7% (12)
Албания
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (66)
Меньше
38.89% (42)
Обе команды забьют
Да
63.89% (69)
Нет
36.11% (39)
Популярный счёт
2:1 Чехия
45.5% (51)
2:0 Чехия
19.6% (22)
1:0 Чехия
12.5% (14)
3:1 Чехия
5.4% (6)
2:2 Ничья
4.5% (5)
1:1 Ничья
4.5% (5)
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